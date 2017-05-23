Геннадий Величкин: Ясность по юношескому чемпионату мира наступит к началу сезона

Изначально говорилось, что полуфиналы и финал турнира состоятся в Магнитогорске, однако сегодня министр спорта Челябинской области Леонид Одер заявил, что пройдут в Челябнске в связи с совпадением сроков с финальной серие Кубка Гагарина, а также возможной загруженностью арены «Металлург».

— Пока ничего не могу комментировать, — заявил Величкин. — Пока не владею ситуацией. Ясность, скорее всего, будет ближе к началу следующего сезона. (Евгений БЕЛОУСОВ).