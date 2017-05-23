Нужен ли сборной России Квартальнов?

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Чемпионат мира по хоккею с шайбой 2017 (Москва, Санкт-Петербург)
До чемпионата мира-2018
0 д 0 ч 0 м
тв
Группа B
5.05 завершен Финляндия 3
Беларусь 2
тв
Группа A
5.05 завершен
Б 		Швеция 1
Россия 2
тв
Группа B
5.05 завершен Чехия 1
Канада 4
тв
Группа A
5.05 завершен США 1
Германия 2
тв
Группа B
6.05 завершен
Б 		Швейцария 5
Словения 4
тв
Группа A
6.05 завершен Латвия 3
Дания 0
Группа B
6.05 завершен Беларусь 1
Чехия 6
Группа A
6.05 завершен
ОТ 		Словакия 3
Италия 2
тв
Группа B
6.05 завершен Норвегия 3
Франция 2
тв
Группа A
6.05 завершен Германия 2
Швеция 7
тв
Группа B
7.05 завершен Словения 2
Канада 7
тв
Группа A
7.05 завершен Италия 1
Россия 10
тв
Группа B
7.05 завершен Финляндия 1
Франция 5
тв
Группа A
7.05 завершен США 7
Дания 2
Группа B
7.05 завершен Норвегия 0
Швейцария 3
тв
Группа A
7.05 завершен Латвия 3
Словакия 1
тв
Группа B
8.05 завершен Беларусь 0
Канада 6
тв
Группа A
8.05 завершен Германия 3
Россия 6
тв
Группа B
8.05 завершен
Б 		Финляндия 3
Чехия 4
тв
Группа A
8.05 завершен США 4
Швеция 3
тв
Группа B
9.05 завершен Словения 1
Норвегия 5
Группа A
9.05 завершен Италия 1
Латвия 2
тв
Группа B
9.05 завершен
Б 		Швейцария 3
Франция 4
тв
Группа A
9.05 завершен
Б 		Словакия 3
Дания 4
тв
Группа B
10.05 завершен Швейцария 3
Беларусь 0
Группа A
10.05 завершен США 3
Италия 0
тв
Группа B
10.05 завершен Финляндия 5
Словения 2
тв
Группа A
10.05 завершен
Б 		Словакия 2
Германия 3
Группа B
11.05 завершен
ОТ 		Чехия 1
Норвегия 0
тв
Группа A
11.05 завершен Россия 3
Дания 0
тв
Группа B
11.05 завершен Канада 3
Франция 2
тв
Группа A
11.05 завершен Швеция 2
Латвия 0
тв
Группа B
12.05 завершен Чехия 5
Словения 1
тв
Группа A
12.05 завершен Швеция 8
Италия 1
тв
Группа B
12.05 завершен
Б 		Франция 4
Беларусь 3
тв
Группа A
12.05 завершен
ОТ 		Дания 3
Германия 2
тв
Группа A
13.05 завершен Латвия 3
США 5
тв
Группа B
13.05 завершен
ОТ 		Норвегия 2
Финляндия 3
тв
Группа A
13.05 завершен Россия 6
Словакия 0
тв
Группа B
13.05 завершен Словения 2
Беларусь 5
Группа A
13.05 завершен Италия 1
Германия 4
тв
Группа B
13.05 завершен
ОТ 		Канада 2
Швейцария 3
тв
Группа A
14.05 завершен Словакия 1
США 6
тв
Группа B
14.05 завершен Франция 2
Чехия 5
тв
Группа A
14.05 завершен Дания 2
Швеция 4
тв
Группа B
14.05 завершен
ОТ 		Швейцария 2
Финляндия 3
тв
Группа A
15.05 завершен Дания 2
Италия 0
тв
Группа B
15.05 завершен Канада 5
Норвегия 0
тв
Группа A
15.05 завершен Россия 5
Латвия 0
тв
Группа B
15.05 завершен Франция 4
Словения 1
тв
Группа A
16.05 завершен Швеция 4
Словакия 2
тв
Группа B
16.05 завершен Беларусь 4
Норвегия 3
тв
Группа A
16.05 завершен Россия 3
США 5
тв
Группа B
16.05 завершен Чехия 1
Швейцария 3
тв
Группа A
16.05 завершен
Б 		Германия 4
Латвия 3
тв
Группа B
16.05 завершен Канада 5
Финляндия 2
тв
1/4 финала
18.05 завершен Россия 3
Чехия 0
тв
1/4 финала
18.05 завершен США 0
Финляндия 2
тв
1/4 финала
18.05 завершен Швейцария 1
Швеция 3
тв
1/4 финала
18.05 завершен Канада 2
Германия 1
тв
1/2 финала
20.05 завершен Канада 4
Россия 2
тв
1/2 финала
20.05 завершен Швеция 4
Финляндия 1
тв
Матч за 3-е место
21.05 завершен Россия 5
Финляндия 3
тв
Финал
21.05 завершен
Б 		Канада 1
Швеция 2
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https://sport.mail.ru/hockey2017/news/29843009/
23 мая 2017, 19:13 | Советский спорт

Нужен ли сборной России Квартальнов?

