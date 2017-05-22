Юшкевич: Кинг однозначно сказал о полуфинале с Россией: «Нам реально повезло»

Команда Олега Знарка второй год подряд завоевала бронзовые медали.

«Перед началом чемпионата я говорил, что эта сборная мне очень нравится. И итог чемпионата для россиян, я считаю, больше положительный, чем отрицательный. Это была самая молодая наша сборная за многие годы, а из шести топ-команд турнира она оказалась и вовсе самой младшей после американцев. Можно ли назвать успехом бронзовые медали? Знаете, если бы перед началом ЧМ кто-то сказал, что мы выиграем бронзу, многие бы ответили: «Отлично!» Но по ходу турнира ребята избаловали нас своей игрой, и потому хотелось большего. А чего не хватило в полуфинале с канадцами… В первую очередь — опыта. Молодые ребята действовали здорово, но когда нужно было сыграть именно на победу — неопытность сказалась. Молодые защитники под давлением канадцев начали ошибаться и потеряли нить игры.

Я сегодня разговаривал с Дэйвом Кингом, и он высказался совершенно однозначно: «Нам реально повезло. На таком уровне очень редко можно победить в матче, в котором ты играешь хорошо только последние 20 минут». А вообще я к этому поражению отношусь так: на коротком этапе данный проигрыш является очень болезненным для нас, но на длинной дистанции он принесёт огромную пользу. Сборная играла без Малкина, Овечкина, Дацюка, и наши молодые ребята сами стали лидерами по ходу турнира. То направление хоккея, в которое играла сборная России на ЧМ-2017… В эту сторону ведь хоккей и развивается! И болезненный удар, который мы сейчас переживаем, дальше сослужит хорошую службу.

Кроме того, медаль есть медаль! Уезжаем с чемпионата не с пустыми руками! После неудачного результата в полуфинале игроки сборной России смогли настроиться, выйти и показать, что у нас есть характер, — цитирует Юшкевича официальный сайт КХЛ.