«Я — молодой, у меня еще будут Олимпиады». Игроки сборной России едут в Америку
А ведь в этом составе мы сборную России можем больше не увидеть. Разлетаются игроки в разные стороны — кто в «Вегас», кто в «Баффало»….
ОСТАЕТСЯ ЛИШЬ ГУСЕВ
Первая тройка сборной России и СКА уже распалась. Прямо по ходу чемпионата мира Вадим Шипачев подписал контракт с «Вегасом». Как я знаю, после 1 июля уедет Евгений Дадонов — причем не факт, что в тот же штат Невада.
Мне рассказали, что только на льду это звено — не разлей вода, и парни чувствуют друг друга даже спинным мозгом.
А в плане бизнеса они скрытничают, не делятся секретами. Тот же Артемий Панарин признался в интервью, что только утром прочитал в новостях, как Шипачев уезжает в НХЛ. Накануне Вадик ни словом не обмолвился.
Мне рассказывали, что тренер «Вегаса» Жерар Галлант не любит русских, потому что когда он еще был игроком, из состава «Детройта» его вытеснил
Большой интерес к Дадонову проявляет «Чикаго». Может, зарплата там меньше на пару сотен тысяч долларов. Зато у команды есть отличный стиль. Посмотрите, как здорово в состав вписался Панарин. Играть там — праздник души.
А вот Никита Гусев остается в КХЛ, причем СКА предлагает ему контракт на улучшенных условиях. До этого Гусев получал мало. Ближайшие годы для него — возможность создать финансовую подушку. «Тампа» хотела бы видеть в составе уже сейчас — после блистательного чемпионата мира. Но пока Никита, как я знаю, остается в России. И это только треть знаменитого шипачевского звена.
АНТИПИН: ПОЗОВУТ ЛИ СНОВА В НХЛ?
— Мы рассчитывали на большее, но бронза есть бронза, — говорил защитник Виктор Антипин, когда к нему подошел ваш корреспондент. — Любая медаль — это приятно. Матч с Канадой? Первые два периода мы провели неплохо. Но третий отыграли так слабо, что даже вспоминать не хочу. Неприятно.
— Это не первый ваш чемпионат мира. В чем была особенность этой молодой команды?
— Мы же все практически одного возраста. Все парни молодые, амбициозные. Все хотели биться. В этом даже не сомневайтесь.
— Вы ведь расторгли контракт с «Магниткой»?
— Да.
— Уезжаете в «Баффало»?
— Пока ни с кем не подписал контракт, поэтому четко заявить так не могу.
— А в чем заминка?
— Не хотел забивать этим голову во время чемпионата мира. Это были бы лишние вопросы, тратил бы на это эмоции. Но сейчас все закончилось, и теперь буду решать вопрос.
— Но улетаете за океан не только вы, но и Миронов, Шипачев. Неужели даже Олимпиада вас не останавливает?
— Тут ведь палка о двух концах. У меня появился шанс — уехать в НХЛ. Возник неплохой вариант. Во мне заинтересованы.
Не знаю, будет ли еще шанс, если я задержусь на год? Позовут ли снова?
— А раньше вы следили за «Баффало»? Вот на чемпионат мира Джек Айкел приезжал.
— Особо не следил. Но когда начали туда звать, стал внимательнее смотреть матчи. Интересно ведь подготовиться с информационной точки зрения, кто и как играет.
— Легко вас из «Магнитки» отпустили?
— Мы отлично поговорили. У нас прекрасное руководство, и никаких проблем не возникло. Очень благодарен за то, что все получилось так хорошо. Могу сказать только теплые слова в адрес «Металлурга».
— Не просядет ли уральская команда без вас? Уезжает Алексей Береглазов в «Рейнджерс», не будет Криса Ли. Лучшие игроки обороны!
— Думаю, не просядет. У нас есть классный тренерский штаб. Подрастает яркая молодежь. Все будет хорошо у «Металлурга».
— А готовы к маленьким площадкам? Там ведь совсем другой хоккей.
— Ну готов, раз еду. Неужели думаете, я площадок испугаюсь?
ГАВРИКОВ: «КОЛАМБУС» УЖЕ ПРИГЛАШАЛ
А вот навстречу идет рыжебородый Владислав Гавриков — вместе с Богданом Киселевичем он стал самым полезным защитником турнира (+9). Главный тренер Олег Знарок сказал журналистам, что даже не сомневался в Гаврикове. Взял его на чемпионат мира без раздумий.
— Еще Знарок сообщил, что
— Ну, повредил боковую связку. Шесть недель — это гарантированное выздоровление. Но могу поправиться и за месяц.
— Какие у вас планы на будущее? Знаю, вы хотели бы остаться в России.
— Я тоже думаю — вместе со всеми, — смеется Владислав.
— До сих пор не решили?
— Сейчас вернусь в Ярославль и вплотную займусь этим вопросом.
— А правда, что «Коламбус» хотел пригласить вас на
— Там не Веренски — речь шла о другом защитнике. Но да, это правда. «Коламбус» спрашивал о такой возможности.
— Насколько будет важен фактор Олимпиады? Может, останетесь?
— Я все еще думаю….
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