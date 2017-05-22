7 хоккеистов сборной России из КХЛ, сделавших заявку на участие в ОИ-2018

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Никита Гусев

Для форварда СКА ЧМ-2017 стал дебютным в карьере, и провёл его Гусев на высоком уровне. По итогам турнира Никита набрал 14 (7 + 7) очков и разделил с Вильямом Нюландером 4−5-е место среди бомбардиров мирового форума. Кроме того, Гусев вместе с тем же Нюландером и партнёром по сборной Никитой Кучеровым стал лучшим снайпером чемпионата.

Выступая в звене с питерскими одноклубниками Вадимом Шипачёвым и Евгением Дадоновым, Гусев стал одной из главных ударных сил сборной, забивая в действительно важных матчах. Так, на счету Никиты дубль в групповом поединке с американцами, две шайбы в ворота финнов в игре за бронзовые медали, а также шайба канадцам в полуфинале, которая, если бы не проваленный третий период, должна была помочь россиянам сыграть в главной встрече турнира.

В отличие от своих партнёров, Гусев пока не собирается в НХЛ, тем более что у него ешё год контракта со СКА. И нет сомнения, что на Олимпиаде-2018 Никита будет одной из главных надежд Олега Знарка.

Илья Сорокин

Голкипер ЦСКА на немецко-французском форуме сыграл лишь четыре периода, но даже за это небольшое время Сорокин дал надежду тренерскому штабу российской сборной, что в Пхёнчхане не стоит переживать за вратарскую позицию. Илья сыграл на ноль в матче с Латвией, не пропустил он и от итальянцев, в игре с которыми вышел на третий период. Просидев весь турнир за спиной Андрея Василевского, в своих матчах Сорокин выглядел как и в играх за ЦСКА: спокойно, уверенно, надёжно.

Кроме того, молодой голкипер также в роли запасного вратаря принял участие в прошлогоднем чемпионате мира, как и сейчас провёл чуть более одной игры, но не пропустил ни одной шайбы. Таким образом, Илья Сорокин пока непробиваем на мировых форумах. В Корее не будет ни Бобровского, ни Василевского, поэтому наверняка Сорокин станет основным голкипером нашей сборной.

Владислав Гавриков

Защитник ярославского «Локомотива» в минувшем сезоне совершил настоящий прорыв в карьере, закрепившись в основе сильного клуба КХЛ и попав в сборную. В Кёльне Гавриков дебютировал на чемпионатах мира, но сходу стал ведущим защитником российской команды. Владислав не отличался особой результативносью, хотя и сумел набрать 2 (1+1) очка, но взял своё самоотверженностью, прекрасным выбором позиции и чтением игры. Гавриков в девяти матчах заработал показатель полезности «+9» и стал в этой номинации вторым на турнире, уступив только чемпиону мира Нюландеру.

У Владислава закончился контракт с «Локомотивом», его очень хочет видеть в составе «Коламбус», но молодой хоккеист ещё не сделал своего выбора. Возможно, предстоящая Олимпиада, где Гавриков должен стать ведущим защитником-домоседом сборной России, повлияет на его решение.

Богдан Киселевич

Таких же восторженных эпитетов по итогам ЧМ-2017 заслужил и партнёр Гаврикова по первой паре обороны российской сборной Богдан Киселевич. Защитник ЦСКА также закончил турнир с показателем полезности «+9».

В отличие от своего партнёра, Киселевич гораздо больше играл в атаке и вместе с Колтоном Парэйко стал лучшим снайпером-защитником чемпионата. Всего Богдан набрал 5 (3+2) очков, все его шайбы стали победными, но защитник не забывал и о надёжных действиях в обороне, о чём свидетельствует его показатель полезности.

У Киселевича ещё год контракта с ЦСКА, и если Гавриков не сорвётся за океан, то на ОИ-2018 сборная России получит уже сыгранную первую пару обороны.

Артём Зуб

Чемпионат мира стал логичным продолжением той сказки, которая произошла с воспитанником хабаровского хоккея в этом сезоне. По ходу сезона Зуб сменил «Амур» на СКА, закрепился в составе питерского клуба и выиграл Кубок Гагарина, а затем в качестве игрока основы поехал на мировой форум. Артём провёл весь турнир, действовал достаточно надёжно, но избежать ошибок, особенно в матчах с топовыми сборными, не удалось. Тем не менее за выступление на дебютном чемионате мира Зуб заслужил положительную оценку, и под руководством Олега Знарка в СКА Артём должен вырасти в защитника олимпийской сборной на Играх в Корее.

Сергей Андронов

Нападающий ЦСКА только в 27 лет дебютировал на чемпионате мира, но уже сейчас можно сказать, что Андронову практически забронировано место в составе на Олимпиаду.

Во-первых, Андронов провёл отличный турнир, став незаменимым хоккеистом при обороне своих ворот, а особенно при игре в меньшинстве. Сергей показал себя настоящим бойцом, способным терпеть как боль, так и провокации соперников. Андронов отлично смотрелся на вбрасываниях, а в полуфинальной игре с канадцами именно он выходил на точку, вместо провалившегося в этом компоненте Шипачёва. Наконец, Андронов не забывал и о прямых обязанностях нападающего, набрав 5 (3+2) очков, большую часть которых заработал в начале турнира, когда основные ударные силы российской команды ещё не проснулись.

Во-вторых, Андронов выступает на позиции центрфорварда, которая будет самой дефицитной для сборной на Олимпиаде. Лучшие центральные нападающие России в НХЛ, туда же этим летом проследует Вадим Шипачёв, а потому в Пхёнчхане форвард ЦСКА будет просто необходим.

Иван Телегин

Телегин уже второй сезон является незаменимым в сборной Олега Знарка на крупных международных турнирах, и на этом чемпионате мира Иван вновь наглядно показал, за что его так ценит главный тренер. Форвард ЦСКА не уходит со льда при игре в меньшинстве, постоянно оказывает давление на соперника, отлично действует на пятачке, умея буквально запихнуть шайбу в ворота. Иван — один из немногих молодых игроков, кто не гнушается черновой работы, а также не обращает никакого внимания на личную статистику.

Телегин стал открытием прошлогоднего чемпионата мира, был хорош на Кубке мира в Торонто, подтвердил он свой уровень и на ЧМ-2017. Иван набрал только 3 (2+1) очка, но его главная ценность не в этом. В третьем периоде полуфинала с канадцами Телегин вместе с Андроновым полпериода в меньшинстве оборонял преимущество российской сборной в одну шайбу, и совсем не их вина, что в итоге в финал вышла сборная Канады.

Иван продолжает выступление за ЦСКА, и в следующем году на Олимпиаде он будет одним из самых проверенных и надёжных игроков национальной сборной.