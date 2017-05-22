ЧМ-2017 по хоккею не побил рекорд по общей посещаемости

Это второй показатель за всю историю проведения мировых первенств. Первое место по посещаемости принадлежит Чехии (741 690 зрителей), где в 2015 году прошел чемпионат мира. А средняя посещаемость составила 10 725 зрителей. Это третий показатель показатель после Чехии-2015 (11 589) и СССР-1979 (11 078). В финале мирового первенства 2017 года, сборная Швеции в серии послематчевых буллитов одолела Канаду (2:1).