На завершившемся в Кельне и Париже чемпионате мира по хоккею сборная России довольствовалась третьим местом, потерпев в полуфинале турнира обидное поражение от канадцев (2:4). Отсутствие в последние годы прогресса в результатах снова оживило дискуссию о замене главного тренера национальной команды.

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Стоит вспомнить, что Олег Знарок был назначен главным тренером мужской сборной России в марте 2014 года сроком на четыре года. А уже в мае Знарок взял золото чемпионата мира, который прошел в Минске. Тогда в финале подопечные Знарка обыграли финскую сборную (5:2).

После этого результаты национальной команды медленно пошли на убыль. В 2015 году наша национальная команда на мировом первенстве в Праге в финале разгромно уступила канадской сборной (1:6). На домашнем чемпионате мира сборная России довольствовалась уже бронзовыми наградами, уступив в полуфинале финнам (1:3).

Одним из главных кандидатов на пост наставника сборной все чаще называется бывший наставник ЦСКА Дмитрий Квартальнов. Квартальнов возглавлял армейскую команду с апреля 2014 по март 2017 года.

Под его руководством ЦСКА уже в следующем сезоне стал чемпионом России и трижды подряд (в 2015, 2016 и 2017 годах) — завоевывал Кубок Континента имени В. В. Тихонова, вручаемый победителю регулярного чемпионата КХЛ. 23 марта 2017 года ЦСКА расторг контракт с Квартальновым по согласию сторон.

Известный хоккейный эксперт Борис Михайлов считает, что кандидатура Дмирия Квартальнова, что рано ставить вопрос о снятии Олега Знарка с поста главного тренера сборной.

— Как я могу прокомментировать информацию, что из-за неудовлетворительного результата на ЧМ по хоккею следующим тренером после Знарка может стать Дмитрий Квартальнов? Я лично считаю, что это ересь. Думаю, что сейчас вопрос о снятии Знарка не стоит.

О возможном назначении Дмитрия Квартальнова главным тренером сборной России высказался и главный тренер «Автомобилиста» Владимир Крикунов.

— Квартальнов может и готов для работы со сборной России, но команда Знарка показала хорошую игру на этом чемпионате. Выиграли бронзу. Да, шведы стали чемпионами, но посмотрите, сколько у них профессионалов из НХЛ играло на этом турнире. У канадцев вообще все энхаэловцы были. Поэтому все закономерно.

Я думаю, что Знарку нужно продолжать работать со сборной и дальше. А так… Ну придет новый человек, начнет все перестраивать. А будет ли лучше? Непонятно. Одно дело в ЦСКА с молодыми играть в тот хоккей, в который играли армейцы при Квартальнове, другое дело — со сборной работать. Повторюсь, на этом чемпионате сборная играла в хоккей. Не нужно сейчас что-то менять. Дальше будет только лучше.

Своим мнением с «Советским спортом» о замене Олега Знарка поделился и двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.

— Я не думаю, что Знарка нужно менять. Я не знаю, что там происходит. Это дело Федерации хоккея России. Слухов много ходит. И про кандидатуру Быкова слышал, теперь вот про Квартальнова. Я думаю, что перед Олимпиадой нет смысла менять тренера. Человеку нужно дать спокойно доработать, а после Пхенчхана уже разбираться что и как. Сейчас встряску делать не надо.

Бывший тренер сборной России Владимир Плющев считает, что Дмитрий Квартальнов пока не готов занять пост главного тренера национальной команды.

— Готов ли Квартальнов возглавить сборную? Нет, конечно. По каким причинам? По тем самым, что в ЦСКА были великолепные условия, отличные игроки, но, к сожалению, Кубок Гагарина так и прошел мимо них, хотя для победы были все шансы и возможности. У него нет фундаментального образования, нет опыта, который необходим для решения серьезных вопросов.

Наш хоккей находится не в самом лучшем состоянии, нужно вести точечный отбор. Как Квартальнов может работать со сборной, если Кучерова и Гусева он забраковал? Отдал ребят, причем воспитанников ЦСКА. В сборной должны работать люди, которые являются авторитетом для сборной, а Квартальнов не является авторитетом для игроков, причем как из НХЛ, так и из КХЛ. И для решения серьезных целей и задач он не годится.
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