Черкас: С кем Василевский сыграл на ноль на ЧМ? С нетоповыми соперниками!

Российская команда заняла третье место на ЧМ-2017.

«Несмотря на то что Василевский на протяжении всего турнира играл прилично, я как бывший вратарь могу сказать вот что. Когда игрались первые матчи СССР — Канада, Владислав Третьяк там творил чудеса. И чтобы обыграть канадцев, нужно продемонстрировать уровень чуть выше того, что ты имеешь. К сожалению, я не увидел у Василевского сверхъестественной игры, в том числе и в матче с Канадой. Посмотрите, он пропустил четыре с США, три с канадцами, три с финнами. Всего 10 голов в таких трёх матчах — это много очень для вратаря, который играет в НХЛ. Ты не обыграешь так североамериканцев. Все говорят, мол, вот Василевский сыграл три матча на ноль. Но, позвольте, с кем он сыграл на ноль? С нетоповыми соперниками! Тогда уж Илья Сорокин тоже вышел и два раза «засушил».

Правильно ли сделали тренеры, что заранее выбрали Василевского основным вратарём? Видимо, были уверены в нём, что он сильнее Сорокина. Действительно, во многих встречах Андрей сыграл очень здорово, никто не говорит, что у него была масса ошибок. Но есть матчи, в которых просто хорошо играть — мало. Если ты хочешь стать чемпионом мира, нельзя играть просто хорошо. Нужно сыграть лучше, чем ты можешь, — цитирует Черкаса официальный сайт КХЛ.