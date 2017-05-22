Юдин: У России шикарная команда в плане паса

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Серебряный призер чемпионата мира по хоккею 2002 года, бывший игрок питерского СКА и клуба НХЛ «Калгари Флэймз» Александр Юдин в разговоре с корреспондентом «Газеты.Ru» подвел итоги мирового форума — 2017, на котором «красная машина» завоевала бронзовые медали.

— Сборная России заняла третье место. Этот результат можно назвать удовлетворительным?

— Нет, ведь у нас если место не первое, значит, все плохо.

— А какие впечатления у вас остались от игры россиян в целом?

— Команда наконец-то была шикарная в том плане, что все игроки отдавали пас точно в клюшку партнеру.

Последние пять лет, что я смотрел за сборной, очень переживал, что в состав попадают хоккеисты, которые не могут на скорости отдать точную передачу. Те, на ком больше всех потерь шайбы во время игры, не должны быть в сборной и вообще в КХЛ. На этом чемпионате мира, конечно, тоже были погрешности, но в целом команда была хороша, действовала быстро и классно, просто где-то чуть-чуть не повезло.

— А в чем не повезло в полуфинальном матче с Канадой?

— В первый раз в жизни мы были чуть-чуть сильней канадцев и проиграли им, а на других чемпионатах мира они были сильнее нас, но мы их побеждали. Таков хоккей. Если говорить об игре, то наши ребята в целом на турнире создавали очень много комбинаций — даже слишком. Когда началась важная игра с канадцами, начали давать лишний пас — демагогией заниматься. Надо было уже раз — и бросать! А все хотели завести шайбу в ворота. Зачем? В этом и была ошибка.

— В матче с финнами сборная России вела 4:0, но затем позволила сопернику сделать счет 4:3 и едва не упустила победу. То же самое было в проигранных матчах с Канадой (2:4) и с США (3:5). В чем, на ваш взгляд, причина слабой игры нашей сборной в последнем периоде?

— Ну, если мы вели после двух периодов 4:0 и 2:0, это значит, что тренерский штаб Олега Знарка сработал отлично. Дело не в них. Если бы было наоборот, то другой разговор. Команда у нас тоже шикарная, но молодая — вот в чем дело. Эту сборную ведь готовят к Олимпийским играм в корейском Пхенчхане. Ребята очень уверены в себе и еще не осознают всей своей ответственности, не понимают того, что хоккей — это такая игра, в которой за три минуты может все поменяться.

Их не хватило на то, чтобы держать концентрацию все 60 минут — это тяжело для таких необстрелянных бойцов. В частности, в матче с Канадой было все ровно, но потом некоторые защитники начали допускать грубейшие ошибки, что и привело к такому результату. Однако в матчах этого чемпионата мира ребята приобрели необходимый опыт, немного возмужали. Еще пройдет Евротур — и они окончательно встанут на правильный путь.

— Еще одной проблемой нашей команды на турнире стало большое количество удалений, и многие полагают, что это от недостатка игровой дисциплины. Вы согласны с этим мнением?

— Да отсутствием дисциплины можно объяснять вообще все, не только удаления. В сборной доходит до того, что пытаются регламентировать, как хоккеистам гулять на улице, как отдыхать, сколько звонить друзьям и женам, что есть на обед. Про удаления — уж тем более скажут, что дисциплины не хватило.

Но ведь что такое удаления? Это когда человек устает, происходит закисление мышц, у него не хватает скорости, сил и все сбивается, — он совершает ошибку. Вот поэтому, когда играют здоровые мужики лет по 30, у них закисления нет, — они уже готовы к такому, понимают, как нужно действовать, чтобы не перенапрячься. А вот в юных хоккеистах играет молодость — «А вот я хотел, я мог тут сыграть!». В сборной во время важных матчей таких слов не должно звучать. Надо сыграть надежно — делай, вот и все.

— А кого из нашей команды вы могли бы особенно выделить по игре?

— По фамилиям не хочу никого называть, пусть этим занимается тренерский штаб. Если говорить о новичках, то все молодцы, картины не испортили. Насчет остальных — тоже все сыграли хорошо, просто немного не хватило понимания того, как надо правильно действовать, чтобы держать счет.

Не хочу делить ребят на игроков из НХЛ и КХЛ. Не надо делить нашу страну.

В США наши хоккеисты, может, затюканные сидят, не с кем поговорить или сходить куда-нибудь, тренировка — и домой. Вот вырос Артемий Панарин в питерском СКА, потом начал играть в «Чикаго Блэкхоукс», но кто знает — может, он там начал хуже играть? А воссоединившись с нашими ребятами из КХЛ, обрадовался, проснулся и сделал тот результат?

— Если говорить о других сборных, то кто удивил вас в положительном смысле на этом чемпионате мира?

— Мне уже давно нравится, как играет Европа. Швейцария, Германия, Франция — подросли все эти сборные, которые совсем недавно, можно сказать, «пешком под стол ходили». Хоккей растет — и это здорово. Теперь на одном коньке всех не обыграешь. Нужно к каждой команде нужно относиться серьезно и выкладываться на 100 процентов, а то можно проиграть — и будет неприятная сенсация. Да и сенсация ли?

Очень много российских хоккейных специалистов, которые здесь не востребованы, уехали в Европу и всех там обучали, пока в России работали другие люди, не все из которых компетентные.

Так что мы всех хоккею научили, все раздарили.

— В финале Канада проиграла Швеции по буллитам (2:1). Какое впечатление оставила у вас команда Швеции? Действительно ли она была сильнейшей на турнире?

— Думаю, что на первом месте должна была быть наша сборная. Хотя в целом на турнире не было команды, которая была бы явно сильнее остальных, — все были равными. Многие сыграли друг с другом с перевесом в одну шайбу. Например, немцы с канадцами в четвертьфинале турнира («кленовые» победили 2:1 — «Газета.Ru»), россияне со шведами в группе только по буллитам все решили (2:1 в пользу сборной России — «Газета.Ru»). Да и счет после овертайма в финале был 1:1, что говорит о равенстве Швеции и Канады. С другой стороны, я рад, что не канадцы выиграли в финале, а то опять все бы визжали — «НХЛ! НХЛ! Победили хоккеисты из НХЛ!». