Игра против Финляндии стала 700-й для сборной России
Матч за третье место чемпионата мира против Финляндии (5:3) стал для сборной России семисотым в истории, информирует официальный сайт ФХР.
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В них было одержано 417 побед, 43 матча закончились вничью, а 240 — поражением. Разница шайб — 2256 — 1626 в пользу российской команды.
Впервые в матчах за бронзовые медали на чемпионатах мира сборная России сыграла со сборной Финляндии. До этого в шести аналогичных играх команда по два раза встречалась со сборными США, Чехии и Швеции, при этом теперь на счету России в них четыре победы и три поражения. Также данный матч стал двадцатым между сборными России и Финляндии на чемпионатах мира. По количеству побед российская команда вышла вперед: 10 против 9, ещё один матч завершился вничью, разница шайб в них — 60−52 в нашу пользу.
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|21 Мая, 17:15
|Зрители 16182
|Плей-офф: Матч за 3-е место
|LANXESS arena
Главные тренеры
|Олег Знарок
|Лаури Марьямяки
Вратари
|Андрей Василевский
|Йоонас Корписало 28:16 (Х. Сятери 28:16-56:44)
|1-й период
|06:58
|Никита Гусев (Вик. Антипин, В. Ничушкин)
|14:03
|Сергей Плотников
|Вилле Лаюнен
|14:03
|Лассе Кукконен
|14:03
|19:59
|Никита Кучеров
|2-й период
|21:48
|Владимир Ткачев (В. Ничушкин, Арт. Зуб)
|Вели-Матти Савинайнен
|25:21
|27:01
|Никита Гусев (А. Панарин, Е. Дадонов)
|28:16
|Богдан Киселевич (В. Наместников, В. Ничушкин)
|Мика Пюеряля
|28:21
|33:05
|Андрей Миронов
|Микко Рантанен (В. Филппула)
|39:33
|3-й период
|Микко II Лехтонен (С. Ахо)
|41:16
|44:39
|Никита Гусев
|Вели-Матти Савинайнен (М. Рантанен, С. Ахо)
|45:29
|48:03
|Никита Кучеров (Н. Гусев, Ант. Белов)
|Вели-Матти Савинайнен
|54:28
Статистика
|8
|Штрафное время
|10
|4
|Игра в большинстве
|3
|1
|Голы в большинстве
|1
Судьи
|Главный судья
|Бретт Айверсон (Канада)
|Главный судья
|Оливер Гуен (Канада)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол