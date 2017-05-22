Обидно, но не стыдно. Почему эта сборная — лучшая команда Знарка
Сборная России завоевала бронзовые медали чемпионата мира, показав лучший хоккей в эпоху Знарка без Овечкина и других звёзд.
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Снова бронза. Стабильность или топтание на месте?
Бронза — самый неоднозначный драгоценный металл, какой только может быть в спорте. Даже заканчивая турнир на мажорной ноте, по факту ты — проигравший. Сам по себе матч за третье место странное зрелище, не зря ведь в Северной Америке, где индустрия спорта развита как нигде, отродясь не было ничего подобного. Оттого сборные Канады и США так редко выигрывают бронзовые медали. Они просто не могут внушить себе, что есть ещё
Сам Знарок говорит, что увозить медали с четырёх подряд чемпионатов мира — хорошая привычка, но оговаривается, что эта команда могла достичь большего. Горечь сожаления улавливается и в голосах игроков. От того, как завершился чемпионат мира в Кёльне, сквозит недосказанностью. Эта команда заслуживала золота, но исходя не из состава или амбиций федерации, а судя по тому, как прошла всю дистанцию чемпионата. Сборная России уже не первый турнир занимает половинчатую позицию, не проваливаясь, но и не прыгая выше головы даже на полсантиметра.
На этом чемпионате мира, как и на недавнем Кубке мира, россияне на бумаге входили в тройку сильнейших команд. То, что они оправдали минимальные ожидания в Кёльне и Торонто, не позволяет назвать выступление провалом. С медалью на шее в отставку на отправляют. Вот только должны ли мы довольствоваться тем, что всякий раз сборная России цепляется за подножку медального поезда, не делая над собой сверхусилий? Красивые истории про то, как маленькая, но гордая команда выбивает хоккейного Голиафа, к сожалению, не про нас. В роли Голиафа, как правило, выступает сама сборная России.
Сборная России играла в советский хоккей
Болельщики, как правило, делятся на два типа: одним нужен только результат, а другим важен сам процесс. Первых вряд ли удивишь бронзой чемпионата мира. Как ни крути, а это всего лишь победа в утешительном финале над не самыми сильными финнами, которые не пойми как пролезли через американцев. Для людей, воспитанных на серийных победах сборной СССР, это и вовсе позор. Нашлись даже такие болельщики, кто в Кёльне говорил об этом игрокам прямо в лицо. Их не интересует ни качество игры, ни обстоятельства поражения, ни самоотдача игроков. А вот тем, кто смотрит не только на табло, но и на лёд поглядывает краем глаза, эта сборная России должна была приглянуться. Тот стиль, который она пропагандировала на этом чемпионате мира, непроизвольно вызывает чувство ностальгии.
Все занимались своим делом, а балом, как и положено на Руси, правили крайние нападающие. Панарин стал лучшим форвардом и бомбардиром турнира, недалеко от него ушёл Кучеров, а Гусев отметил дебют на чемпионатах мира семью шайбами. В отличие от Кубка мира, где без слёз нельзя было взглянуть на российское большинство, в Кёльне наши спецбригады не разыгрывали комбинации, а рисовали. Соперникам впору было выдавать таблетки от укачивания.
Пожалуй, это была самая играющая команда в тренерской карьере Знарка. Раньше мы знали его как приверженца вертикального, во много упрощенного хоккея, основанного на физическом превосходстве. Так было в «Динамо», так было и в предыдущих созывах сборной. СКА, конечно, выделялся на фоне соперников исполнительским мастерством, но даже в победном
Справились без Овечкина: команда трудяг, а не звёзд
Это могла быть совсем другая команда, приедь в Кёльн Александр Овечкин. Не знаем, хуже или лучше, но точно другая. А ведь не будь травмы, полученной в борьбе за Кубок Стэнли, ему бы обязательно прислали вызов в сборную. Об этом прямо говорил Знарок. Поговаривают, что из всего тренерского и административного штаба национальной команды одержим этой идеей был только главный тренер. Его окружение понимало, что Овечкин — это не только большой игрок, которого не так уж и просто вписать в команду по ходу турнира, но и сложная личность, напрямую влияющая на коллектив. Да только Олег Валерьевич настолько ценит Александра Великого, что готов был закрыть глаза на все эти риски. В итоге вместо самого форварда «Вашингтона» Знарок получил от него лишь смс с поздравлением после победы над финнами.
