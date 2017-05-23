Сергей Бобровский: ЧМ-2017? Сборная России играла здорово

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«Слышал, что «Кузня» может покинуть КХЛ. Печальная новость и для клуба, и для города. Я считаю, что клуб КХЛ в Новокузнецке должен существовать. Много ребят вышли из клуба, я сам воспитанник «Металлурга». Какие бы ни были финансовые условия, для роста детей и молодых игроков созданы все условия. Нужно всем объединиться и не позволить произойти исключению «Кузни». Хоккей для Новокузнецка — это визитная карточка. Здесь просто обязан существовать хоккей уровня КХЛ. Бронзовые медали МХЛ «Кузнецких Медведей» — это большое достижение и для ребят, и для города. Это ещё раз доказывает, что хоккей в Новокузнецке был, есть и должен быть.

ЧМ-2017? Сборная России играла здорово. Провели хороший турнир, поздравляю команду и наших воспитанников с бронзовыми медалями. Хотелось бы победить канадцев, я смотрел эту игру.

Я считаю, что провел хороший сезон в НХЛ. Рад, что обошлось без травм. «Коламбус» сделал большой шаг вперёд. В целом это был очень хороший сезон, — цитирует Бобровского клубное телевидение «Кузни».