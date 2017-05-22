Александр Кожевников: Бронза ЧМ — наше реальное место
Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников подвел итоги чемпионата мира по хоккею.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению мы не можем отобразить эту картинку.
— Начнем с полуфинала с Канадой. Ключевой для нас матч. Кто бы мне сказал после второго периода, что наши проиграют, не поверил бы. Что с командой случилось в третьем периоде?
— Не выдержали психологически, силенок не хватило. А может,
— Вы сказали перед матчем, что Канада, скорее всего, выиграет. А наш шанс в том, чтобы выходить из зоны и реализовывать большинство…
— Вот в третьем периоде выхода из зоны и не было. Без этого шанса на победу не было.
— Тренерский штаб не ошибся?
— Думаю, есть и ошибки тренерские, но и игроков тоже.
— Но эта же Канада не та, чтобы вот так проигрывать.
— Не та, но значит сегодня это наш уровень, что эту Канаду не можем обыграть.
— Канадцы таких команд штук семь могут прислать…
— Ну, не семь, но
— А мы, что одну такую можем собрать и, получается, что всем им проиграем. Бронзу
— Взяли. Наше место сейчас такое.
— Что делать?
— Я уже много раз говорил: надо заниматься детским хоккеем.
— Надо, но сейчас уже это не поможет, когда до Олимпиады осталось восемь месяцев.
— Не знаю, как мы будем играть на Олимпиаде. Дай Бог, чтобы все получилось, но ситуация плачевная. На первенстве мира мы не накатали команду, а некоторые еще и в НХЛ уехали. Непонятно, что будет. Перспективы не самые лучшие.
— Но, учитывая, что НХЛ игроков не отпустит, наши шансы на победу хороши…
— Дай Бог, чтоб с листа сыграли, но много игроков у нас не обкатанных. Поэтому о шансах говорить сложно.
— Сильнейшие шведы, чехи, финны играют в НХЛ. Значит, их сборные будут состоять из игроков национальных лиг.
— Но у нас сильнейшие тоже уехали.
— Однако наша КХЛ будет посильнее чешской
— Вы говорите только про шведов, чехов, финнов, но не надо забывать, что в Пхенчхане будут очень сильные швейцарцы, французы здорово прибавили… Посмотрим, как себя в КХЛ молодежь из СКА себя проявит, армейцы, ребята из Сибири. О шансах пока разговор рано заводить.
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