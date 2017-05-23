Новиков: Если Мозякин восстановится, его фамилия будет взята на заметку перед ОИ
Заслуженный тренер России Юрий Новиков поделился своими соображениями относительно того, кого из российских игроков, выступающих в КХЛ, следует включить в состав национальной сборной на Олимпиаду 2018 года.
«Думаю, что расширенный список будет очень большой. Задача тренеров — посмотреть и определиться. Не думаю, что здесь будет большая проблема. Не исключаю, что, если Мозякин восстановится, его фамилия будет взята на заметку. Но мы говорим о разных вариантах составов. Все игроки КХЛ, которые были на чемпионате мира, доказали свою состоятельность. Есть вопрос по Капризову и по другим ребятам. У нас есть из чего выбирать. Этот чемпионат показал, что ещё неизвестно, что для нас лучше — играть с энхаэловцами или без них», — сказал Новиков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Уткиным.
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