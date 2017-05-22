Почему проиграли Канаде? Отвечает Хаванов

ПРЕИМУЩЕСТВА

СОЗИДАТЕЛЬНЫЙ АТАКУЮЩИЙ ХОККЕЙ

В первую очередь, мне понравился достаточно открытый атакующий хоккей. Сборной России как никому удалось показать очень хорошие, созидательные коллективные действия в атаке. Это было очень изобретательно, очень сложно для соперника: обороняющейся команде против такой атаки играть исключительно тяжело. Все это приводило к большому количеству моментов, заброшенным шайбам и очень зрелищному хоккею.

АКТИВНЫЕ ЗАЩИТНИКИ

Было заметно, насколько защитники более активно принимают участие в атакующих действиях. В современном хоккее, чтобы подолгу сохранять шайбу в зоне атаки, нужно обязательно задействовать защитников. Может быть, не двоих одновременно, но тем не менее. Появление Андрея Василевского в воротах сказалось на такой игре — хоккеисты были уверенны в последнем рубеже и могли себе позволить более активные атакующие действия. Может быть, не с самого начала турнира, но по его ходу защитники раскочегарились, проявили себя очень неплохо.

Было видно, то команда практически в начале каждой игры выходила диктовать свои условия. Мы говорим, что к сопернику надо готовиться, его разбирать. Это безусловно. Но если ты уверен в своих силах настолько, что можешь диктовать свою игру — это становится чуть ли не самым важным компонентом. На каждый матч сборная России входила с пониманием своих преимуществ, установкой диктовать своим условия. Практически во всех играх это получалось. Жаль, что не в каждом периоде.

МОЛОДЫЕ ЛИДЕРЫ, ПРОРЫВ АНДРОНОВА И КИСЕЛЕВИЧА

Мы увидели достаточно молодых ребят, типа Панарина, Кузнецова, Кучерова, Гусева, которые примерили на себя роль лидеров сборной. Да, на этом чемпионате мира были Шипачев, Белов, Мозякин, получивший травму. Но основные лидерские функции, не в раздевалке, а именно на льду, достались не им. И проявили себя новые лидеры просто здорово! Поколение, выигравшее молодежный чемпионат мира, полностью заявило о себе на уровне международного хоккея.

Отдельно хотел бы выделить защитника Киселевича — он провел турнир просто великолепно. Безусловно, стоит отметить Гаврикова. Он сыграл на очень серьезном уровне. И дополнительно выделил бы Андронова. Одно дело — два лидерских звена, которые задавали тон. Другое — на звено Андронова и на него самого выпала колоссальная нагрузка. Кроме обеспечения надежности, он находил возможности быть полезным в атаке. Его можно назвать главным открытием — от него я меньше всего ожидал прорыва. Его роль изначально была небольшая, но в каждом матче она возрастала, и так происходило до конца турнира, вплоть до матча за бронзу. Выделяя троих, я не говорю, что не проявили себя Панарин, Кучеров, Кузнецов, Орлов — но от них мы уже ждали подобной игры, все-таки они уже звезды НХЛ. А Андронов и Киселевич прыгнули заметно выше головы.

НЕДОСТАТКИ

ИГРА ПРОТИВ СЕВЕРОАМЕРИКАНЦЕВ

Что касается двух игр, которые мы проиграли, то в них можно найти много схожего. Но не надо забывать, что мы изначально были в неплохих условиях, чтобы выиграть обе эти игры.

Самый важный момент, повлиявший на выступление сборной России — поражение от сборной США. После этого серьезно усложнилась турнирная задача: на стадии игр на вылет у нас было слишком жесткое расписание, не дающее возможности сконцентрироваться на сопернике. Два переезда в Париж, конечно, сказались. Да, это не оправдание. Может быть, это даже неплохо, у нас часто бывает, что чем хуже, тем лучше. Но, глядя на третий период, ясно, что это не могло не повлиять.

И совсем не случайно, что это были две североамериканские команды. Надо очень хорошо представлять, на что они способны. У США редко бывает состав, который приезжает именно за медалями, но теперь он был. И, к сожалению, у нас в стране очень немногие люди представляют, насколько сильным был нынешний состав Канады, и каков настоящий уровень их исполнительского мастерства. В третьем периоде игр против России их перевернули лидеры, игроки очень высокого уровня. О’Райли играл на Кубке мира, побеждал на двух предыдущих ЧМ. Шайфли сейчас без всякой иронии и сарказма — элитный центр НХЛ, по которому меряют уровень остальных игроков его амплуа. Те же Маккиннон или Дюшен — крайние форварды, которые в одиночку способны решать матчи на регулярной основе.

Именно в третьем периоде матча с Канадой не хватило понимания того, против кого мы играем. Потому что мы воспринимали его, как 20 минут, на которые мы выходим, лидируя в две шайбы. А канадцы — как возможность проявить себя. Игроки, от которых зависел результат в сборной Канаде, его и сделали.

Тот же самый Владимир Ткачев, для которого это был первый чемпионат мира, оказался с шайбой на собственном пятаке против Маккинона. Натан — достаточно молодой хоккеист, но у него уже много опыта, он очень сильный физически и настолько уверен в себе, что нужно было постараться избежать таких единоборств. Шанс на то, что Ткачев выиграет единоборство «один в один» у Маккинона — небольшой. В этих ключевых зонах обороны нужно было быть намного внимательнее. Все три шайбы были заброшены с пятачка. Старая, в общем-то, песня. Меньшинство или «пять на пять» — не важно: это пятак! Нам не хватило внимания, концентрации, умения распределить приоритеты. Ткачев ведь первым добрался до шайбы. Когда забивал О’Райли, там было два наших игрока, которые должны были убрать шайбу. Возможности для этого были, но они не были использованы, и это стоило нам места в финале.

УПРАВЛЕНИЕ ИГРОЙ

Оперативное руководство игроками на лавке, безусловно, должно быть. Но это бич не только нашей команды — это особенность всех европейских тренеров. Они не умеют реагировать на происходящее на площадке, как североамериканские. Например, в последней игре «Анахайма» и «Нэшвилла» тренеры «Дакс» в заключительных отрезках выпускали Гецлафа через смену, а то и через рекламный перерыв. Это нормальная практика. Есть лучшие игроки, лидеры, которые должны исправлять ситуацию на площадке. Никто не спрашивает, устал ты или нет — решай задачи. В наш хоккей это тоже стало проникать. Так же действовал Кинэн в «Магнитке», где было и есть очень серьезное распределение ролей и понимание, кто что должен делать в определенный момент матча. Не находясь в раздевалке, я с трудом могу представить, что за установка была на третий период с канадцами. 2:0 — можно попытаться удерживать или наоборот гнать команду вперед, чтобы отодвинуть игру от своих ворот. Сказать, что именно не получилось, я не могу. Но в этой ситуации, даже если такая установка была, то первая ответная шайба ее могла поменять. Реакция на скамейке могла быть значимой для результата. Была она или нет — мне утверждать сложно. Но именно на 2:1 нужно было немедленно реагировать и игрокам, и, в первую очередь, тренерам.

ГЛАВНЫЙ ВЫВОД

Атакующий созидательный хоккей, которая показала наша сборная, может приносить успех. Можно как угодно относиться к третьему месту. Можно вспомнить шведов в Праге, которые уступили нашей сборной, но показывали при этом просто великолепный хоккей. На прошедшем турнире получилось создать команду, которая способна выигрывать не за счет только дисциплины или непроходимой обороны, а за счет в первую очередь созидательных действий. У нас были игры с очень серьезными соперниками и огромной значимостью (чехами, финнами), которые были выиграны именно за счет изобретательности в атаке. Я бы хотел и дальше видеть похожий хоккей в исполнении нашей сборной, в том числе и на олимпиаде.

С другой стороны, мы должны уяснить, что есть команды, к которым мы должны готовиться куда внимательнее, чем к остальным. Если где-то недооценить уровень Канады и США, которые подавляющее большинство своих матчей строят как раз на индивидуальных единоборствах, не играют жесткие тактические схемы в обороне, не придерживаются строго игровых сочетаний, это и дальше будет нам стоит поражений.

Игра против них — совершенно другая ситуация для наших игроков, особенно из КХЛ, ведь в нашем чемпионате они с таким сталкиваются нечасто. Она требует другого построения игры в обороне, выдвигает другие требования к единоборствам, которые хоккеисты ведут на площадке. Учитывая, что у нас есть время на подготовку к международным турнирам, возможность подогнать физическую форму, заточить игру не под жесткую схему обороны с распределением обязанностей, у нас могут быть преимущества. Позиционная оборона выдвигает серьезные требования к уровню игрока, но любое проигранное единоборство может обезвредить всю нашу тактику. И на прошедешем чемпионате мира были команды, которые этим пользовались. К этому надо быть готовым в будущем. Внимательно следить, кто появляется на площадке. Сейчас не так просто подстроить: есть, к примеру, пробросы, после которых нельзя меняться. Но если учитывать все эти нюансы, можно лучше реагировать на происходящее по ходу матча.

ОБЩИЙ ИТОГ ТУРНИРА

Шведы были чересчур прагматичны. У них был великолепный состав. Сдержать нападении канадцев, имевших на 6 часов больше для восстановления, было очень непросто. Сколько бы говорили, что у них не работало большинство, что они много не забивали хорошим командам, когда было надо, все это у них в одночасье появилось. Очень многое определили оборона и вратарь. Особенно в финале.

В целом ничего особенно нового на турнире я не увидел. Единственное, что оставило самое приятное впечатление — игра сборной России. Было видно, что игрокам самим нравится то, что происходит на площадке. За нашу команду было очень легко и приятно болеть, жалко, что не удалось этого сделать в финале.

И еще. На этом чемпионате мира было очень много молодежи. У шведов задавали тон Нюландер и Эрикссон Эк, у Канады — Марнер и Поинт. У сборной России была одна из самых молодых команд за последние годы. В целом же турнир продемонстрировал хороший срез современного мирового хоккея и некоторые персоналии его ближайшего будущего. В этом отношении он был достаточно интересным.