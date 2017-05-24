Более 2 млн шведов смотрели трансляцию финального матча ЧМ-2017

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Для Швеции эта победа стала 10-й на чемпионатах мира за всю историю. Численность населения Швеции — чуть более 10 млн человек.

Сборная России второй год подряд завоевала бронзовые медали. При этом команда Олега Знарка каждый год из четырёх сезонов тренера завоёвывала медали чемпионатов мира — по одному разу серебряные и золотые и дважды бронзовые.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Over two million watched Sweden-Canada on the swedish TV4 on sunday, the WC final. Our population is around 10 million.</p>— Gunnar Svensson (@Gunnar56) <a href="https://twitter.com/Gunnar56/status/867301760980971520">24 мая 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>