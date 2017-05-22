Снова бронза. Стабильность или топтание на месте?

Бронза — самый неоднозначный драгоценный металл, какой только может быть в спорте. Даже заканчивая турнир на мажорной ноте, по факту ты — проигравший. Сам по себе матч за третье место странное зрелище, не зря ведь в Северной Америке, где индустрия спорта развита как нигде, отродясь не было ничего подобного. Оттого сборные Канады и США так редко выигрывают бронзовые медали. Они просто не могут внушить себе, что есть ещё какая-то цель, кроме первого места. А вот для сборной России медали с бронзовым отливом становятся делом привычным. Когда-то с этого металла свою карьеру в национальной команде начинал Вячеслав Быков, впоследствии придя к долгожданному золоту. Олег Знарок идёт обратной дорогой. Сходу взяв чемпионата мира, он переключился на медали попроще.

фоторепортаж Сборная России завоевала «бронзу» ЧМ В Кельне завершается чемпионат мира по хоккею. В матче за третье место сборная России встречалась с командой Финляндии. Матч выдался непростым, но наши хоккеисты сумели переиграть финнов — 5:3.

Сам Знарок говорит, что увозить медали с четырёх подряд чемпионатов мира — хорошая привычка, но оговаривается, что эта команда могла достичь большего. Горечь сожаления улавливается и в голосах игроков. От того, как завершился чемпионат мира в Кёльне, сквозит недосказанностью. Эта команда заслуживала золота, но исходя не из состава или амбиций федерации, а судя по тому, как прошла всю дистанцию чемпионата. Сборная России уже не первый турнир занимает половинчатую позицию, не проваливаясь, но и не прыгая выше головы даже на полсантиметра.

На этом чемпионате мира, как и на недавнем Кубке мира, россияне на бумаге входили в тройку сильнейших команд. То, что они оправдали минимальные ожидания в Кёльне и Торонто, не позволяет назвать выступление провалом. С медалью на шее в отставку на отправляют. Вот только должны ли мы довольствоваться тем, что всякий раз сборная России цепляется за подножку медального поезда, не делая над собой сверхусилий? Красивые истории про то, как маленькая, но гордая команда выбивает хоккейного Голиафа, к сожалению, не про нас. В роли Голиафа, как правило, выступает сама сборная России.

Сборная России играла в советский хоккей

Болельщики, как правило, делятся на два типа: одним нужен только результат, а другим важен сам процесс. Первых вряд ли удивишь бронзой чемпионата мира. Как ни крути, а это всего лишь победа в утешительном финале над не самыми сильными финнами, которые не пойми как пролезли через американцев. Для людей, воспитанных на серийных победах сборной СССР, это и вовсе позор. Нашлись даже такие болельщики, кто в Кёльне говорил об этом игрокам прямо в лицо. Их не интересует ни качество игры, ни обстоятельства поражения, ни самоотдача игроков. А вот тем, кто смотрит не только на табло, но и на лёд поглядывает краем глаза, эта сборная России должна была приглянуться. Тот стиль, который она пропагандировала на этом чемпионате мира, непроизвольно вызывает чувство ностальгии.

Цитата «Советский хоккей», конечно, понятие условное. То, как играли в 80-е, а уж тем более в 70-е, сейчас не копирует ни одна команда мира. Однако со времён работы в сборной России тандема Быков — Захаркин, мы не были так близки к своему классическому стилю. Это редкий случай, когда тренерам удалось вписать в игру и реализовать потенциал буквально каждого игрока, попавшего им в руки.

Все занимались своим делом, а балом, как и положено на Руси, правили крайние нападающие. Панарин стал лучшим форвардом и бомбардиром турнира, недалеко от него ушёл Кучеров, а Гусев отметил дебют на чемпионатах мира семью шайбами. В отличие от Кубка мира, где без слёз нельзя было взглянуть на российское большинство, в Кёльне наши спецбригады не разыгрывали комбинации, а рисовали. Соперникам впору было выдавать таблетки от укачивания.

Пожалуй, это была самая играющая команда в тренерской карьере Знарка. Раньше мы знали его как приверженца вертикального, во много упрощенного хоккея, основанного на физическом превосходстве. Так было в «Динамо», так было и в предыдущих созывах сборной. СКА, конечно, выделялся на фоне соперников исполнительским мастерством, но даже в победном плей-офф порой покорно отдавал шайбу. В Кёльне всё было иначе. Реактивные контратаки чередовались оставлениями назад и поперечными передачами, что делало сборную России самой непредсказуемой командой турнира. Конкуренцию ей могли составить разве что шведы. Чего в этом больше, тренерской идеи или класса игроков, так сразу и не разберёшь. Куда важнее то, что эту линию наша команда гнула как в полутренировочном матче с Италией, так и в полуфинальной битве с Канадой.

Справились без Овечкина: команда трудяг, а не звёзд

Это могла быть совсем другая команда, приедь в Кёльн Александр Овечкин. Не знаем, хуже или лучше, но точно другая. А ведь не будь травмы, полученной в борьбе за Кубок Стэнли, ему бы обязательно прислали вызов в сборную. Об этом прямо говорил Знарок. Поговаривают, что из всего тренерского и административного штаба национальной команды одержим этой идеей был только главный тренер. Его окружение понимало, что Овечкин — это не только большой игрок, которого не так уж и просто вписать в команду по ходу турнира, но и сложная личность, напрямую влияющая на коллектив. Да только Олег Валерьевич настолько ценит Александра Великого, что готов был закрыть глаза на все эти риски. В итоге вместо самого форварда «Вашингтона» Знарок получил от него лишь смс с поздравлением после победы над финнами.

В отсутствие не только Овечкина, но и Малкина, Дацюка и Ковальчука, то есть тех, кого было принято считать лидерами сборной в последнее десятилетие, на первый план вышли новые российские звёзды. Блестящий турнир провёл Артемий Панарин, не испугавшийся Канады. Брал на себя игру Никита Кучеров, чей пятый гол финнам подействовал как лучшее успокоительное. В конце концов, приедь в Кёльн Овечкин, Никита Гусев не получил бы и части того доверия, что было у него на дебютном чемпионате мира. Но суть этой сборной даже не в лидерах нового поколения, которому позволили выбраться из-за спин суперзвёзд, а в общем настрое. И сами игроки, и наши тренеры, и даже соперники отмечали: у России на этом чемпионате собралась рабочая команда, где хоть и есть игроки мирового уровня, но никто не корчит из себя живую легенду. Внутри коллектива сложилась такая атмосфера, что биться были готовы не только те, кому это положено по амплуа.

На этот раз практически не возникало вопросов, что делают в сборной такие парни, как Телегин, Андронов и Плотников. По крайней мере, с первых же матчей чемпионата мира они должны были отпасть.

Цитата Сергей Плотников показал свой лучший хоккей с победного чемпионата мира в Минске, а его тёзка Андронов и вовсе стал открытием турнира. Эта троица выходила на лёд первой, с ходу задавая темп для других сочетаний. Можно говорить об их мужественности, энергетике и других эфемерных вещах, но достаточно просто посмотреть на статистику. По показателю полезности это звено — лучшее в сборной России. Они на сто процентов выполнили сдерживающую функцию, попутно заражая своим бешеным настроем партнёров.

Травма Мозякина пошла на пользу, Белов был лишним

Стала ли травма, полученная Сергеем Мозякиным в матче с Германией, для него личной трагедией? Капитан «Магнитки» человек настолько закрытый, что, даже если и переживал подобные эмоции, виду не подаст, лишнее слово не обронит. Этот чемпионат мира имел большое значение для Мозякина с точки зрения его места в истории. Сергей выигрывал Кубки, бил вечные рекорды, но в умах широкой публики так и остался игроком для внутреннего пользования. То, что он не решился попробовать себя в НХЛ и толком не играл за сборную на крупных турнирах, оставляет в его карьере белые пятна. В Кёльн Мозякин ехал в статусе капитана и самого опытного игрока команды. В его руках было всё, чтобы раз и навсегда изменить общественное мнение, но тут вмешался несчастный случай. Силовой приём немца оставил лучшего игрока континента без, возможно, последнего большого турнира за сборную.

Цитата А вот сборной травма Мозякина, как бы это цинично ни звучало, пошла только на пользу. На фоне молодой команды, которая по среднему возрасту уступала только американцам, Сергей выглядел даже не дядькой-наставником, а инородным телом. Это не тот тип капитана, который берёт команду в кулак и ведёт за собой. Мозякин — достаточно тихий капитан, так что его потеря не стала ударом. Да и в первых двух матчах тренеры давали ему ничтожно мало времени.

Сергей попросту не успел стать незаменимым элементом этой команды. Да и мог ли он им стать? Быстрая и задорная сборная России по менталитету совершенно не совпадала с хоккеем, в который привык играть Мозякин. В тех матчах, что он успел сыграть на чемпионате, Сергей был привычно хорош в большинстве, но при «пять на пять» темп категорически не выдерживал. Как только он выпал из состава, сборная России потеряла в мастерстве, но стала более однородной.

В Кёльне собралась команда, где почти все были на одной волне. Это и неудивительно, учитывая, что её костяк прошёл через руки Валерия Брагина. Даже игроки разного возраста давно знают друг друга и прошли вместе через огонь и воду. Тот же Кузнецов успел поиграть в «молодёжке» как с Панариным и Орловым, так и с Гусевым и Кучеровым. Это поколение ещё не устало от хоккея, оно умеет доставать из себя улыбки даже после тяжёлых поражений, и что немаловажно — они профессионалы. Ни один из «брагинцев» не хамил болельщикам и не отказывал журналистам. Чего не скажешь о тех немногочисленных 30-летних «звёздах», которых Знарок наделил капитанскими и ассистентскими должностями. Антон Белов и Вадим Шипачёв весь турнир играли в молчанку, всем видом демонстрируя безразличие к тому, что происходит вокруг. Несмотря на все нашивки на форме, ни тот, ни другой не соизволили ответить за поражение от Канады. Но куда важнее то, что в решающий момент оба подвели Знарка, который свой выбор оправдывал до последнего. Капитан Белов в матчах с американцами, канадцами и финнами был одним из худших игроков сборной России.

Поражение от Канады надо помнить, но не стыдиться

Если жить прошлым, полагая, что мир по-прежнему дышит только нашим противостоянием с Канадой, то каждая встреча с родоначальниками хоккея может приводить к жесточайшему разочарованию. С иллюзиями о том, что мы ровня канадцам, впору было расстаться семь лет назад в Ванкувере. Даже то, что в отдельно взятом финале шведы оказались искуснее в серии буллитов, не способно пошатнуть истину: здесь и сейчас в мировом хоккее есть Канада и есть все остальные. Победа даже над таким составом, который привёз в Кёльн Джон Купер, должна восприниматься как небольшой подвиг. Сборная России его почти совершила, на протяжении двух периодов не просто натужно обыгрывая канадцев, а раскатывая чемпионов мира так, что у сидящих рядом экспертов из НХЛ отвисли челюсти.

фоторепортаж Россия проиграла Канаде в полуфинале В Кельне закончился первый полуфинал чемпионата мира по хоккею. В классическом противостоянии россияне не смогли удержать преимущество в две шайбы и в итоге проиграли сборной Канады со счетом 2:4.

Что случилось потом — не скажет никто. Это то стечение множества роковых обстоятельств, которые слились воедино и сделали возможным камбэк Канады. Судьи начали подравнивать, удаления надломили, усталость накрыла многометровой волной, а всё это сопровождалось отсутствием опыта подобных матчей почти у половины состава сборной России. Та самая молодость, которая отвечала за кураж, помешала команде Знарка спокойно довести полуфинал с Канадой до победы. Достаточно было забить третий гол, чтобы «кленовые» даже не думали о спасении, но вместо того чтобы хладнокровно добить соперника, наши парни начали над ним издеваться. Расплата в виде самого обидного поражения в современной истории сборной России не заставила себя долго ждать.

Россия — Канада — это всегда классика, но некоторые серии этого блокбастера стоят особняком. Битву при Рейне будут помнить ещё долго, но не только из-за упущенных нами возможностей. Качество игры, показанное командами, для чемпионата мира было запредельным. Не зря же Купер назвал игру против своих подопечных по «Тампе» одной из лучших в его тренерской карьере. Россия два периода разрывала Канаду, толком не давая ей поднять головы. В третьем то же самое, только в удвоенном режиме, с нами делали канадцы. Стыдиться этой команде точно нечего. Обидно, досадно, чертовски больно, где-то несправедливо, но точно не стыдно. А пока те ребята, что недавно упустили победу над Канадой, способны учиться, заниматься самобичеванием нам рано.

Дмитрий Ерыкалов