Сборная России по хоккею сыграет со шведами и чехами на групповом этапе ЧМ-2018

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Россияне выступят в группе А, где также сыграют с командами Чехии, Швейцарии, Белоруссии, Словакии, Франции и Австрии.

В 2018 году чемпионат мира впервые пройдет в Дании, турнир примут Копенгаген и Хернинг.