Дмитрий Курбатов: Финал и полуфиналы ЮЧМ-2018 могут пройти в Челябинске
Исполнительный директор Федерации хоккея России Дмитрий Курбатов прокомментировал заявление Министра спорта Челябинской области Леонида Одера о том, что решающие матчи ЮЧМ-2018 пройдут в Челябинске, а не в Магнитогорске.
Он также добавил, что точное расписание будет презентовано в сентябре.
— Чемпионат официально заявлен, как Челябинск — Магнитогорск, — отметил Курбатов. — Точное расписание мы будем презентовать в сентябре. К этому времени согласуем и по максимуму учтем пожелания руководства региона в части, которой они не противоречат регламенту ИИХФ.
Поскольку финального решения пока нет, комментировать ничего не могу. Раз министр спорта региона сказал о том, что полуфиналы, матчи за золотые и бронзовые медали пройдут в Челябинске, значит, скорее всего, так и будет. Чемпионат важен для зрителей, и нужно создать удобные условия не только для телевидения, но и для посещения матчей.
Напомним, что в апреле президент ФХР Владислав Третьяк заявил, что решающие матчи следующего ЮЧМ примет Магнитогорск. (Евгений БЕЛОУСОВ).
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