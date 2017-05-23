Геннадий Величкин: Ясность по юношескому чемпионату мира наступит к началу сезона
Вице-президент по хоккейной деятельности магнитогорского «Металлурга» Геннадий Величкин отказался комментировать информацию о проведении решающих матчей юниорского чемпионата мира-2018 в Челябинске.
Изначально говорилось, что полуфиналы и финал турнира состоятся в Магнитогорске, однако сегодня министр спорта Челябинской области Леонид Одер заявил, что пройдут в Челябнске в связи с совпадением сроков с финальной серие Кубка Гагарина, а также возможной загруженностью арены «Металлург».
— Пока ничего не могу комментировать, — заявил Величкин. — Пока не владею ситуацией. Ясность, скорее всего, будет ближе к началу следующего сезона. (Евгений БЕЛОУСОВ).
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