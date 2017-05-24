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Чемпионат мира по хоккею с шайбой 2017 (Москва, Санкт-Петербург)
До чемпионата мира-2018
0 д 0 ч 0 м
тв
Группа B
5.05 завершен Финляндия 3
Беларусь 2
тв
Группа A
5.05 завершен
Б 		Швеция 1
Россия 2
тв
Группа B
5.05 завершен Чехия 1
Канада 4
тв
Группа A
5.05 завершен США 1
Германия 2
тв
Группа B
6.05 завершен
Б 		Швейцария 5
Словения 4
тв
Группа A
6.05 завершен Латвия 3
Дания 0
Группа B
6.05 завершен Беларусь 1
Чехия 6
Группа A
6.05 завершен
ОТ 		Словакия 3
Италия 2
тв
Группа B
6.05 завершен Норвегия 3
Франция 2
тв
Группа A
6.05 завершен Германия 2
Швеция 7
тв
Группа B
7.05 завершен Словения 2
Канада 7
тв
Группа A
7.05 завершен Италия 1
Россия 10
тв
Группа B
7.05 завершен Финляндия 1
Франция 5
тв
Группа A
7.05 завершен США 7
Дания 2
Группа B
7.05 завершен Норвегия 0
Швейцария 3
тв
Группа A
7.05 завершен Латвия 3
Словакия 1
тв
Группа B
8.05 завершен Беларусь 0
Канада 6
тв
Группа A
8.05 завершен Германия 3
Россия 6
тв
Группа B
8.05 завершен
Б 		Финляндия 3
Чехия 4
тв
Группа A
8.05 завершен США 4
Швеция 3
тв
Группа B
9.05 завершен Словения 1
Норвегия 5
Группа A
9.05 завершен Италия 1
Латвия 2
тв
Группа B
9.05 завершен
Б 		Швейцария 3
Франция 4
тв
Группа A
9.05 завершен
Б 		Словакия 3
Дания 4
тв
Группа B
10.05 завершен Швейцария 3
Беларусь 0
Группа A
10.05 завершен США 3
Италия 0
тв
Группа B
10.05 завершен Финляндия 5
Словения 2
тв
Группа A
10.05 завершен
Б 		Словакия 2
Германия 3
Группа B
11.05 завершен
ОТ 		Чехия 1
Норвегия 0
тв
Группа A
11.05 завершен Россия 3
Дания 0
тв
Группа B
11.05 завершен Канада 3
Франция 2
тв
Группа A
11.05 завершен Швеция 2
Латвия 0
тв
Группа B
12.05 завершен Чехия 5
Словения 1
тв
Группа A
12.05 завершен Швеция 8
Италия 1
тв
Группа B
12.05 завершен
Б 		Франция 4
Беларусь 3
тв
Группа A
12.05 завершен
ОТ 		Дания 3
Германия 2
тв
Группа A
13.05 завершен Латвия 3
США 5
тв
Группа B
13.05 завершен
ОТ 		Норвегия 2
Финляндия 3
тв
Группа A
13.05 завершен Россия 6
Словакия 0
тв
Группа B
13.05 завершен Словения 2
Беларусь 5
Группа A
13.05 завершен Италия 1
Германия 4
тв
Группа B
13.05 завершен
ОТ 		Канада 2
Швейцария 3
тв
Группа A
14.05 завершен Словакия 1
США 6
тв
Группа B
14.05 завершен Франция 2
Чехия 5
тв
Группа A
14.05 завершен Дания 2
Швеция 4
тв
Группа B
14.05 завершен
ОТ 		Швейцария 2
Финляндия 3
тв
Группа A
15.05 завершен Дания 2
Италия 0
тв
Группа B
15.05 завершен Канада 5
Норвегия 0
тв
Группа A
15.05 завершен Россия 5
Латвия 0
тв
Группа B
15.05 завершен Франция 4
Словения 1
тв
Группа A
16.05 завершен Швеция 4
Словакия 2
тв
Группа B
16.05 завершен Беларусь 4
Норвегия 3
тв
Группа A
16.05 завершен Россия 3
США 5
тв
Группа B
16.05 завершен Чехия 1
Швейцария 3
тв
Группа A
16.05 завершен
Б 		Германия 4
Латвия 3
тв
Группа B
16.05 завершен Канада 5
Финляндия 2
тв
1/4 финала
18.05 завершен Россия 3
Чехия 0
тв
1/4 финала
18.05 завершен США 0
Финляндия 2
тв
1/4 финала
18.05 завершен Швейцария 1
Швеция 3
тв
1/4 финала
18.05 завершен Канада 2
Германия 1
тв
1/2 финала
20.05 завершен Канада 4
Россия 2
тв
1/2 финала
20.05 завершен Швеция 4
Финляндия 1
тв
Матч за 3-е место
21.05 завершен Россия 5
Финляндия 3
тв
Финал
21.05 завершен
Б 		Канада 1
Швеция 2
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https://sport.mail.ru/hockey2017/news/29848938/
24 мая 2017, 10:56 | Советский спорт

«Я — молодой, у меня еще будут Олимпиады». Игроки сборной России едут в Америку

А ведь в этом составе мы сборную России можем больше не увидеть. Разлетаются игроки в разные стороны — кто в «Вегас», кто в «Баффало»….

