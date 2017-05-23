«Быков и Квартальнов могут помочь Знарку в сборной». Мнение экспертов
Что нужно сделать в сборной перед Олимпиадой, кого в неё звать и нужно ли изменять тренерский штаб — эксперты о будущем команды России.
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Заслуженный тренер России Юрий Новиков, бывший защитник СКА и сборной России Александр Юдин и двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделились мнениями о будущем сборной России после ЧМ-2017.
— ЧМ-2017 стал последним крупным международным турниром перед Олимпийскими играми в Южной Корее. Что нужно усилить в сборной России перед олимпийским сезоном?
Новиков: Самый главный вопрос — будут ли там играть энхаэловцы. Нам надо иметь два варианта. Эта неопределённость будет нас держать до окончательного решения. Чемпионат мира показал, что можно играть в играющий хоккей. Эта модель доказала свою жизнеспособность. Шайба, которую забросил Кузнецов, войдёт в учебники хоккея, потому что она была заброшена канадцам. Как только будет окончательное решение по игрокам НХЛ, надо будет создать расширенные списки и готовиться. Чемпионат мира показал, что мы готовы к первому варианту и ко второму.
Юдин: Нужно, чтобы эти ребята, которые были на чемпионате мира, больше вместе играли на Евротуре. Тройками надо брать, как было раньше, чтобы три нападающих играли в одном клубе. Как раньше брали по тройке из ЦСКА, «Спартака», «Динамо». Тогда к Олимпиаде мы лучше подготовимся. Нужно, чтобы была взаимосвязь игроков.
Кожевников: Интересный вопрос. Может быть,
— Кого из игроков КХЛ вы видите на Олимпиаде-2018?
Новиков: Думаю, что расширенный список будет очень большой. Задача тренеров — посмотреть и определиться. Не думаю, что здесь будет большая проблема. Не исключаю, что, если Мозякин восстановится, его фамилия будет взята на заметку. Но мы говорим о разных вариантах составов. Все игроки КХЛ, которые были на чемпионате мира, доказали свою состоятельность. Есть вопрос по Капризову и по другим ребятам. У нас есть из чего выбирать. Этот чемпионат показал, что ещё неизвестно, что для нас лучше — играть с энхаэловцами или без них.
Юдин: По фамилиям не хочу говорить, через два месяца можно же всё поменять. Начнёт вот игрок ездить в Монако, в Вегас… Всё зависит от того, как игрок подготовит своё тело к Олимпиаде. Лучших хочу видеть, чтобы и игра была лучшая. Хоккеисты из КХЛ, которые были на чемпионате мира, достойны того, чтобы сыграть на Олимпиаде? Не связывайте это. Олимпиада и чемпионат мира — это две большие разницы.
Кожевников: Сейчас об этом трудно говорить. Сто процентов, если травм не будет, в сборной должен быть Капризов. Ну и тройка из «Сибири». Если у них не будет травм, то они должны быть. Гусев и Дадонов? Мы ещё не знаем, может, и они уйдут в НХЛ. Зачем говорить, когда ещё неизвестно, останутся они или нет? Зачем на кофейной гуще гадать? Давайте посмотрим, когда всё объявят.
— Тренерский штаб Олега Знарка должен продолжить работу со сборной? Нуждается ли он в усилении, ведь сейчас свободны Вячеслав Быков и Дмитрий Квартальнов?
Новиков: Сначала у нас был освобождённый тренер, потом неосвобождённый. По Знарку не должно быть никаких сомнений. Это будет некрасиво и неправильно, мы не должны уподобляться всяким шараханьям. Тренеры должны понимать, что за ними Россия стоит, и критика делает сильнее настоящего бойца. Одна подсказка через 30 секунд после шайбы от канадцев могла перевернуть мир. На ошибках учатся, но права на них у нас уже нет. Квартальнов — очень достойный тренер, я хочу его поддержать. Быков и Квартальнов однозначно способны усилить штаб сборной. Весь мир работает коллегиально, и только коллективный разум тренеров и аналитиков может помочь добиться побед. Тренеры должны понимать, что за ними Россия стоит, и критика делает сильнее настоящего бойца.
Юдин: Конечно, я хочу, чтобы Знарок и дальше оставался. Быков уже себя показал. Сначала он выигрывал, а потом всё пошло хуже и хуже, до
Кожевников: Он однозначно должен работать. Если у них
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