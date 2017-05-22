Шон Бурк: Сборной Канады будет очень сложно на Олимпиаде-2018

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Напомним, что руководство НХЛ не намерено отпустить хоккеистов лиги для участия в Олимпиаде-2018.

— У нас есть список кандидатов на пост главного тренера сборной на Олимпиаду-2018. Думаю, что решение о его выборе будет принято в следующем месяце, — приводит Sportsnet.ca слова Бурка. — Мы надеемся на то, что в состав сборной войдут талантливые игроки. Пока непонятно, из кого нам будет нужно выбирать. Мы не понимаем, кого из хоккеистов, не играющих в Европе можно будет заявить.

На минувшем чемпионате мира сборные выступали составами, которые приближены к олимпийским. Почти все наши хоккеисты играют в НХЛ. Мы быстро поняли, что на Играх-2018 Канаде будет очень сложно.