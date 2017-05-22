Тысячи шведов и королевская семья поприветствовали чемпионов мира
Сборная Швеции по хоккею, ставшая чемпионом мира 2017 года, вернулась с трофеем из Кёльна в Стокгольм. Самолёт команды сопровождали шведские ВВС, а после приземления сборная отправилась на приём в королевский дворец, где встретилась с принцем Карлом Филиппом, кронпринцессой Викторией и её семьёй. Об этом сообщает Expressen.
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После этого сборная Швеции отправилась на главную площадь Стокгольма — Сергельсторг, игроки показали кубок чемпионов мира тысячам болельщиков, а также встретились с
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|21 Мая, 21:45
|Зрители 17363
|Плей-офф: Финал
|LANXESS arena
Главные тренеры
|Джон Купер
|Рикард Гренборг
Вратари
|Кэлвин Пикар
|Хенрик Лундквист
|1-й период
|05:56
|Майкл Матесон
|13:08
|Алекс Киллорн
|2-й период
|Никлас II Бэкстрем
|20:50
|30:55
|Джош Моррисси
|Никлас II Бэкстрем
|39:17
|Виктор Хедман
|39:39
|3-й период
|Элиас Линдхольм
|41:48
|41:58
|Райан О`Райлли (М. Марнер, Н. Маккиннон)
|56:42
|Майкл Матесон
|58:36
|Овертайм
|69:07
|Шон Кутюрье
Серия буллитов - победный бросок
|Н. Бэкстрем
Статистика
|10
|Штрафное время
|8
|4
|Игра в большинстве
|5
|1
|Голы в большинстве
|0
Судьи
|Главный судья
|Антонин Ержабек (Чехия)
|Главный судья
|Даниэль Штрикер (Швейцария)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол