7 хоккеистов сборной России из КХЛ, сделавших заявку на участие в ОИ-2018

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Чемпионат мира по хоккею с шайбой 2017 (Москва, Санкт-Петербург)
До чемпионата мира-2018
0 д 0 ч 0 м
тв
Группа B
5.05 завершен Финляндия 3
Беларусь 2
тв
Группа A
5.05 завершен
Б 		Швеция 1
Россия 2
тв
Группа B
5.05 завершен Чехия 1
Канада 4
тв
Группа A
5.05 завершен США 1
Германия 2
тв
Группа B
6.05 завершен
Б 		Швейцария 5
Словения 4
тв
Группа A
6.05 завершен Латвия 3
Дания 0
Группа B
6.05 завершен Беларусь 1
Чехия 6
Группа A
6.05 завершен
ОТ 		Словакия 3
Италия 2
тв
Группа B
6.05 завершен Норвегия 3
Франция 2
тв
Группа A
6.05 завершен Германия 2
Швеция 7
тв
Группа B
7.05 завершен Словения 2
Канада 7
тв
Группа A
7.05 завершен Италия 1
Россия 10
тв
Группа B
7.05 завершен Финляндия 1
Франция 5
тв
Группа A
7.05 завершен США 7
Дания 2
Группа B
7.05 завершен Норвегия 0
Швейцария 3
тв
Группа A
7.05 завершен Латвия 3
Словакия 1
тв
Группа B
8.05 завершен Беларусь 0
Канада 6
тв
Группа A
8.05 завершен Германия 3
Россия 6
тв
Группа B
8.05 завершен
Б 		Финляндия 3
Чехия 4
тв
Группа A
8.05 завершен США 4
Швеция 3
тв
Группа B
9.05 завершен Словения 1
Норвегия 5
Группа A
9.05 завершен Италия 1
Латвия 2
тв
Группа B
9.05 завершен
Б 		Швейцария 3
Франция 4
тв
Группа A
9.05 завершен
Б 		Словакия 3
Дания 4
тв
Группа B
10.05 завершен Швейцария 3
Беларусь 0
Группа A
10.05 завершен США 3
Италия 0
тв
Группа B
10.05 завершен Финляндия 5
Словения 2
тв
Группа A
10.05 завершен
Б 		Словакия 2
Германия 3
Группа B
11.05 завершен
ОТ 		Чехия 1
Норвегия 0
тв
Группа A
11.05 завершен Россия 3
Дания 0
тв
Группа B
11.05 завершен Канада 3
Франция 2
тв
Группа A
11.05 завершен Швеция 2
Латвия 0
тв
Группа B
12.05 завершен Чехия 5
Словения 1
тв
Группа A
12.05 завершен Швеция 8
Италия 1
тв
Группа B
12.05 завершен
Б 		Франция 4
Беларусь 3
тв
Группа A
12.05 завершен
ОТ 		Дания 3
Германия 2
тв
Группа A
13.05 завершен Латвия 3
США 5
тв
Группа B
13.05 завершен
ОТ 		Норвегия 2
Финляндия 3
тв
Группа A
13.05 завершен Россия 6
Словакия 0
тв
Группа B
13.05 завершен Словения 2
Беларусь 5
Группа A
13.05 завершен Италия 1
Германия 4
тв
Группа B
13.05 завершен
ОТ 		Канада 2
Швейцария 3
тв
Группа A
14.05 завершен Словакия 1
США 6
тв
Группа B
14.05 завершен Франция 2
Чехия 5
тв
Группа A
14.05 завершен Дания 2
Швеция 4
тв
Группа B
14.05 завершен
ОТ 		Швейцария 2
Финляндия 3
тв
Группа A
15.05 завершен Дания 2
Италия 0
тв
Группа B
15.05 завершен Канада 5
Норвегия 0
тв
Группа A
15.05 завершен Россия 5
Латвия 0
тв
Группа B
15.05 завершен Франция 4
Словения 1
тв
Группа A
16.05 завершен Швеция 4
Словакия 2
тв
Группа B
16.05 завершен Беларусь 4
Норвегия 3
тв
Группа A
16.05 завершен Россия 3
США 5
тв
Группа B
16.05 завершен Чехия 1
Швейцария 3
тв
Группа A
16.05 завершен
Б 		Германия 4
Латвия 3
тв
Группа B
16.05 завершен Канада 5
Финляндия 2
тв
1/4 финала
18.05 завершен Россия 3
Чехия 0
тв
1/4 финала
18.05 завершен США 0
Финляндия 2
тв
1/4 финала
18.05 завершен Швейцария 1
Швеция 3
тв
1/4 финала
18.05 завершен Канада 2
Германия 1
тв
1/2 финала
20.05 завершен Канада 4
Россия 2
тв
1/2 финала
20.05 завершен Швеция 4
Финляндия 1
тв
Матч за 3-е место
21.05 завершен Россия 5
Финляндия 3
тв
Финал
21.05 завершен
Б 		Канада 1
Швеция 2
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https://sport.mail.ru/hockey2017/news/29828548/
22 мая 2017, 17:16 | Чемпионат.com

