Знарок прогрессирует. Почему же Россия вновь без золота?

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Чемпионат мира по хоккею с шайбой 2017 (Москва, Санкт-Петербург)
До чемпионата мира-2018
0 д 0 ч 0 м
тв
Группа B
5.05 завершен Финляндия 3
Беларусь 2
тв
Группа A
5.05 завершен
Б 		Швеция 1
Россия 2
тв
Группа B
5.05 завершен Чехия 1
Канада 4
тв
Группа A
5.05 завершен США 1
Германия 2
тв
Группа B
6.05 завершен
Б 		Швейцария 5
Словения 4
тв
Группа A
6.05 завершен Латвия 3
Дания 0
Группа B
6.05 завершен Беларусь 1
Чехия 6
Группа A
6.05 завершен
ОТ 		Словакия 3
Италия 2
тв
Группа B
6.05 завершен Норвегия 3
Франция 2
тв
Группа A
6.05 завершен Германия 2
Швеция 7
тв
Группа B
7.05 завершен Словения 2
Канада 7
тв
Группа A
7.05 завершен Италия 1
Россия 10
тв
Группа B
7.05 завершен Финляндия 1
Франция 5
тв
Группа A
7.05 завершен США 7
Дания 2
Группа B
7.05 завершен Норвегия 0
Швейцария 3
тв
Группа A
7.05 завершен Латвия 3
Словакия 1
тв
Группа B
8.05 завершен Беларусь 0
Канада 6
тв
Группа A
8.05 завершен Германия 3
Россия 6
тв
Группа B
8.05 завершен
Б 		Финляндия 3
Чехия 4
тв
Группа A
8.05 завершен США 4
Швеция 3
тв
Группа B
9.05 завершен Словения 1
Норвегия 5
Группа A
9.05 завершен Италия 1
Латвия 2
тв
Группа B
9.05 завершен
Б 		Швейцария 3
Франция 4
тв
Группа A
9.05 завершен
Б 		Словакия 3
Дания 4
тв
Группа B
10.05 завершен Швейцария 3
Беларусь 0
Группа A
10.05 завершен США 3
Италия 0
тв
Группа B
10.05 завершен Финляндия 5
Словения 2
тв
Группа A
10.05 завершен
Б 		Словакия 2
Германия 3
Группа B
11.05 завершен
ОТ 		Чехия 1
Норвегия 0
тв
Группа A
11.05 завершен Россия 3
Дания 0
тв
Группа B
11.05 завершен Канада 3
Франция 2
тв
Группа A
11.05 завершен Швеция 2
Латвия 0
тв
Группа B
12.05 завершен Чехия 5
Словения 1
тв
Группа A
12.05 завершен Швеция 8
Италия 1
тв
Группа B
12.05 завершен
Б 		Франция 4
Беларусь 3
тв
Группа A
12.05 завершен
ОТ 		Дания 3
Германия 2
тв
Группа A
13.05 завершен Латвия 3
США 5
тв
Группа B
13.05 завершен
ОТ 		Норвегия 2
Финляндия 3
тв
Группа A
13.05 завершен Россия 6
Словакия 0
тв
Группа B
13.05 завершен Словения 2
Беларусь 5
Группа A
13.05 завершен Италия 1
Германия 4
тв
Группа B
13.05 завершен
ОТ 		Канада 2
Швейцария 3
тв
Группа A
14.05 завершен Словакия 1
США 6
тв
Группа B
14.05 завершен Франция 2
Чехия 5
тв
Группа A
14.05 завершен Дания 2
Швеция 4
тв
Группа B
14.05 завершен
ОТ 		Швейцария 2
Финляндия 3
тв
Группа A
15.05 завершен Дания 2
Италия 0
тв
Группа B
15.05 завершен Канада 5
Норвегия 0
тв
Группа A
15.05 завершен Россия 5
Латвия 0
тв
Группа B
15.05 завершен Франция 4
Словения 1
тв
Группа A
16.05 завершен Швеция 4
Словакия 2
тв
Группа B
16.05 завершен Беларусь 4
Норвегия 3
тв
Группа A
16.05 завершен Россия 3
США 5
тв
Группа B
16.05 завершен Чехия 1
Швейцария 3
тв
Группа A
16.05 завершен
Б 		Германия 4
Латвия 3
тв
Группа B
16.05 завершен Канада 5
Финляндия 2
тв
1/4 финала
18.05 завершен Россия 3
Чехия 0
тв
1/4 финала
18.05 завершен США 0
Финляндия 2
тв
1/4 финала
18.05 завершен Швейцария 1
Швеция 3
тв
1/4 финала
18.05 завершен Канада 2
Германия 1
тв
1/2 финала
20.05 завершен Канада 4
Россия 2
тв
1/2 финала
20.05 завершен Швеция 4
Финляндия 1
тв
Матч за 3-е место
21.05 завершен Россия 5
Финляндия 3
тв
Финал
21.05 завершен
Б 		Канада 1
Швеция 2
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https://sport.mail.ru/hockey2017/news/29845418/
24 мая 2017, 0:45 | Спорт-Экспресс

Знарок прогрессирует. Почему же Россия вновь без золота?

«СЭ» подводит итоги чемпионата мира для нашей национальной команды.

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ОКРИК СВЕРХУ

Редко бывает, что после скромного по результату турнира сборную России скорее хочется хвалить, а не ругать. Но сейчас — именно тот случай. Год назад после бронзовых медалей на чемпионате мира в Москве хвастаться было нечем. Если бы не разгром американцев в матче за третье место, то головы могли полететь на всех уровнях. Об этом знает любой, кто хоть немного знаком изнутри с ситуацией в отечественном хоккее. Я даже слышал знакомое слово «отскочили». Безыдейная игра, обреченность в поражениях от чехов и финнов, потерянный Овечкин и полное непонимание относительно того, как жить дальше. Кубок мира в сентябре, несмотря на приемлемый результат, ситуацию сильно не изменил.

Сам Олег Знарок говорил, что многое для себя переосмыслил во время работы на том турнире. Может, он обошелся и без подсказки со стороны. А возможно, люди, имеющие, скажем так, солидный вес в верхах нашего хоккея, справедливо указали тренеру на ограниченность игровой модели. Ведь только на характере, борьбе и желании далеко не уедешь. Особенно если все эти козыри предъявляет и соперник.

Но как бы там ни было, перед глазами есть игра, которую продемонстрировала сборная на чемпионате мира. Она не могла не понравиться даже самому привередливому скептику. С учетом того, что в сборной было 11 дебютантов, а больше половины состава представляли клубы КХЛ, требовать большего было невозможно. Команда смотрелась свежо и современно. Она чаще владела шайбой, реже, чем раньше, входила в зону через заурядный вброс и активно использовала защитников в наступлении. Плотность игры в средней зоне тоже бросалась в глаза. Наверное, не хватало чего-то в позиционных атаках. Но здесь надо исходить из наличия игроков, подходящих под схему. Панарин и Гусев — легковесны при всем своем таланте, а индивидуальное мастерство Плотникова и Телегина не позволяет им использовать свои габариты более эффективно.

Среди коллег Знарка хвалить не принято. Даже когда есть за что. От имиджа никуда не денешься, так же, как и от своеобразной манеры поведения главного тренера на публике. Мне лично не хватило объяснения от него или хотя бы его ассистентов о том, как команда менялась на протяжении года и почему мы увидели в Кельне ее самую привлекательную версию за несколько лет.

СУПЕРБОЛЬШИНСТВО

Пока же после окончания чемпионата мира у большинства коллег и болельщиков осталось больше сожалений об упущенной победе над Канадой, чем восхищений от достойного выступления. Прекрасно понимаю чувства игроков и тренеров, находившихся в пяти минутах от финала. Но рвать волосы на себе совершенно не стоит.

Под рукой пока нет цифр, которые аналитический отдел национальной команды обязательно представит в ближайшем будущем, и «СЭ» сможет поделиться ими. Они, не сомневаюсь, только усилят мнение, основанное на визуальных впечатлениях. С 2012 года, когда сборная под руководством Зинэтулы Билялетдинова во главе с Малкиным и подъехавшими по ходу турнира Овечкиным с Семиным уничтожала соперников одного за другим, такой впечатляющей по игре команды у нас не было.

Однако есть общедоступные показатели, на которые стоит обратить внимание уже сейчас. Игра в большинстве была просто фантастической. Процент реализации в 45,71 тянет на рекорд! Для примера приведем показатели с победных для сборной России турниров: в Минске-2014 было 25, в Стокгольме/Хельсинки — 36,36, в Берне-2009 — 28,26, в Квебеке-2008 всего 21,15. За исключением стартового матча со шведами и встречи с датчанами, российские спецбригады отрывались на всех без исключения соперниках, а не только на Италиях со Словакиями.

Американцы, чехи, канадцы, финны — все от наших как минимум по разу пропустили в меньшинстве. Очевидно, что хорошее большинство обеспечивает наличие игроков с высоким индивидуальным уровнем мастерства, но почему раньше ни Овечкин, ни Малкин, ни Ковальчук, ни Радулов, ни еще с десяток звезд не обеспечивали подобной реализации? Значит, есть за что похвалить тренеров.

