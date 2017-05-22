К сожалению мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Шведские военно-воздушные силы сопровождают самолёт, полный чемпионов. Ценный груз. Шведские фанаты, мы уже в пути», — написал Боустедт в своём «твиттере».

В финале сборная Швеции в упорном матче одержала победу над командой Канады. Встреча завершилась по буллитам со счётом 2:1. Это первое золото Швеции с 2013 года.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Swedish Air Force escorting a plane full of Hockey Champions. Valuable load. Sergels torg and Swedish fans - we are on our way. <a href="https://t.co/j2vcz6dDSC">pic.twitter.com/j2vcz6dDSC</a></p>— Tommy Boustedt (@TBoustedt) <a href="https://twitter.com/TBoustedt/status/866636117285720064">22 мая 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>