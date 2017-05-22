Владимир Плющев: Квартальнов в сборной? Он не пользуется авторитетом

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Чемпионат мира по хоккею с шайбой 2017 (Москва, Санкт-Петербург)
До чемпионата мира-2018
0 д 0 ч 0 м
тв
Группа B
5.05 завершен Финляндия 3
Беларусь 2
тв
Группа A
5.05 завершен
Б 		Швеция 1
Россия 2
тв
Группа B
5.05 завершен Чехия 1
Канада 4
тв
Группа A
5.05 завершен США 1
Германия 2
тв
Группа B
6.05 завершен
Б 		Швейцария 5
Словения 4
тв
Группа A
6.05 завершен Латвия 3
Дания 0
Группа B
6.05 завершен Беларусь 1
Чехия 6
Группа A
6.05 завершен
ОТ 		Словакия 3
Италия 2
тв
Группа B
6.05 завершен Норвегия 3
Франция 2
тв
Группа A
6.05 завершен Германия 2
Швеция 7
тв
Группа B
7.05 завершен Словения 2
Канада 7
тв
Группа A
7.05 завершен Италия 1
Россия 10
тв
Группа B
7.05 завершен Финляндия 1
Франция 5
тв
Группа A
7.05 завершен США 7
Дания 2
Группа B
7.05 завершен Норвегия 0
Швейцария 3
тв
Группа A
7.05 завершен Латвия 3
Словакия 1
тв
Группа B
8.05 завершен Беларусь 0
Канада 6
тв
Группа A
8.05 завершен Германия 3
Россия 6
тв
Группа B
8.05 завершен
Б 		Финляндия 3
Чехия 4
тв
Группа A
8.05 завершен США 4
Швеция 3
тв
Группа B
9.05 завершен Словения 1
Норвегия 5
Группа A
9.05 завершен Италия 1
Латвия 2
тв
Группа B
9.05 завершен
Б 		Швейцария 3
Франция 4
тв
Группа A
9.05 завершен
Б 		Словакия 3
Дания 4
тв
Группа B
10.05 завершен Швейцария 3
Беларусь 0
Группа A
10.05 завершен США 3
Италия 0
тв
Группа B
10.05 завершен Финляндия 5
Словения 2
тв
Группа A
10.05 завершен
Б 		Словакия 2
Германия 3
Группа B
11.05 завершен
ОТ 		Чехия 1
Норвегия 0
тв
Группа A
11.05 завершен Россия 3
Дания 0
тв
Группа B
11.05 завершен Канада 3
Франция 2
тв
Группа A
11.05 завершен Швеция 2
Латвия 0
тв
Группа B
12.05 завершен Чехия 5
Словения 1
тв
Группа A
12.05 завершен Швеция 8
Италия 1
тв
Группа B
12.05 завершен
Б 		Франция 4
Беларусь 3
тв
Группа A
12.05 завершен
ОТ 		Дания 3
Германия 2
тв
Группа A
13.05 завершен Латвия 3
США 5
тв
Группа B
13.05 завершен
ОТ 		Норвегия 2
Финляндия 3
тв
Группа A
13.05 завершен Россия 6
Словакия 0
тв
Группа B
13.05 завершен Словения 2
Беларусь 5
Группа A
13.05 завершен Италия 1
Германия 4
тв
Группа B
13.05 завершен
ОТ 		Канада 2
Швейцария 3
тв
Группа A
14.05 завершен Словакия 1
США 6
тв
Группа B
14.05 завершен Франция 2
Чехия 5
тв
Группа A
14.05 завершен Дания 2
Швеция 4
тв
Группа B
14.05 завершен
ОТ 		Швейцария 2
Финляндия 3
тв
Группа A
15.05 завершен Дания 2
Италия 0
тв
Группа B
15.05 завершен Канада 5
Норвегия 0
тв
Группа A
15.05 завершен Россия 5
Латвия 0
тв
Группа B
15.05 завершен Франция 4
Словения 1
тв
Группа A
16.05 завершен Швеция 4
Словакия 2
тв
Группа B
16.05 завершен Беларусь 4
Норвегия 3
тв
Группа A
16.05 завершен Россия 3
США 5
тв
Группа B
16.05 завершен Чехия 1
Швейцария 3
тв
Группа A
16.05 завершен
Б 		Германия 4
Латвия 3
тв
Группа B
16.05 завершен Канада 5
Финляндия 2
тв
1/4 финала
18.05 завершен Россия 3
Чехия 0
тв
1/4 финала
18.05 завершен США 0
Финляндия 2
тв
1/4 финала
18.05 завершен Швейцария 1
Швеция 3
тв
1/4 финала
18.05 завершен Канада 2
Германия 1
тв
1/2 финала
20.05 завершен Канада 4
Россия 2
тв
1/2 финала
20.05 завершен Швеция 4
Финляндия 1
тв
Матч за 3-е место
21.05 завершен Россия 5
Финляндия 3
тв
Финал
21.05 завершен
Б 		Канада 1
Швеция 2
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https://sport.mail.ru/hockey2017/news/29828354/
22 мая 2017, 17:03 | Советский спорт

Владимир Плющев: Квартальнов в сборной? Он не пользуется авторитетом

Экс-главный тренер сборной России по хоккею Владимир Плющев поделился своим впечатлением от выступления сборной, работе Олега Знарка и возможном назначении на пост главного тренера сборной Дмитрия Квартальнова.

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— Вы довольно выступлением сборной России на чемпионате Мира, не смотря на бронзу?
— Если рассматривать этот чемпионат со стороны медалей, то бронза есть бронза. Некоторые говорят, что бронза с золотым отливом. Если говорить о спортивной составляющей, давайте смотреть правде в глаза: семь сезонов мы не можем обыграть канадцев ни в одном серьезном турнире.

Кто бы что ни говорил, основными соперниками для нас являются североамериканцы. Шведы, чехи, финны — это команды, которые сегодня могут хорошо выстрелить, а завтра сыграть не очень, а североамериканские сборные — это те команды, которые представляют хоккей на очень высоком уровне и — самое главное — для них эта игра является образом жизни.

А нам надо изменить отношение к подготовке сборной, так как впереди олимпиада, и нужно к ней активно готовиться.

— В чем основная проблема сборной, и почему у нас не получается игры с канадцами?
— Тренер выбрал на сегодняшний день оптимальный состав. Может быть, 2−3 фамилии спорные, но в целом состав неплохой. Но проблема в том, что у нас нет широкого выбора центральных нападающих, нет защитников, которые могут играть в неравных составах, не в меньшинстве, а в большинстве. У нас дефицит на хороших и ярких игроков, а причина в системе подготовки. В этом и кроется вся проблема.

— Часть критики после провала с канадцами посыпалась на главного тренера. Насколько в таком неудачном выступлении сборной виноват тренер?
— Главный тренер, конечно, отвечает. Повторюсь, состав был выбран оптимальный. Может быть, Знарок физически был не готов после Кубка Гагарина. Но опять же руководству надо определиться хотя бы на ближайшие 4 года, должен ли тренировать сборную освобожденный тренер или нет?

Тренерский штаб сборной должен быть независим или же они должны в клубе работать? Всегда существует интересы клуба и сборной. И они не всегда совпадают.

Я думаю, что Олег сделал все что мог в этой ситуации, и выбрал тех игроков, которые оптимально готовы к этому чемпионату мира. Но, к сожалению, у нас мало таких игроков, как Панарин или Василевский, тот же Женя Кузнецов, Кучеров.

А в это время соперники предоставили более широкий состав из тех ярких игроков, которые имеются у них в наличии. Например, у нас 31 человек играет в НХЛ, а у шведов 73, вот вам статистика. И у шведов лучше подготовка.

— Активно фигурирует фамилия Дмитрия Квартальнова. Как Вы считаете, готов ли этот специалист возглавить сборную?
— Нет, конечно.

— По каким причинам?
— По тем самым, что в ЦСКА были великолепные условия, отличные игроки, но, к сожалению, Кубок Гагарина так и прошел мимо них, хотя для победы были все шансы и возможности. У него нет фундаментального образования, нет опыта, который необходим для решения серьезных вопросов.

Наш хоккей находится не в самом лучшем состоянии, нужно вести точечный отбор. Как Квартальнов может работать со сборной, если Кучерова и Гусева он забраковал? Отдал ребят, причем воспитанников ЦСКА.

В сборной должны работать люди, которые являются авторитетом для сборной, а Квартальнов не является авторитетом для игроков, причем как из НХЛ, так и из КХЛ. И для решения серьезных целей и задач он не годится.
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