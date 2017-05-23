«Быков и Квартальнов могут помочь Знарку в сборной». Мнение экспертов

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Чемпионат мира по хоккею с шайбой 2017 (Москва, Санкт-Петербург)
До чемпионата мира-2018
0 д 0 ч 0 м
тв
Группа B
5.05 завершен Финляндия 3
Беларусь 2
тв
Группа A
5.05 завершен
Б 		Швеция 1
Россия 2
тв
Группа B
5.05 завершен Чехия 1
Канада 4
тв
Группа A
5.05 завершен США 1
Германия 2
тв
Группа B
6.05 завершен
Б 		Швейцария 5
Словения 4
тв
Группа A
6.05 завершен Латвия 3
Дания 0
Группа B
6.05 завершен Беларусь 1
Чехия 6
Группа A
6.05 завершен
ОТ 		Словакия 3
Италия 2
тв
Группа B
6.05 завершен Норвегия 3
Франция 2
тв
Группа A
6.05 завершен Германия 2
Швеция 7
тв
Группа B
7.05 завершен Словения 2
Канада 7
тв
Группа A
7.05 завершен Италия 1
Россия 10
тв
Группа B
7.05 завершен Финляндия 1
Франция 5
тв
Группа A
7.05 завершен США 7
Дания 2
Группа B
7.05 завершен Норвегия 0
Швейцария 3
тв
Группа A
7.05 завершен Латвия 3
Словакия 1
тв
Группа B
8.05 завершен Беларусь 0
Канада 6
тв
Группа A
8.05 завершен Германия 3
Россия 6
тв
Группа B
8.05 завершен
Б 		Финляндия 3
Чехия 4
тв
Группа A
8.05 завершен США 4
Швеция 3
тв
Группа B
9.05 завершен Словения 1
Норвегия 5
Группа A
9.05 завершен Италия 1
Латвия 2
тв
Группа B
9.05 завершен
Б 		Швейцария 3
Франция 4
тв
Группа A
9.05 завершен
Б 		Словакия 3
Дания 4
тв
Группа B
10.05 завершен Швейцария 3
Беларусь 0
Группа A
10.05 завершен США 3
Италия 0
тв
Группа B
10.05 завершен Финляндия 5
Словения 2
тв
Группа A
10.05 завершен
Б 		Словакия 2
Германия 3
Группа B
11.05 завершен
ОТ 		Чехия 1
Норвегия 0
тв
Группа A
11.05 завершен Россия 3
Дания 0
тв
Группа B
11.05 завершен Канада 3
Франция 2
тв
Группа A
11.05 завершен Швеция 2
Латвия 0
тв
Группа B
12.05 завершен Чехия 5
Словения 1
тв
Группа A
12.05 завершен Швеция 8
Италия 1
тв
Группа B
12.05 завершен
Б 		Франция 4
Беларусь 3
тв
Группа A
12.05 завершен
ОТ 		Дания 3
Германия 2
тв
Группа A
13.05 завершен Латвия 3
США 5
тв
Группа B
13.05 завершен
ОТ 		Норвегия 2
Финляндия 3
тв
Группа A
13.05 завершен Россия 6
Словакия 0
тв
Группа B
13.05 завершен Словения 2
Беларусь 5
Группа A
13.05 завершен Италия 1
Германия 4
тв
Группа B
13.05 завершен
ОТ 		Канада 2
Швейцария 3
тв
Группа A
14.05 завершен Словакия 1
США 6
тв
Группа B
14.05 завершен Франция 2
Чехия 5
тв
Группа A
14.05 завершен Дания 2
Швеция 4
тв
Группа B
14.05 завершен
ОТ 		Швейцария 2
Финляндия 3
тв
Группа A
15.05 завершен Дания 2
Италия 0
тв
Группа B
15.05 завершен Канада 5
Норвегия 0
тв
Группа A
15.05 завершен Россия 5
Латвия 0
тв
Группа B
15.05 завершен Франция 4
Словения 1
тв
Группа A
16.05 завершен Швеция 4
Словакия 2
тв
Группа B
16.05 завершен Беларусь 4
Норвегия 3
тв
Группа A
16.05 завершен Россия 3
США 5
тв
Группа B
16.05 завершен Чехия 1
Швейцария 3
тв
Группа A
16.05 завершен
Б 		Германия 4
Латвия 3
тв
Группа B
16.05 завершен Канада 5
Финляндия 2
тв
1/4 финала
18.05 завершен Россия 3
Чехия 0
тв
1/4 финала
18.05 завершен США 0
Финляндия 2
тв
1/4 финала
18.05 завершен Швейцария 1
Швеция 3
тв
1/4 финала
18.05 завершен Канада 2
Германия 1
тв
1/2 финала
20.05 завершен Канада 4
Россия 2
тв
1/2 финала
20.05 завершен Швеция 4
Финляндия 1
тв
Матч за 3-е место
21.05 завершен Россия 5
Финляндия 3
тв
Финал
21.05 завершен
Б 		Канада 1
Швеция 2
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https://sport.mail.ru/hockey2017/news/29838918/
23 мая 2017, 14:10 | Чемпионат.com

«Быков и Квартальнов могут помочь Знарку в сборной». Мнение экспертов

Что нужно сделать в сборной перед Олимпиадой, кого в неё звать и нужно ли изменять тренерский штаб — эксперты о будущем команды России.

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© РИА "Новости"

Заслуженный тренер России Юрий Новиков, бывший защитник СКА и сборной России Александр Юдин и двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделились мнениями о будущем сборной России после ЧМ-2017.

— ЧМ-2017 стал последним крупным международным турниром перед Олимпийскими играми в Южной Корее. Что нужно усилить в сборной России перед олимпийским сезоном?

