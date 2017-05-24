Знарок прогрессирует. Почему же Россия вновь без золота?

ОКРИК СВЕРХУ

Редко бывает, что после скромного по результату турнира сборную России скорее хочется хвалить, а не ругать. Но сейчас — именно тот случай. Год назад после бронзовых медалей на чемпионате мира в Москве хвастаться было нечем. Если бы не разгром американцев в матче за третье место, то головы могли полететь на всех уровнях. Об этом знает любой, кто хоть немного знаком изнутри с ситуацией в отечественном хоккее. Я даже слышал знакомое слово «отскочили». Безыдейная игра, обреченность в поражениях от чехов и финнов, потерянный Овечкин и полное непонимание относительно того, как жить дальше. Кубок мира в сентябре, несмотря на приемлемый результат, ситуацию сильно не изменил.

Сам Олег Знарок говорил, что многое для себя переосмыслил во время работы на том турнире. Может, он обошелся и без подсказки со стороны. А возможно, люди, имеющие, скажем так, солидный вес в верхах нашего хоккея, справедливо указали тренеру на ограниченность игровой модели. Ведь только на характере, борьбе и желании далеко не уедешь. Особенно если все эти козыри предъявляет и соперник.

Но как бы там ни было, перед глазами есть игра, которую продемонстрировала сборная на чемпионате мира. Она не могла не понравиться даже самому привередливому скептику. С учетом того, что в сборной было 11 дебютантов, а больше половины состава представляли клубы КХЛ, требовать большего было невозможно. Команда смотрелась свежо и современно. Она чаще владела шайбой, реже, чем раньше, входила в зону через заурядный вброс и активно использовала защитников в наступлении. Плотность игры в средней зоне тоже бросалась в глаза. Наверное, не хватало чего-то в позиционных атаках. Но здесь надо исходить из наличия игроков, подходящих под схему. Панарин и Гусев — легковесны при всем своем таланте, а индивидуальное мастерство Плотникова и Телегина не позволяет им использовать свои габариты более эффективно.

Среди коллег Знарка хвалить не принято. Даже когда есть за что. От имиджа никуда не денешься, так же, как и от своеобразной манеры поведения главного тренера на публике. Мне лично не хватило объяснения от него или хотя бы его ассистентов о том, как команда менялась на протяжении года и почему мы увидели в Кельне ее самую привлекательную версию за несколько лет.

Цитата 0 шайб в пяти матчах пропустил Илья Сорокин на двух последних чемпионатах мира.

СУПЕРБОЛЬШИНСТВО

Пока же после окончания чемпионата мира у большинства коллег и болельщиков осталось больше сожалений об упущенной победе над Канадой, чем восхищений от достойного выступления. Прекрасно понимаю чувства игроков и тренеров, находившихся в пяти минутах от финала. Но рвать волосы на себе совершенно не стоит.

Под рукой пока нет цифр, которые аналитический отдел национальной команды обязательно представит в ближайшем будущем, и «СЭ» сможет поделиться ими. Они, не сомневаюсь, только усилят мнение, основанное на визуальных впечатлениях. С 2012 года, когда сборная под руководством Зинэтулы Билялетдинова во главе с Малкиным и подъехавшими по ходу турнира Овечкиным с Семиным уничтожала соперников одного за другим, такой впечатляющей по игре команды у нас не было.

Однако есть общедоступные показатели, на которые стоит обратить внимание уже сейчас. Игра в большинстве была просто фантастической. Процент реализации в 45,71 тянет на рекорд! Для примера приведем показатели с победных для сборной России турниров: в Минске-2014 было 25, в Стокгольме/Хельсинки — 36,36, в Берне-2009 — 28,26, в Квебеке-2008 всего 21,15. За исключением стартового матча со шведами и встречи с датчанами, российские спецбригады отрывались на всех без исключения соперниках, а не только на Италиях со Словакиями.

Американцы, чехи, канадцы, финны — все от наших как минимум по разу пропустили в меньшинстве. Очевидно, что хорошее большинство обеспечивает наличие игроков с высоким индивидуальным уровнем мастерства, но почему раньше ни Овечкин, ни Малкин, ни Ковальчук, ни Радулов, ни еще с десяток звезд не обеспечивали подобной реализации? Значит, есть за что похвалить тренеров.

Цитата 3 хоккеиста нашей команды попали в топ-5 бомбардиров ЧМ-2017: Панарин, Кучеров и Гусев.

ВРЕМЯ КАПРИЗОВА ЕЩЕ ПРИДЕТ

Знарок с самого начала работы в сборной принялся активно обновлять национальную команду. Понятно, что Бобровского, Орлова или Кучерова, дебютировавших при нем на чемпионатах мира, вызвал бы за их удачную игру в НХЛ любой другой тренер, оказавшийся на его месте. Но суммарные цифры впечатляют: за четыре турнира в сборной было задействовано три с половиной десятка новичков, в том числе 14 в Минске три года назад и 11 сейчас.

А ведь только за одного Капризова, не попавшего в заявку на последний турнир, критических слов в адрес Знарка было высказано очень много. Абсолютно уверен, что его время придет уже в следующем сезоне. Ничего страшного не произошло. За один год сборная просто может не переварить всех достойных кандидатов. Да и вместо кого был должен играть Капризов в первых двух звеньях? На этот вопрос я ответа не услышал.

В российском хоккее существует огромная проблема с игроками, умеющими эффективно работать и на оборону, и на атаку. У казанца Ткачева и петербуржца Барабанова, которые относятся к хоккеистам такого плана, на турнире получалось далеко не все. Кроме них на ум приходит только Анисимов из «Чикаго». Подрастают Барбашев в «Сент-Луисе», Коршков с Красковским в «Локомотиве», Светлаков в ЦСКА. Маловато будет. Соответственно, и вынужден Знарок брать узкоспециализированных парней типа Телегина и Андронова. Оба оправдывают доверие на все сто. Хотя против условных О’Райлли и Шайфли им играть очень тяжело.

Если бы эта сборная России завоевала золотые медали, то расплескиваться в комплиментах можно было еще долго. Бронза — не повод. Тем более что через девять месяцев Знарка ждет испытание покруче. Звезд, способных в одиночку вытаскивать матчи под его началом будет по минимуму. Здесь понадобится умение тренера вмешаться в ситуацию в нужный момент. С прошлого сезона Знарок стал совместителем, в чем плюсов видится больше, чем минусов. Хорошая по содержанию игра на чемпионате мира, кажется, произрастает из опыта ежедневной практики.

КТО ГОТОВИЛ ШИПАЧЕВА?

О том, является СКА базовым клубом сборной и нужно ли в угоду ему закрывать на все глаза, можно спорить долго. Есть факт. По итогам чемпионата мира вызывала наибольшие вопросы именно игра представителей команды из Санкт-Петербурга. Нет вопросов только к одному игроку — Гусеву. Шипачеву досталось, пусть и в несколько завуалированной форме, даже на словах, что для Знарка, любящего повторять, что он публично никого не оценивает, уже событие. Тренер был не слишком доволен действиями центрфорварда и его партнера Дадонова в равных составах в плей-офф КХЛ и на чемпионате мира. Имел право. Только вот готовили их разве они сами? Защитник Белов при всей самоотверженности в линии обороны смотрелся хуже всех, за исключением, может быть, Миронова. Зуб и Барабанов для себя самих сыграли на турнире неплохо, но понятно, что при прочих равных оба оказались в сборной, в том числе благодаря своей клубной прописке.

Есть и более важный момент, который встречался и раньше на чемпионатах мира и явственно был заметен вновь. При Знарке сборная совершенно разучилась переламывать неудачно складывающиеся для себя матчи с серьезными соперниками. На ум приходит только игра со сборной Северной Америки на Кубке мира. Даже тогда изменить ход встречи удалось за счет кратковременной вспышки во втором периоде, а потом наша команда судорожно отбивалась, едва сохранив победу. Это пугает даже больше, чем отъезд потенциальных кандидатов в сборную в НХЛ.