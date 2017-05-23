«Быков и Квартальнов могут помочь Знарку в сборной». Мнение экспертов

Заслуженный тренер России Юрий Новиков, бывший защитник СКА и сборной России Александр Юдин и двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделились мнениями о будущем сборной России после ЧМ-2017.

— ЧМ-2017 стал последним крупным международным турниром перед Олимпийскими играми в Южной Корее. Что нужно усилить в сборной России перед олимпийским сезоном?

Новиков: Самый главный вопрос — будут ли там играть энхаэловцы. Нам надо иметь два варианта. Эта неопределённость будет нас держать до окончательного решения. Чемпионат мира показал, что можно играть в играющий хоккей. Эта модель доказала свою жизнеспособность. Шайба, которую забросил Кузнецов, войдёт в учебники хоккея, потому что она была заброшена канадцам. Как только будет окончательное решение по игрокам НХЛ, надо будет создать расширенные списки и готовиться. Чемпионат мира показал, что мы готовы к первому варианту и ко второму.

Юдин: Нужно, чтобы эти ребята, которые были на чемпионате мира, больше вместе играли на Евротуре. Тройками надо брать, как было раньше, чтобы три нападающих играли в одном клубе. Как раньше брали по тройке из ЦСКА, «Спартака», «Динамо». Тогда к Олимпиаде мы лучше подготовимся. Нужно, чтобы была взаимосвязь игроков.

Кожевников: Интересный вопрос. Может быть, кого-то вернут из НХЛ перед сезоном. Есть ещё вариант, по которому ребята, которые играют в СКА и ЦСКА, будут расти и прибавлять в мастерстве. На это есть надежда. С вратарями у нас всё нормально. Жалко, что у тех же сибирских ребят опыта нет, а так, они талантливы. Вернуть Орлова и Кузнецова? Трудно об этом говорить, это их решение и дело федерации. Кто знает, может, их и вернут на год.

— Кого из игроков КХЛ вы видите на Олимпиаде-2018?

Новиков: Думаю, что расширенный список будет очень большой. Задача тренеров — посмотреть и определиться. Не думаю, что здесь будет большая проблема. Не исключаю, что, если Мозякин восстановится, его фамилия будет взята на заметку. Но мы говорим о разных вариантах составов. Все игроки КХЛ, которые были на чемпионате мира, доказали свою состоятельность. Есть вопрос по Капризову и по другим ребятам. У нас есть из чего выбирать. Этот чемпионат показал, что ещё неизвестно, что для нас лучше — играть с энхаэловцами или без них.

Юдин: По фамилиям не хочу говорить, через два месяца можно же всё поменять. Начнёт вот игрок ездить в Монако, в Вегас… Всё зависит от того, как игрок подготовит своё тело к Олимпиаде. Лучших хочу видеть, чтобы и игра была лучшая. Хоккеисты из КХЛ, которые были на чемпионате мира, достойны того, чтобы сыграть на Олимпиаде? Не связывайте это. Олимпиада и чемпионат мира — это две большие разницы.

Кожевников: Сейчас об этом трудно говорить. Сто процентов, если травм не будет, в сборной должен быть Капризов. Ну и тройка из «Сибири». Если у них не будет травм, то они должны быть. Гусев и Дадонов? Мы ещё не знаем, может, и они уйдут в НХЛ. Зачем говорить, когда ещё неизвестно, останутся они или нет? Зачем на кофейной гуще гадать? Давайте посмотрим, когда всё объявят.

— Тренерский штаб Олега Знарка должен продолжить работу со сборной? Нуждается ли он в усилении, ведь сейчас свободны Вячеслав Быков и Дмитрий Квартальнов?

Новиков: Сначала у нас был освобождённый тренер, потом неосвобождённый. По Знарку не должно быть никаких сомнений. Это будет некрасиво и неправильно, мы не должны уподобляться всяким шараханьям. Тренеры должны понимать, что за ними Россия стоит, и критика делает сильнее настоящего бойца. Одна подсказка через 30 секунд после шайбы от канадцев могла перевернуть мир. На ошибках учатся, но права на них у нас уже нет. Квартальнов — очень достойный тренер, я хочу его поддержать. Быков и Квартальнов однозначно способны усилить штаб сборной. Весь мир работает коллегиально, и только коллективный разум тренеров и аналитиков может помочь добиться побед. Тренеры должны понимать, что за ними Россия стоит, и критика делает сильнее настоящего бойца.

Юдин: Конечно, я хочу, чтобы Знарок и дальше оставался. Быков уже себя показал. Сначала он выигрывал, а потом всё пошло хуже и хуже, до пятых-шестых мест дошло. Пока Знарок и команда работают шикарно. Четыре года, и всё время медали. Просто в некоторые моменты его заставляют того брать, этого брать. Тяжело работать главным тренером сборной, очень много советчиков вокруг. Если бы тренера не трогали, как Тихонова и Тарасова, было бы хорошо. Очень хороший у нас тренерский штаб, не надо ничего менять. Чем больше поменяем, тем больше портить хоккей будем. Дайте нормально поработать! У них такой коллектив, они друг друга понимают, ребята всё выполняют, это здорово.