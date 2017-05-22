Малкин подсказал путь к победе над Канадой
Форвард клуба Национальной хоккейной лиги «Питтсбург Пингвинс» Евгений Малкин рассказал о том, чего не хватает российской сборной для победы над Канадой на крупном турнире. По словам нападающего, тренерам россиян нужно чаще посещать Северную Америку, наблюдать за игроками из НХЛ, перенимать опыт.
«Нужно следить более пристально за хоккеем в Северной Америке,
На завершившемся чемпионате мира, проходившем в Кельне и Париже с 5 по 21 мая, Россия уступила Канаде в полуфинале (2:4). После этого команда Знарка в матче за бронзу победила финнов (5:3), а «кленовые листья» в финале уступили по буллитам шведам (1:2).
Последний раз российская сборная обыгрывала Канаду в четвертьфинале на ЧМ-2011 (2:1). После этого Россия уступила «кленовым листьям» в финале мирового первенства-2015 (1:6) и в полуфинальной встрече Кубка мира-2016 (3:5).
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