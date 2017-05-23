Юрзинов сломал два ребра в Кельне. Все потери сборной России на ЧМ-2017

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Чемпионат мира по хоккею с шайбой 2017 (Москва, Санкт-Петербург)
До чемпионата мира-2018
0 д 0 ч 0 м
тв
Группа B
5.05 завершен Финляндия 3
Беларусь 2
тв
Группа A
5.05 завершен
Б 		Швеция 1
Россия 2
тв
Группа B
5.05 завершен Чехия 1
Канада 4
тв
Группа A
5.05 завершен США 1
Германия 2
тв
Группа B
6.05 завершен
Б 		Швейцария 5
Словения 4
тв
Группа A
6.05 завершен Латвия 3
Дания 0
Группа B
6.05 завершен Беларусь 1
Чехия 6
Группа A
6.05 завершен
ОТ 		Словакия 3
Италия 2
тв
Группа B
6.05 завершен Норвегия 3
Франция 2
тв
Группа A
6.05 завершен Германия 2
Швеция 7
тв
Группа B
7.05 завершен Словения 2
Канада 7
тв
Группа A
7.05 завершен Италия 1
Россия 10
тв
Группа B
7.05 завершен Финляндия 1
Франция 5
тв
Группа A
7.05 завершен США 7
Дания 2
Группа B
7.05 завершен Норвегия 0
Швейцария 3
тв
Группа A
7.05 завершен Латвия 3
Словакия 1
тв
Группа B
8.05 завершен Беларусь 0
Канада 6
тв
Группа A
8.05 завершен Германия 3
Россия 6
тв
Группа B
8.05 завершен
Б 		Финляндия 3
Чехия 4
тв
Группа A
8.05 завершен США 4
Швеция 3
тв
Группа B
9.05 завершен Словения 1
Норвегия 5
Группа A
9.05 завершен Италия 1
Латвия 2
тв
Группа B
9.05 завершен
Б 		Швейцария 3
Франция 4
тв
Группа A
9.05 завершен
Б 		Словакия 3
Дания 4
тв
Группа B
10.05 завершен Швейцария 3
Беларусь 0
Группа A
10.05 завершен США 3
Италия 0
тв
Группа B
10.05 завершен Финляндия 5
Словения 2
тв
Группа A
10.05 завершен
Б 		Словакия 2
Германия 3
Группа B
11.05 завершен
ОТ 		Чехия 1
Норвегия 0
тв
Группа A
11.05 завершен Россия 3
Дания 0
тв
Группа B
11.05 завершен Канада 3
Франция 2
тв
Группа A
11.05 завершен Швеция 2
Латвия 0
тв
Группа B
12.05 завершен Чехия 5
Словения 1
тв
Группа A
12.05 завершен Швеция 8
Италия 1
тв
Группа B
12.05 завершен
Б 		Франция 4
Беларусь 3
тв
Группа A
12.05 завершен
ОТ 		Дания 3
Германия 2
тв
Группа A
13.05 завершен Латвия 3
США 5
тв
Группа B
13.05 завершен
ОТ 		Норвегия 2
Финляндия 3
тв
Группа A
13.05 завершен Россия 6
Словакия 0
тв
Группа B
13.05 завершен Словения 2
Беларусь 5
Группа A
13.05 завершен Италия 1
Германия 4
тв
Группа B
13.05 завершен
ОТ 		Канада 2
Швейцария 3
тв
Группа A
14.05 завершен Словакия 1
США 6
тв
Группа B
14.05 завершен Франция 2
Чехия 5
тв
Группа A
14.05 завершен Дания 2
Швеция 4
тв
Группа B
14.05 завершен
ОТ 		Швейцария 2
Финляндия 3
тв
Группа A
15.05 завершен Дания 2
Италия 0
тв
Группа B
15.05 завершен Канада 5
Норвегия 0
тв
Группа A
15.05 завершен Россия 5
Латвия 0
тв
Группа B
15.05 завершен Франция 4
Словения 1
тв
Группа A
16.05 завершен Швеция 4
Словакия 2
тв
Группа B
16.05 завершен Беларусь 4
Норвегия 3
тв
Группа A
16.05 завершен Россия 3
США 5
тв
Группа B
16.05 завершен Чехия 1
Швейцария 3
тв
Группа A
16.05 завершен
Б 		Германия 4
Латвия 3
тв
Группа B
16.05 завершен Канада 5
Финляндия 2
тв
1/4 финала
18.05 завершен Россия 3
Чехия 0
тв
1/4 финала
18.05 завершен США 0
Финляндия 2
тв
1/4 финала
18.05 завершен Швейцария 1
Швеция 3
тв
1/4 финала
18.05 завершен Канада 2
Германия 1
тв
1/2 финала
20.05 завершен Канада 4
Россия 2
тв
1/2 финала
20.05 завершен Швеция 4
Финляндия 1
тв
Матч за 3-е место
21.05 завершен Россия 5
Финляндия 3
тв
Финал
21.05 завершен
Б 		Канада 1
Швеция 2
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https://sport.mail.ru/hockey2017/news/29841440/
23 мая 2017, 17:29 | Советский спорт

Юрзинов сломал два ребра в Кельне. Все потери сборной России на ЧМ-2017

По ходу турнира тяжелые травмы получили не только игроки нашей команды, но и консультант нашей сборной Владимир Юрзинов.

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© РИА "Новости"

Сейчас Владимир Владимирович лежит в одной из клиник Кельна с переломом двух ребер и поврежденным легким. По информации «Советского спорта» он проведет в немецкой больнице еще около недели. А попал тренер туда еще перед полуфиналом.

Причиной столь тяжелой травмы стало обычное неудачное падение. Известный специалист запнулся, перешагивая через небольшой заборчик.

В 77 лет Юрзинов мотается по миру со сборной, чтобы дельным советом, взглядом со стороны помочь своему ученику Олегу Знарку. И теперь он получил тяжелую травму на своем рабочем месте.

Многие сейчас судят наших игроков и тренеров за то, что мы опять не смогли обыграть канадцев. И о бронзовых медалях говорят — «всего лишь бронза» или вообще «очередное фиаско»….

А мне хочется напомнить болельщикам, что за любые медали приходится биться. Бронзовые они или золотые, бывает, что и вообще унылое четвертое место… Все равно ты бьешься на турнире до конца. И бьешься до хруста костей.

Давайте вспомним всех наших игроков, которые также, как и Юрзинов получили на ЧМ-2017 тяжелые травмы. И скажем им спасибо за битву и достойный результат.

Сергей Мозякин. Получил тяжелое сотрясение в поединке с немцами 8 мая. После тяжелой подсечки сзади ударился головой о лед. До конца пытался вернуться в состав. Но после двух тестов на велотренажерах, после одного из которых состояние Сергея резко ухудшилось, был вынужден покинуть турнир.

Владислав Гавриков. В третьем периоде полуфинальной битвы с канадцами сильно повредил колено после столкновения с соперником. О его участии в матче за «бронзу» и речи уже не шло.

Антон Белов. Сломался в последнем матче турнира, пластаясь в обороне. Кельн покидал на костылях, с трудом передвигаясь самостоятельно. Наверняка перечеркнул все семейные планы на короткий для сборников отпуск….

И это только те люди, который реально не могут после травм играть! А ведь был еще и Сергей Андронов, которого канадцы долбили за опасные атаки так, что он с трудом поднимался со льда, растирая по лицу кровь из расквашенного носа.

Был Валерий Ничушкин, который прошел весь подготовительный цикл подготовки и был заявлен в сборную с серьезной травмой голеностопа. Заявлен, потому что был нужен Знарку. И потому что был готов терпеть боль ради команды.

Были Владислав Наместников и Иван Телегин, которые «ныряли» под убойные броски, ловили на себя шайбы. Их потом уносили в раздевалку. А на следующий матч они выходили с огромными гематомами на теле.

Был Артемий Панарин, пропустивший один поединок из-за сильного недомогания. Но все равно ставший в итоге лучшим бомбардиром этого турнира.

Наверняка есть и еще те, о травмах которых я просто не знаю. «На моих ребятах живого места нет» — сказал после турнира Знарок. Но эта его фраза, как обычно прошла стороной. Никто ее не услышал. Нас всех волнует только результат. А не цена, которой он достается.

Поэтому сейчас мне просто хочется сказать всем ребятам из сборной: «Спасибо! Вы бились в каждом матче достойно. И не развалились, как команда, ни в одном».

А всем, кто пострадал особенно тяжело в этих битвах — скорейшего выздоровления.

Владимир Владимирович, вам, как патриарху нашего тренерского цеха — в первую очередь.

Ждем вас! Возвращайтесь поскорее в строй….
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