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ОСТАЕТСЯ ЛИШЬ ГУСЕВ

Первая тройка сборной России и СКА уже распалась. Прямо по ходу чемпионата мира Вадим Шипачев подписал контракт с «Вегасом». Как я знаю, после 1 июля уедет Евгений Дадонов — причем не факт, что в тот же штат Невада.

Мне рассказали, что только на льду это звено — не разлей вода, и парни чувствуют друг друга даже спинным мозгом.

А в плане бизнеса они скрытничают, не делятся секретами. Тот же Артемий Панарин признался в интервью, что только утром прочитал в новостях, как Шипачев уезжает в НХЛ. Накануне Вадик ни словом не обмолвился.

Мне рассказывали, что тренер «Вегаса» Жерар Галлант не любит русских, потому что когда он еще был игроком, из состава «Детройта» его вытеснил кто-то из россиян. Плюс команда входит в лигу с нуля, а значит, будет еще барахтаться несколько лет.

Большой интерес к Дадонову проявляет «Чикаго». Может, зарплата там меньше на пару сотен тысяч долларов. Зато у команды есть отличный стиль. Посмотрите, как здорово в состав вписался Панарин. Играть там — праздник души.

А вот Никита Гусев остается в КХЛ, причем СКА предлагает ему контракт на улучшенных условиях. До этого Гусев получал мало. Ближайшие годы для него — возможность создать финансовую подушку. «Тампа» хотела бы видеть в составе уже сейчас — после блистательного чемпионата мира. Но пока Никита, как я знаю, остается в России. И это только треть знаменитого шипачевского звена.

АНТИПИН: ПОЗОВУТ ЛИ СНОВА В НХЛ?

—  Мы рассчитывали на большее, но бронза есть бронза, — говорил защитник Виктор Антипин, когда к нему подошел ваш корреспондент. — Любая медаль — это приятно. Матч с Канадой? Первые два периода мы провели неплохо. Но третий отыграли так слабо, что даже вспоминать не хочу. Неприятно.

— Это не первый ваш чемпионат мира. В чем была особенность этой молодой команды?
— Мы же все практически одного возраста. Все парни молодые, амбициозные. Все хотели биться. В этом даже не сомневайтесь.

— Вы ведь расторгли контракт с «Магниткой»?
— Да.

— Уезжаете в «Баффало»?
— Пока ни с кем не подписал контракт, поэтому четко заявить так не могу.

— А в чем заминка?
— Не хотел забивать этим голову во время чемпионата мира. Это были бы лишние вопросы, тратил бы на это эмоции. Но сейчас все закончилось, и теперь буду решать вопрос.

— Но улетаете за океан не только вы, но и Миронов, Шипачев. Неужели даже Олимпиада вас не останавливает?
— Тут ведь палка о двух концах. У меня появился шанс — уехать в НХЛ. Возник неплохой вариант. Во мне заинтересованы.

Не знаю, будет ли еще шанс, если я задержусь на год? Позовут ли снова?

Какой-то шанс остается. Может, еще отпустят.

— А раньше вы следили за «Баффало»? Вот на чемпионат мира Джек Айкел приезжал.
— Особо не следил. Но когда начали туда звать, стал внимательнее смотреть матчи. Интересно ведь подготовиться с информационной точки зрения, кто и как играет.

— Легко вас из «Магнитки» отпустили?
— Мы отлично поговорили. У нас прекрасное руководство, и никаких проблем не возникло. Очень благодарен за то, что все получилось так хорошо. Могу сказать только теплые слова в адрес «Металлурга».

— Не просядет ли уральская команда без вас? Уезжает Алексей Береглазов в «Рейнджерс», не будет Криса Ли. Лучшие игроки обороны!
— Думаю, не просядет. У нас есть классный тренерский штаб. Подрастает яркая молодежь. Все будет хорошо у «Металлурга».

— А готовы к маленьким площадкам? Там ведь совсем другой хоккей.
— Ну готов, раз еду. Неужели думаете, я площадок испугаюсь?

ГАВРИКОВ: «КОЛАМБУС» УЖЕ ПРИГЛАШАЛ

А вот навстречу идет рыжебородый Владислав Гавриков — вместе с Богданом Киселевичем он стал самым полезным защитником турнира (+9). Главный тренер Олег Знарок сказал журналистам, что даже не сомневался в Гаврикове. Взял его на чемпионат мира без раздумий.

— Еще Знарок сообщил, что из-за травмы в матче с Канадой вы на полтора месяца выбыли из-за травмы. Насколько все серьезно?
— Ну, повредил боковую связку. Шесть недель — это гарантированное выздоровление. Но могу поправиться и за месяц.

— Какие у вас планы на будущее? Знаю, вы хотели бы остаться в России.
— Я тоже думаю — вместе со всеми, — смеется Владислав.

— До сих пор не решили?
— Сейчас вернусь в Ярославль и вплотную займусь этим вопросом.

—  А правда, что «Коламбус» хотел пригласить вас на плей-офф, когда травму получил Зак Веренски в последнюю неделю регулярного чемпионата?
— Там не Веренски — речь шла о другом защитнике. Но да, это правда. «Коламбус» спрашивал о такой возможности.

— Насколько будет важен фактор Олимпиады? Может, останетесь?
— Я все еще думаю….
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