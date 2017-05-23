Фетисов: Мы проиграли не лучшему составу сборной Канады, нужен свой стиль

«Одному нельзя вот просто так взять и обыграть всех игроков соперника, а потом ещё и спасти Россию. У нас было видно неумение играть по ситуации и результату. Перед третьим периодом выигрывали 2:0, но потом начались детские ошибки. Нам просто не хватило терпения и дисциплины. На самом деле, мы проиграли не лучшему составу сборной Канады. Они смогли отыграться и выиграть матч за счёт своего характера. Плюс нам не хватило навыков играть в сложных ситуациях на результат. Те лидеры, которые были у нас на льду, видимо ещё не набрались опыта играть в подобных моментах так, как нужно, а игроки из КХЛ — это всё же другой уровень, который нельзя сравнивать с НХЛ.

Канадский тренер во главе сборной России? Я плохо смотрю на это. Считаю, что у нас есть свои специалисты, которых нужно продолжать растить. У канадцев своя школа и свой стиль, а мы например до сих пор пользуемся проделанной работой школы Тарасова. Поэтому нам нужно брать и привносить что-то своё, делать свой стиль, воспитывать новых тренеров. Я считаю, что тренер в профессиональной команде — это огромная часть успеха, — цитирует Фетисова «Спорт ФМ».