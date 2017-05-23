Дмитрий Курбатов: Финал и полуфиналы ЮЧМ-2018 могут пройти в Челябинске

Он также добавил, что точное расписание будет презентовано в сентябре.

— Чемпионат официально заявлен, как Челябинск — Магнитогорск, — отметил Курбатов. — Точное расписание мы будем презентовать в сентябре. К этому времени согласуем и по максимуму учтем пожелания руководства региона в части, которой они не противоречат регламенту ИИХФ.

Поскольку финального решения пока нет, комментировать ничего не могу. Раз министр спорта региона сказал о том, что полуфиналы, матчи за золотые и бронзовые медали пройдут в Челябинске, значит, скорее всего, так и будет. Чемпионат важен для зрителей, и нужно создать удобные условия не только для телевидения, но и для посещения матчей.

Напомним, что в апреле президент ФХР Владислав Третьяк заявил, что решающие матчи следующего ЮЧМ примет Магнитогорск. (Евгений БЕЛОУСОВ).