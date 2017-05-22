Василевский настраивается на четвертый период. Сборная возвратилась из Кельна

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Чемпионат мира по хоккею с шайбой 2017 (Москва, Санкт-Петербург)
До чемпионата мира-2018
0 д 0 ч 0 м
тв
Группа B
5.05 завершен Финляндия 3
Беларусь 2
тв
Группа A
5.05 завершен
Б 		Швеция 1
Россия 2
тв
Группа B
5.05 завершен Чехия 1
Канада 4
тв
Группа A
5.05 завершен США 1
Германия 2
тв
Группа B
6.05 завершен
Б 		Швейцария 5
Словения 4
тв
Группа A
6.05 завершен Латвия 3
Дания 0
Группа B
6.05 завершен Беларусь 1
Чехия 6
Группа A
6.05 завершен
ОТ 		Словакия 3
Италия 2
тв
Группа B
6.05 завершен Норвегия 3
Франция 2
тв
Группа A
6.05 завершен Германия 2
Швеция 7
тв
Группа B
7.05 завершен Словения 2
Канада 7
тв
Группа A
7.05 завершен Италия 1
Россия 10
тв
Группа B
7.05 завершен Финляндия 1
Франция 5
тв
Группа A
7.05 завершен США 7
Дания 2
Группа B
7.05 завершен Норвегия 0
Швейцария 3
тв
Группа A
7.05 завершен Латвия 3
Словакия 1
тв
Группа B
8.05 завершен Беларусь 0
Канада 6
тв
Группа A
8.05 завершен Германия 3
Россия 6
тв
Группа B
8.05 завершен
Б 		Финляндия 3
Чехия 4
тв
Группа A
8.05 завершен США 4
Швеция 3
тв
Группа B
9.05 завершен Словения 1
Норвегия 5
Группа A
9.05 завершен Италия 1
Латвия 2
тв
Группа B
9.05 завершен
Б 		Швейцария 3
Франция 4
тв
Группа A
9.05 завершен
Б 		Словакия 3
Дания 4
тв
Группа B
10.05 завершен Швейцария 3
Беларусь 0
Группа A
10.05 завершен США 3
Италия 0
тв
Группа B
10.05 завершен Финляндия 5
Словения 2
тв
Группа A
10.05 завершен
Б 		Словакия 2
Германия 3
Группа B
11.05 завершен
ОТ 		Чехия 1
Норвегия 0
тв
Группа A
11.05 завершен Россия 3
Дания 0
тв
Группа B
11.05 завершен Канада 3
Франция 2
тв
Группа A
11.05 завершен Швеция 2
Латвия 0
тв
Группа B
12.05 завершен Чехия 5
Словения 1
тв
Группа A
12.05 завершен Швеция 8
Италия 1
тв
Группа B
12.05 завершен
Б 		Франция 4
Беларусь 3
тв
Группа A
12.05 завершен
ОТ 		Дания 3
Германия 2
тв
Группа A
13.05 завершен Латвия 3
США 5
тв
Группа B
13.05 завершен
ОТ 		Норвегия 2
Финляндия 3
тв
Группа A
13.05 завершен Россия 6
Словакия 0
тв
Группа B
13.05 завершен Словения 2
Беларусь 5
Группа A
13.05 завершен Италия 1
Германия 4
тв
Группа B
13.05 завершен
ОТ 		Канада 2
Швейцария 3
тв
Группа A
14.05 завершен Словакия 1
США 6
тв
Группа B
14.05 завершен Франция 2
Чехия 5
тв
Группа A
14.05 завершен Дания 2
Швеция 4
тв
Группа B
14.05 завершен
ОТ 		Швейцария 2
Финляндия 3
тв
Группа A
15.05 завершен Дания 2
Италия 0
тв
Группа B
15.05 завершен Канада 5
Норвегия 0
тв
Группа A
15.05 завершен Россия 5
Латвия 0
тв
Группа B
15.05 завершен Франция 4
Словения 1
тв
Группа A
16.05 завершен Швеция 4
Словакия 2
тв
Группа B
16.05 завершен Беларусь 4
Норвегия 3
тв
Группа A
16.05 завершен Россия 3
США 5
тв
Группа B
16.05 завершен Чехия 1
Швейцария 3
тв
Группа A
16.05 завершен
Б 		Германия 4
Латвия 3
тв
Группа B
16.05 завершен Канада 5
Финляндия 2
тв
1/4 финала
18.05 завершен Россия 3
Чехия 0
тв
1/4 финала
18.05 завершен США 0
Финляндия 2
тв
1/4 финала
18.05 завершен Швейцария 1
Швеция 3
тв
1/4 финала
18.05 завершен Канада 2
Германия 1
тв
1/2 финала
20.05 завершен Канада 4
Россия 2
тв
1/2 финала
20.05 завершен Швеция 4
Финляндия 1
тв
Матч за 3-е место
21.05 завершен Россия 5
Финляндия 3
тв
Финал
21.05 завершен
Б 		Канада 1
Швеция 2
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https://sport.mail.ru/hockey2017/news/29829356/
22 мая 2017, 18:11 | Советский спорт

