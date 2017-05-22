В Швеции выпустили марку с Лундквистом и Нюландером в честь победы на ЧМ-2017
Почта Швеции выпустила новую марку в честь победы национальной команды на чемпионате мира по хоккею 2017 года.
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На марке запечатлён момент после финала со сборной Канады, когда нападающий Вильям Нюландер, празднуя победу, повалил с ног вратаря Хенрика Лундквиста.
Шведы одержали победу по буллитам со счётом 2:1 и выиграли первые золотые медали мирового первенства с 2013 года. По возвращении домой в Копенгаген команду встретила королевская семья, а также тысячи болельщиков.
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