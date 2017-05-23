Путин поздравил российских хоккеистов с бронзой чемпионата мира

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Сборная России в воскресенье в матче за третье место на чемпионате мира обыграла команду Финляндии со счетом 5:3.

«Поздравим наших хоккеистов с медалями чемпионата мира», — сказал Путин на заседании совета по развитию физической культуры и спорта.