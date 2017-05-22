Сборная России по хоккею сыграет со шведами и чехами на групповом этапе ЧМ-2018
МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Сборная России сыграет на групповом этапе чемпионата мира 2018 года по хоккею с действующим победителем турнира командой Швеции. Об этом сообщает
пресс-служба Международной федерации хоккея.
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Россияне выступят в группе А, где также сыграют с командами Чехии, Швейцарии, Белоруссии, Словакии, Франции и Австрии.
В 2018 году чемпионат мира впервые пройдет в Дании, турнир примут Копенгаген и Хернинг.
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