Василевский настраивается на четвертый период. Сборная возвратилась из Кельна

Сегодня утром сборная России возвратилась из Кельна с чемпионата мира. В аэропорту ее тепло встретили болельщики и журналисты.

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РЕЙС ЗАДЕРЖАЛИ ИЗ-ЗА БЕЛОВА

Рейс ил Кельна ждали глубокой ночью — в 3.20. Приземлился он с двухчасовым опозданием, когда в Москве уже рассвело.

— Ну, как всегда! — ворчали журналисты, среди которых выделялся корифей с Первого канала, наш хоккейный архивариус Евгений Кузнецов, который более 20 лет ведет репортажи с чемпионатов мира.

На этот раз причина задержки — более чем уважительная. Команда ждала результатов медицинского обследования своего капитана Антона Белова, получившего травму бедра на последних секундах матча за третье место с финнами. Защитник СКА от нестерпимой боли не мог стоять, поэтому кубок на награждении получал его помощник Сергей Андронов. К счастью, повреждение оказалось не таким страшным.

— Белов восстановится к началу сезона, лечение не затянется на месяцы, — успокоил еще в Кельне врач сборной Егор Козлов.

В столичном аэропорту бронзовых призеров ждали несколько десятков болельщиков в красных свитерах сборной, вооружившихся флагами и плакатами, телекамеры и мастера печатного слова.

Первым в зале прилета появился Белов. На костылях. Поэтому и не смог принять букет цветов от девушки-модели.

— Антон, здоровья! — закричали болельщики.

Процедив дежурное «спасибо», исполняющий обязанности капитана проследовал к выходу. Так и не дав за весь чемпионат ни одного интервью. К слову, кадровый капитан сборной Сергей Мозякин, получивший в матче с немцами сотрясение мозга, восстанавливается в своем мытищинском доме в Новых Вешках.

ВАСИЛЕВСКИЙ И ПЯТЬ КЛЮШЕК

Увы, половина букетов осталась невостребованной. В Москву не прилетели ни Артемий Панарин, ни Никита Кучеров, ни «столичные» Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов. А ведь так хотелось пообщаться, взять автограф и сделать селфи с лучшим нападающим и бомбардиром чемпионата, которого журналисты включили в символическую сборную турнира. Впрочем, какие могут быть претензии к Панарину, лауреату «Харламов Трофи» от «Советского спорта». Две недели он словом жег сердца болельщиков, одаривал нас, газетчиков, заголовками и цитатами.

Когда из зоны пограничного контроля показался Андрей Василевский, толпа встречающих радостно загудела. Руки у лучшего вратаря турнира были заняты — в одной он держал связку из пяти клюшек (неужели так и не израсходовал запас «гитар»?), в другой — фирменный пакет от производителя элитных сумок и прочих кожаных аксессуаров. Василевский проявил вратарскую ловкость, освободил левую руку и принял цветы от счастливой девушки. Потом раздал автографы и скрылся. От общения с журналистами отказавшись. Неужели настраивается на четвертый период?

Сразу вспомнился багаж, с которым вернулся из Кельна семь лет назад лидер сборной Александр Овечкин. Помимо серебряной медали он привез щенка немецкой овчарки. Кстати, на наши вопросы Овечкин тогда ответил, несмотря на отвратительное настроение.

Не дождались встречающие и главного тренера сборной Олега Знарка.

— Наверное, остался на не чужой для себя немецкой земле, — предположили болельщики.

ТЕЛЕГИНУ МИЛЕЕ МОСКВА

Тем временем телевизионщики выудили из толпы Ивана Телегина, заставив притормозить его жену Пелагею и принять тяжелую коляску с багажом.

— Должны были выигрывать у канадцев, но пошли удаления и голы в наши ворота, а потом мы не смогли перевернуть игру, — Телегин еще не отошел от поражения в полуфинале. — У нас ведь была самая молодая после американцев команда. Все ребята бились за победу.

Телегина вдруг попросили сравнить игру на широких европейских и зауженных канадских коробках.

— Если брать меня, то без разницы, но на меньших площадках попроще, на широких -тяжелее, надо больше двигаться, — искренне ответил неистовый Иван, для которого эта бронзовая медаль стала второй.

— Сравните этот чемпионат с прошлым, который прошел в Москве.
— В Москве было больше эмоций, атмосфера была другая, но в Германии на первую игру пришло очень много российских болельщиков, как на последний матч с финнами.

Телегину пожелали привезти золото Олимпиады. А в зал прилетов вошел еще один гренадер, которого немедленно одарили цветами.

— Я что, похож на хоккеиста? — засмеялся гигант.

— Так это ж баскетболист Кириленко, Андрей, — осенило болельщиков.

Глава российской федерации баскетбола Андрей Кириленко прибыл не из Кельна, а из Стамбула, с Турнира четырех Евролиги, где ЦСКА, как и хоккейная сборная, довольствовался бронзой. Так что вполне заслуживал букета.

А вот и хоккейный герой — защитник Богдан Киселевич. Дебют на мировых первенствах он украсил тремя голами, все они — победные. В том числе и финнам в бронзовом матче.

— Богдан, поздравляем с хорошо выполненной работой…
— Нельзя сказать, что мы хорошо ее выполнили. Заслужили то, на что наиграли. С канадцами было особенно сложно. Этот матч надо еще переварить. Достаточно неприятное и глупое поражение, но мы собрались и выиграли у финнов.

Параллельно отдувался перед диктофонами и камерами его одноклубник вратарь Илья Сорокин, продливший сухую серию на чемпионатах мира.

— Впечатления нормальные, взяли бронзу, но всегда хочется большего. А вратарю хочется больше играть. Но что есть, то есть.

— Вас ждут в «Айлендерс»?
— Об НХЛ пока не думаю, у меня еще год контракта с ЦСКА.

— А об Олимпиаде?
— Для начала надо отдохнуть и восстановиться.

Защитник Владислав Гавриков матч за бронзу пропустил. В концовке полуфинала он повредил боковую связку, а это шесть недель восстановления. Кстати, с таким же повреждением легенда Борис Михайлов играл и забивал на Олимпиаде-72 в Саппоро, а Илья Ковальчук — в Сочи-2014.

— Мы должны были играть в финале, сами виноваты, спасибо болельщикам, которые в нас верили и поддерживали, — продолжал сокрушаться капитан молодежной сборной на МЧМ-2015 в Канаде, где наши в золотом матче уступили канадцам в одну шайбу.

— Как здоровье?
— Потихоньку, нормально.
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