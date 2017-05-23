Полуфиналы и финал юниорского ЧМ пройдут в Челябинске вместо Магнитогорска

Ранее сообщалось, что финальный матч состоится в Магнитогорске, однако от этой идеи решено было отказаться из-за пересечения с финалом Кубка Гагарина.

— Сроки чемпионата совпадают с финалом Кубка Гагарина, — цитирует znak.com Одера. — Зная чемпионские амбиции «Металлурга», было решено провести полуфинальные матчи юниорского турнира, а также финал и матч за третье место в Челябинске. При этом в Магнитогорске арена «Металлург» в ходе чемпионата задействована не будет.

Кроме того, спортивные власти региона направили в федерацию хоккея России предложение сформировать турнирную сетку так, чтобы развести сборные России и Канады. Предполагается, что Россия со своей группой будет играть в Челябинске, Канада — в Магнитогорске.