7 хоккеистов сборной России из КХЛ, сделавших заявку на участие в ОИ-2018

НХЛ не отпустит своих игроков на Олимпиаду. Кто из россиян, выступающих в КХЛ, на ЧМ-2017 доказал Олегу Знарку, что достоин сыграть в Корее?

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Никита Гусев

Для форварда СКА ЧМ-2017 стал дебютным в карьере, и провёл его Гусев на высоком уровне. По итогам турнира Никита набрал 14 (7 + 7) очков и разделил с Вильямом Нюландером 4−5-е место среди бомбардиров мирового форума. Кроме того, Гусев вместе с тем же Нюландером и партнёром по сборной Никитой Кучеровым стал лучшим снайпером чемпионата.

Выступая в звене с питерскими одноклубниками Вадимом Шипачёвым и Евгением Дадоновым, Гусев стал одной из главных ударных сил сборной, забивая в действительно важных матчах. Так, на счету Никиты дубль в групповом поединке с американцами, две шайбы в ворота финнов в игре за бронзовые медали, а также шайба канадцам в полуфинале, которая, если бы не проваленный третий период, должна была помочь россиянам сыграть в главной встрече турнира.

В отличие от своих партнёров, Гусев пока не собирается в НХЛ, тем более что у него ешё год контракта со СКА. И нет сомнения, что на Олимпиаде-2018 Никита будет одной из главных надежд Олега Знарка.

Илья Сорокин

Голкипер ЦСКА на немецко-французском форуме сыграл лишь четыре периода, но даже за это небольшое время Сорокин дал надежду тренерскому штабу российской сборной, что в Пхёнчхане не стоит переживать за вратарскую позицию. Илья сыграл на ноль в матче с Латвией, не пропустил он и от итальянцев, в игре с которыми вышел на третий период. Просидев весь турнир за спиной Андрея Василевского, в своих матчах Сорокин выглядел как и в играх за ЦСКА: спокойно, уверенно, надёжно.

Кроме того, молодой голкипер также в роли запасного вратаря принял участие в прошлогоднем чемпионате мира, как и сейчас провёл чуть более одной игры, но не пропустил ни одной шайбы. Таким образом, Илья Сорокин пока непробиваем на мировых форумах. В Корее не будет ни Бобровского, ни Василевского, поэтому наверняка Сорокин станет основным голкипером нашей сборной.

Владислав Гавриков

Защитник ярославского «Локомотива» в минувшем сезоне совершил настоящий прорыв в карьере, закрепившись в основе сильного клуба КХЛ и попав в сборную. В Кёльне Гавриков дебютировал на чемпионатах мира, но сходу стал ведущим защитником российской команды. Владислав не отличался особой результативносью, хотя и сумел набрать 2 (1+1) очка, но взял своё самоотверженностью, прекрасным выбором позиции и чтением игры. Гавриков в девяти матчах заработал показатель полезности «+9» и стал в этой номинации вторым на турнире, уступив только чемпиону мира Нюландеру.