ВРЕМЯ КАПРИЗОВА ЕЩЕ ПРИДЕТ

Знарок с самого начала работы в сборной принялся активно обновлять национальную команду. Понятно, что Бобровского, Орлова или Кучерова, дебютировавших при нем на чемпионатах мира, вызвал бы за их удачную игру в НХЛ любой другой тренер, оказавшийся на его месте. Но суммарные цифры впечатляют: за четыре турнира в сборной было задействовано три с половиной десятка новичков, в том числе 14 в Минске три года назад и 11 сейчас.

А ведь только за одного Капризова, не попавшего в заявку на последний турнир, критических слов в адрес Знарка было высказано очень много. Абсолютно уверен, что его время придет уже в следующем сезоне. Ничего страшного не произошло. За один год сборная просто может не переварить всех достойных кандидатов. Да и вместо кого был должен играть Капризов в первых двух звеньях? На этот вопрос я ответа не услышал.

В российском хоккее существует огромная проблема с игроками, умеющими эффективно работать и на оборону, и на атаку. У казанца Ткачева и петербуржца Барабанова, которые относятся к хоккеистам такого плана, на турнире получалось далеко не все. Кроме них на ум приходит только Анисимов из «Чикаго». Подрастают Барбашев в «Сент-Луисе», Коршков с Красковским в «Локомотиве», Светлаков в ЦСКА. Маловато будет. Соответственно, и вынужден Знарок брать узкоспециализированных парней типа Телегина и Андронова. Оба оправдывают доверие на все сто. Хотя против условных О’Райлли и Шайфли им играть очень тяжело.

Если бы эта сборная России завоевала золотые медали, то расплескиваться в комплиментах можно было еще долго. Бронза — не повод. Тем более что через девять месяцев Знарка ждет испытание покруче. Звезд, способных в одиночку вытаскивать матчи под его началом будет по минимуму. Здесь понадобится умение тренера вмешаться в ситуацию в нужный момент. С прошлого сезона Знарок стал совместителем, в чем плюсов видится больше, чем минусов. Хорошая по содержанию игра на чемпионате мира, кажется, произрастает из опыта ежедневной практики.

КТО ГОТОВИЛ ШИПАЧЕВА?

О том, является СКА базовым клубом сборной и нужно ли в угоду ему закрывать на все глаза, можно спорить долго. Есть факт. По итогам чемпионата мира вызывала наибольшие вопросы именно игра представителей команды из Санкт-Петербурга. Нет вопросов только к одному игроку — Гусеву. Шипачеву досталось, пусть и в несколько завуалированной форме, даже на словах, что для Знарка, любящего повторять, что он публично никого не оценивает, уже событие. Тренер был не слишком доволен действиями центрфорварда и его партнера Дадонова в равных составах в плей-офф КХЛ и на чемпионате мира. Имел право. Только вот готовили их разве они сами? Защитник Белов при всей самоотверженности в линии обороны смотрелся хуже всех, за исключением, может быть, Миронова. Зуб и Барабанов для себя самих сыграли на турнире неплохо, но понятно, что при прочих равных оба оказались в сборной, в том числе благодаря своей клубной прописке.

Есть и более важный момент, который встречался и раньше на чемпионатах мира и явственно был заметен вновь. При Знарке сборная совершенно разучилась переламывать неудачно складывающиеся для себя матчи с серьезными соперниками. На ум приходит только игра со сборной Северной Америки на Кубке мира. Даже тогда изменить ход встречи удалось за счет кратковременной вспышки во втором периоде, а потом наша команда судорожно отбивалась, едва сохранив победу. Это пугает даже больше, чем отъезд потенциальных кандидатов в сборную в НХЛ.

В данной проблеме я склонен винить КХЛ, закрывающую глаза на поведение самых богатых клубов. Они не только забирают при первой возможности любых игроков, представляющих собой что-либо. Лояльное судейство и минимум конкуренции убивают соревновательный принцип. Уровень противодействия СКА в плей-офф показался не настолько значительным, чтобы можно было научиться действовать в стрессовых условиях. Это касается и тренеров, и самих хоккеистов. На чемпионатах мира, когда нет превосходства в классе игроков и симпатии со стороны арбитров, о чем сам Знарок говорил после полуфинала, неизбежны сложности. И за полгода в КХЛ ничего в этом плане не поменяется. Ждем Пхенчхан с тревогой?
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