Новиков: Самый главный вопрос — будут ли там играть энхаэловцы. Нам надо иметь два варианта. Эта неопределённость будет нас держать до окончательного решения. Чемпионат мира показал, что можно играть в играющий хоккей. Эта модель доказала свою жизнеспособность. Шайба, которую забросил Кузнецов, войдёт в учебники хоккея, потому что она была заброшена канадцам. Как только будет окончательное решение по игрокам НХЛ, надо будет создать расширенные списки и готовиться. Чемпионат мира показал, что мы готовы к первому варианту и ко второму.

Юдин: Нужно, чтобы эти ребята, которые были на чемпионате мира, больше вместе играли на Евротуре. Тройками надо брать, как было раньше, чтобы три нападающих играли в одном клубе. Как раньше брали по тройке из ЦСКА, «Спартака», «Динамо». Тогда к Олимпиаде мы лучше подготовимся. Нужно, чтобы была взаимосвязь игроков.

Кожевников: Интересный вопрос. Может быть, кого-то вернут из НХЛ перед сезоном. Есть ещё вариант, по которому ребята, которые играют в СКА и ЦСКА, будут расти и прибавлять в мастерстве. На это есть надежда. С вратарями у нас всё нормально. Жалко, что у тех же сибирских ребят опыта нет, а так, они талантливы. Вернуть Орлова и Кузнецова? Трудно об этом говорить, это их решение и дело федерации. Кто знает, может, их и вернут на год.

— Кого из игроков КХЛ вы видите на Олимпиаде-2018?

Новиков: Думаю, что расширенный список будет очень большой. Задача тренеров — посмотреть и определиться. Не думаю, что здесь будет большая проблема. Не исключаю, что, если Мозякин восстановится, его фамилия будет взята на заметку. Но мы говорим о разных вариантах составов. Все игроки КХЛ, которые были на чемпионате мира, доказали свою состоятельность. Есть вопрос по Капризову и по другим ребятам. У нас есть из чего выбирать. Этот чемпионат показал, что ещё неизвестно, что для нас лучше — играть с энхаэловцами или без них.

Юдин: По фамилиям не хочу говорить, через два месяца можно же всё поменять. Начнёт вот игрок ездить в Монако, в Вегас… Всё зависит от того, как игрок подготовит своё тело к Олимпиаде. Лучших хочу видеть, чтобы и игра была лучшая. Хоккеисты из КХЛ, которые были на чемпионате мира, достойны того, чтобы сыграть на Олимпиаде? Не связывайте это. Олимпиада и чемпионат мира — это две большие разницы.

Кожевников: Сейчас об этом трудно говорить. Сто процентов, если травм не будет, в сборной должен быть Капризов. Ну и тройка из «Сибири». Если у них не будет травм, то они должны быть. Гусев и Дадонов? Мы ещё не знаем, может, и они уйдут в НХЛ. Зачем говорить, когда ещё неизвестно, останутся они или нет? Зачем на кофейной гуще гадать? Давайте посмотрим, когда всё объявят.

— Тренерский штаб Олега Знарка должен продолжить работу со сборной? Нуждается ли он в усилении, ведь сейчас свободны Вячеслав Быков и Дмитрий Квартальнов?

Новиков: Сначала у нас был освобождённый тренер, потом неосвобождённый. По Знарку не должно быть никаких сомнений. Это будет некрасиво и неправильно, мы не должны уподобляться всяким шараханьям. Тренеры должны понимать, что за ними Россия стоит, и критика делает сильнее настоящего бойца. Одна подсказка через 30 секунд после шайбы от канадцев могла перевернуть мир. На ошибках учатся, но права на них у нас уже нет. Квартальнов — очень достойный тренер, я хочу его поддержать. Быков и Квартальнов однозначно способны усилить штаб сборной. Весь мир работает коллегиально, и только коллективный разум тренеров и аналитиков может помочь добиться побед. Тренеры должны понимать, что за ними Россия стоит, и критика делает сильнее настоящего бойца.

Юдин: Конечно, я хочу, чтобы Знарок и дальше оставался. Быков уже себя показал. Сначала он выигрывал, а потом всё пошло хуже и хуже, до пятых-шестых мест дошло. Пока Знарок и команда работают шикарно. Четыре года, и всё время медали. Просто в некоторые моменты его заставляют того брать, этого брать. Тяжело работать главным тренером сборной, очень много советчиков вокруг. Если бы тренера не трогали, как Тихонова и Тарасова, было бы хорошо. Очень хороший у нас тренерский штаб, не надо ничего менять. Чем больше поменяем, тем больше портить хоккей будем. Дайте нормально поработать! У них такой коллектив, они друг друга понимают, ребята всё выполняют, это здорово.

Кожевников: Он однозначно должен работать. Если у них что-то не получается, они набираются опыта. Сто процентов, до Олимпийских игр он должен работать. Не надо ничего дёргать. Контракты с тренером сборной надо заключать на срок олимпийского цикла. Нужны ли в штабе Быков и Квартальнов? Это дело самого тренера. Быкову самому надо было помогать, так считаете? Люди как привыкли работать, так и работают. Зачем мы должны им кого-то навязывать? У каждого разные идеи. В старые времена, по большому счёту, было два тренера в сборной. Остальные помогали и в их дела не лезли. Конечно, надо учиться, перенимать что-то из НХЛ. И сейчас ребята из тренерского состава сборной набрались опыта. Кому-то ни нравятся, кому-то нет. Я считаю, что надо оставить их в покое, не лезть в их дела и дать людям работать. Тем более перед Олимпиадой. Чего их будоражить? Как есть, так и есть.
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