Шон Бурк: Сборной Канады будет очень сложно на Олимпиаде-2018
Ассистент генерального менеджера сборной Канады Шон Бурк подчеркнул, что на минувшем чемпионате мира команды выступали составами, которые близки к олимпийским. По его словам, канадцам придется непросто на Играх 2018 года в Пхенчхане.
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Напомним, что руководство НХЛ не намерено отпустить хоккеистов лиги для участия в Олимпиаде-2018.
— У нас есть список кандидатов на пост главного тренера сборной на Олимпиаду-2018. Думаю, что решение о его выборе будет принято в следующем месяце, — приводит Sportsnet.ca слова Бурка. — Мы надеемся на то, что в состав сборной войдут талантливые игроки. Пока непонятно, из кого нам будет нужно выбирать. Мы не понимаем, кого из хоккеистов, не играющих в Европе можно будет заявить.
На минувшем чемпионате мира сборные выступали составами, которые приближены к олимпийским. Почти все наши хоккеисты играют в НХЛ. Мы быстро поняли, что на Играх-2018 Канаде будет очень сложно.
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|21 Мая, 21:45
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|Плей-офф: Финал
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Главные тренеры
|Джон Купер
|Рикард Гренборг
Вратари
|Кэлвин Пикар
|Хенрик Лундквист
|1-й период
|05:56
|Майкл Матесон
|13:08
|Алекс Киллорн
|2-й период
|Никлас II Бэкстрем
|20:50
|30:55
|Джош Моррисси
|Никлас II Бэкстрем
|39:17
|Виктор Хедман
|39:39
|3-й период
|Элиас Линдхольм
|41:48
|41:58
|Райан О`Райлли (М. Марнер, Н. Маккиннон)
|56:42
|Майкл Матесон
|58:36
|Овертайм
|69:07
|Шон Кутюрье
Серия буллитов - победный бросок
|Н. Бэкстрем
Статистика
|10
|Штрафное время
|8
|4
|Игра в большинстве
|5
|1
|Голы в большинстве
|0
Судьи
|Главный судья
|Антонин Ержабек (Чехия)
|Главный судья
|Даниэль Штрикер (Швейцария)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол