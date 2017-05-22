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Чемпионат мира по хоккею с шайбой 2017 (Москва, Санкт-Петербург)
До чемпионата мира-2018
0 д 0 ч 0 м
тв
Группа B
5.05 завершен Финляндия 3
Беларусь 2
тв
Группа A
5.05 завершен
Б 		Швеция 1
Россия 2
тв
Группа B
5.05 завершен Чехия 1
Канада 4
тв
Группа A
5.05 завершен США 1
Германия 2
тв
Группа B
6.05 завершен
Б 		Швейцария 5
Словения 4
тв
Группа A
6.05 завершен Латвия 3
Дания 0
Группа B
6.05 завершен Беларусь 1
Чехия 6
Группа A
6.05 завершен
ОТ 		Словакия 3
Италия 2
тв
Группа B
6.05 завершен Норвегия 3
Франция 2
тв
Группа A
6.05 завершен Германия 2
Швеция 7
тв
Группа B
7.05 завершен Словения 2
Канада 7
тв
Группа A
7.05 завершен Италия 1
Россия 10
тв
Группа B
7.05 завершен Финляндия 1
Франция 5
тв
Группа A
7.05 завершен США 7
Дания 2
Группа B
7.05 завершен Норвегия 0
Швейцария 3
тв
Группа A
7.05 завершен Латвия 3
Словакия 1
тв
Группа B
8.05 завершен Беларусь 0
Канада 6
тв
Группа A
8.05 завершен Германия 3
Россия 6
тв
Группа B
8.05 завершен
Б 		Финляндия 3
Чехия 4
тв
Группа A
8.05 завершен США 4
Швеция 3
тв
Группа B
9.05 завершен Словения 1
Норвегия 5
Группа A
9.05 завершен Италия 1
Латвия 2
тв
Группа B
9.05 завершен
Б 		Швейцария 3
Франция 4
тв
Группа A
9.05 завершен
Б 		Словакия 3
Дания 4
тв
Группа B
10.05 завершен Швейцария 3
Беларусь 0
Группа A
10.05 завершен США 3
Италия 0
тв
Группа B
10.05 завершен Финляндия 5
Словения 2
тв
Группа A
10.05 завершен
Б 		Словакия 2
Германия 3
Группа B
11.05 завершен
ОТ 		Чехия 1
Норвегия 0
тв
Группа A
11.05 завершен Россия 3
Дания 0
тв
Группа B
11.05 завершен Канада 3
Франция 2
тв
Группа A
11.05 завершен Швеция 2
Латвия 0
тв
Группа B
12.05 завершен Чехия 5
Словения 1
тв
Группа A
12.05 завершен Швеция 8
Италия 1
тв
Группа B
12.05 завершен
Б 		Франция 4
Беларусь 3
тв
Группа A
12.05 завершен
ОТ 		Дания 3
Германия 2
тв
Группа A
13.05 завершен Латвия 3
США 5
тв
Группа B
13.05 завершен
ОТ 		Норвегия 2
Финляндия 3
тв
Группа A
13.05 завершен Россия 6
Словакия 0
тв
Группа B
13.05 завершен Словения 2
Беларусь 5
Группа A
13.05 завершен Италия 1
Германия 4
тв
Группа B
13.05 завершен
ОТ 		Канада 2
Швейцария 3
тв
Группа A
14.05 завершен Словакия 1
США 6
тв
Группа B
14.05 завершен Франция 2
Чехия 5
тв
Группа A
14.05 завершен Дания 2
Швеция 4
тв
Группа B
14.05 завершен
ОТ 		Швейцария 2
Финляндия 3
тв
Группа A
15.05 завершен Дания 2
Италия 0
тв
Группа B
15.05 завершен Канада 5
Норвегия 0
тв
Группа A
15.05 завершен Россия 5
Латвия 0
тв
Группа B
15.05 завершен Франция 4
Словения 1
тв
Группа A
16.05 завершен Швеция 4
Словакия 2
тв
Группа B
16.05 завершен Беларусь 4
Норвегия 3
тв
Группа A
16.05 завершен Россия 3
США 5
тв
Группа B
16.05 завершен Чехия 1
Швейцария 3
тв
Группа A
16.05 завершен
Б 		Германия 4
Латвия 3
тв
Группа B
16.05 завершен Канада 5
Финляндия 2
тв
1/4 финала
18.05 завершен Россия 3
Чехия 0
тв
1/4 финала
18.05 завершен США 0
Финляндия 2
тв
1/4 финала
18.05 завершен Швейцария 1
Швеция 3
тв
1/4 финала
18.05 завершен Канада 2
Германия 1
тв
1/2 финала
20.05 завершен Канада 4
Россия 2
тв
1/2 финала
20.05 завершен Швеция 4
Финляндия 1
тв
Матч за 3-е место
21.05 завершен Россия 5
Финляндия 3
тв
Финал
21.05 завершен
Б 		Канада 1
Швеция 2
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https://sport.mail.ru/hockey2017/news/29830610/
22 мая 2017, 20:15 | Советский спорт

Александр Кожевников: Бронза ЧМ — наше реальное место

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников подвел итоги чемпионата мира по хоккею.

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— Начнем с полуфинала с Канадой. Ключевой для нас матч. Кто бы мне сказал после второго периода, что наши проиграют, не поверил бы. Что с командой случилось в третьем периоде?
— Не выдержали психологически, силенок не хватило. А может, кто-то уже фотографировался для финала.

— Вы сказали перед матчем, что Канада, скорее всего, выиграет. А наш шанс в том, чтобы выходить из зоны и реализовывать большинство…
— Вот в третьем периоде выхода из зоны и не было. Без этого шанса на победу не было.

— Тренерский штаб не ошибся?
— Думаю, есть и ошибки тренерские, но и игроков тоже.

— Но эта же Канада не та, чтобы вот так проигрывать.
— Не та, но значит сегодня это наш уровень, что эту Канаду не можем обыграть.

— Канадцы таких команд штук семь могут прислать…
— Ну, не семь, но три-четыре могут.

— А мы, что одну такую можем собрать и, получается, что всем им проиграем. Бронзу все-таки взяли — и хорошо.
— Взяли. Наше место сейчас такое.

— Что делать?
— Я уже много раз говорил: надо заниматься детским хоккеем.

— Надо, но сейчас уже это не поможет, когда до Олимпиады осталось восемь месяцев.
— Не знаю, как мы будем играть на Олимпиаде. Дай Бог, чтобы все получилось, но ситуация плачевная. На первенстве мира мы не накатали команду, а некоторые еще и в НХЛ уехали. Непонятно, что будет. Перспективы не самые лучшие.

— Но, учитывая, что НХЛ игроков не отпустит, наши шансы на победу хороши…
— Дай Бог, чтоб с листа сыграли, но много игроков у нас не обкатанных. Поэтому о шансах говорить сложно.

— Сильнейшие шведы, чехи, финны играют в НХЛ. Значит, их сборные будут состоять из игроков национальных лиг.
— Но у нас сильнейшие тоже уехали.

— Однако наша КХЛ будет посильнее чешской эстра-лиги…
— Вы говорите только про шведов, чехов, финнов, но не надо забывать, что в Пхенчхане будут очень сильные швейцарцы, французы здорово прибавили… Посмотрим, как себя в КХЛ молодежь из СКА себя проявит, армейцы, ребята из Сибири. О шансах пока разговор рано заводить.
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