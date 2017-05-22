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— Начнем с полуфинала с Канадой. Ключевой для нас матч. Кто бы мне сказал после второго периода, что наши проиграют, не поверил бы. Что с командой случилось в третьем периоде?

— Не выдержали психологически, силенок не хватило. А может, кто-то уже фотографировался для финала.

— Вы сказали перед матчем, что Канада, скорее всего, выиграет. А наш шанс в том, чтобы выходить из зоны и реализовывать большинство…

— Вот в третьем периоде выхода из зоны и не было. Без этого шанса на победу не было.

— Тренерский штаб не ошибся?

— Думаю, есть и ошибки тренерские, но и игроков тоже.

— Но эта же Канада не та, чтобы вот так проигрывать.

— Не та, но значит сегодня это наш уровень, что эту Канаду не можем обыграть.

— Канадцы таких команд штук семь могут прислать…

— Ну, не семь, но три-четыре могут.

— А мы, что одну такую можем собрать и, получается, что всем им проиграем. Бронзу все-таки взяли — и хорошо.

— Взяли. Наше место сейчас такое.

— Что делать?

— Я уже много раз говорил: надо заниматься детским хоккеем.

— Надо, но сейчас уже это не поможет, когда до Олимпиады осталось восемь месяцев.

— Не знаю, как мы будем играть на Олимпиаде. Дай Бог, чтобы все получилось, но ситуация плачевная. На первенстве мира мы не накатали команду, а некоторые еще и в НХЛ уехали. Непонятно, что будет. Перспективы не самые лучшие.

— Но, учитывая, что НХЛ игроков не отпустит, наши шансы на победу хороши…

— Дай Бог, чтоб с листа сыграли, но много игроков у нас не обкатанных. Поэтому о шансах говорить сложно.

— Сильнейшие шведы, чехи, финны играют в НХЛ. Значит, их сборные будут состоять из игроков национальных лиг.

— Но у нас сильнейшие тоже уехали.