В отсутствие не только Овечкина, но и Малкина, Дацюка и Ковальчука, то есть тех, кого было принято считать лидерами сборной в последнее десятилетие, на первый план вышли новые российские звёзды. Блестящий турнир провёл Артемий Панарин, не испугавшийся Канады. Брал на себя игру Никита Кучеров, чей пятый гол финнам подействовал как лучшее успокоительное. В конце концов, приедь в Кёльн Овечкин, Никита Гусев не получил бы и части того доверия, что было у него на дебютном чемпионате мира. Но суть этой сборной даже не в лидерах нового поколения, которому позволили выбраться
На этот раз практически не возникало вопросов, что делают в сборной такие парни, как Телегин, Андронов и Плотников. По крайней мере, с первых же матчей чемпионата мира они должны были отпасть.
Травма Мозякина пошла на пользу, Белов был лишним
Стала ли травма, полученная Сергеем Мозякиным в матче с Германией, для него личной трагедией? Капитан «Магнитки» человек настолько закрытый, что, даже если и переживал подобные эмоции, виду не подаст, лишнее слово не обронит. Этот чемпионат мира имел большое значение для Мозякина с точки зрения его места в истории. Сергей выигрывал Кубки, бил вечные рекорды, но в умах широкой публики так и остался игроком для внутреннего пользования. То, что он не решился попробовать себя в НХЛ и толком не играл за сборную на крупных турнирах, оставляет в его карьере белые пятна. В Кёльн Мозякин ехал в статусе капитана и самого опытного игрока команды. В его руках было всё, чтобы раз и навсегда изменить общественное мнение, но тут вмешался несчастный случай. Силовой приём немца оставил лучшего игрока континента без, возможно, последнего большого турнира за сборную.
Сергей попросту не успел стать незаменимым элементом этой команды. Да и мог ли он им стать? Быстрая и задорная сборная России по менталитету совершенно не совпадала с хоккеем, в который привык играть Мозякин. В тех матчах, что он успел сыграть на чемпионате, Сергей был привычно хорош в большинстве, но при «пять на пять» темп категорически не выдерживал. Как только он выпал из состава, сборная России потеряла в мастерстве, но стала более однородной.
В Кёльне собралась команда, где почти все были на одной волне. Это и неудивительно, учитывая, что её костяк прошёл через руки Валерия Брагина. Даже игроки разного возраста давно знают друг друга и прошли вместе через огонь и воду. Тот же Кузнецов успел поиграть в «молодёжке» как с Панариным и Орловым, так и с Гусевым и Кучеровым. Это поколение ещё не устало от хоккея, оно умеет доставать из себя улыбки даже после тяжёлых поражений, и что немаловажно — они профессионалы. Ни один из «брагинцев» не хамил болельщикам и не отказывал журналистам. Чего не скажешь о тех немногочисленных 30-летних «звёздах», которых Знарок наделил капитанскими и ассистентскими должностями. Антон Белов и Вадим Шипачёв весь турнир играли в молчанку, всем видом демонстрируя безразличие к тому, что происходит вокруг. Несмотря на все нашивки на форме, ни тот, ни другой не соизволили ответить за поражение от Канады. Но куда важнее то, что в решающий момент оба подвели Знарка, который свой выбор оправдывал до последнего. Капитан Белов в матчах с американцами, канадцами и финнами был одним из худших игроков сборной России.
Поражение от Канады надо помнить, но не стыдиться
Если жить прошлым, полагая, что мир
Что случилось потом — не скажет никто. Это то стечение множества роковых обстоятельств, которые слились воедино и сделали возможным камбэк Канады. Судьи начали подравнивать, удаления надломили, усталость накрыла многометровой волной, а всё это сопровождалось отсутствием опыта подобных матчей почти у половины состава сборной России. Та самая молодость, которая отвечала за кураж, помешала команде Знарка спокойно довести полуфинал с Канадой до победы. Достаточно было забить третий гол, чтобы «кленовые» даже не думали о спасении, но вместо того чтобы хладнокровно добить соперника, наши парни начали над ним издеваться. Расплата в виде самого обидного поражения в современной истории сборной России не заставила себя долго ждать.
Россия — Канада — это всегда классика, но некоторые серии этого блокбастера стоят особняком. Битву при Рейне будут помнить ещё долго, но не только
Дмитрий Ерыкалов
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