У Владислава закончился контракт с «Локомотивом», его очень хочет видеть в составе «Коламбус», но молодой хоккеист ещё не сделал своего выбора. Возможно, предстоящая Олимпиада, где Гавриков должен стать ведущим защитником-домоседом сборной России, повлияет на его решение.

Богдан Киселевич

Таких же восторженных эпитетов по итогам ЧМ-2017 заслужил и партнёр Гаврикова по первой паре обороны российской сборной Богдан Киселевич. Защитник ЦСКА также закончил турнир с показателем полезности «+9».

В отличие от своего партнёра, Киселевич гораздо больше играл в атаке и вместе с Колтоном Парэйко стал лучшим снайпером-защитником чемпионата. Всего Богдан набрал 5 (3+2) очков, все его шайбы стали победными, но защитник не забывал и о надёжных действиях в обороне, о чём свидетельствует его показатель полезности.

У Киселевича ещё год контракта с ЦСКА, и если Гавриков не сорвётся за океан, то на ОИ-2018 сборная России получит уже сыгранную первую пару обороны.

Артём Зуб

Чемпионат мира стал логичным продолжением той сказки, которая произошла с воспитанником хабаровского хоккея в этом сезоне. По ходу сезона Зуб сменил «Амур» на СКА, закрепился в составе питерского клуба и выиграл Кубок Гагарина, а затем в качестве игрока основы поехал на мировой форум. Артём провёл весь турнир, действовал достаточно надёжно, но избежать ошибок, особенно в матчах с топовыми сборными, не удалось. Тем не менее за выступление на дебютном чемионате мира Зуб заслужил положительную оценку, и под руководством Олега Знарка в СКА Артём должен вырасти в защитника олимпийской сборной на Играх в Корее.

Сергей Андронов

Нападающий ЦСКА только в 27 лет дебютировал на чемпионате мира, но уже сейчас можно сказать, что Андронову практически забронировано место в составе на Олимпиаду.

Во-первых, Андронов провёл отличный турнир, став незаменимым хоккеистом при обороне своих ворот, а особенно при игре в меньшинстве. Сергей показал себя настоящим бойцом, способным терпеть как боль, так и провокации соперников. Андронов отлично смотрелся на вбрасываниях, а в полуфинальной игре с канадцами именно он выходил на точку, вместо провалившегося в этом компоненте Шипачёва. Наконец, Андронов не забывал и о прямых обязанностях нападающего, набрав 5 (3+2) очков, большую часть которых заработал в начале турнира, когда основные ударные силы российской команды ещё не проснулись.

Во-вторых, Андронов выступает на позиции центрфорварда, которая будет самой дефицитной для сборной на Олимпиаде. Лучшие центральные нападающие России в НХЛ, туда же этим летом проследует Вадим Шипачёв, а потому в Пхёнчхане форвард ЦСКА будет просто необходим.

Иван Телегин

Телегин уже второй сезон является незаменимым в сборной Олега Знарка на крупных международных турнирах, и на этом чемпионате мира Иван вновь наглядно показал, за что его так ценит главный тренер. Форвард ЦСКА не уходит со льда при игре в меньшинстве, постоянно оказывает давление на соперника, отлично действует на пятачке, умея буквально запихнуть шайбу в ворота. Иван — один из немногих молодых игроков, кто не гнушается черновой работы, а также не обращает никакого внимания на личную статистику.

Телегин стал открытием прошлогоднего чемпионата мира, был хорош на Кубке мира в Торонто, подтвердил он свой уровень и на ЧМ-2017. Иван набрал только 3 (2+1) очка, но его главная ценность не в этом. В третьем периоде полуфинала с канадцами Телегин вместе с Андроновым полпериода в меньшинстве оборонял преимущество российской сборной в одну шайбу, и совсем не их вина, что в итоге в финал вышла сборная Канады.

Иван продолжает выступление за ЦСКА, и в следующем году на Олимпиаде он будет одним из самых проверенных и надёжных игроков национальной сборной.
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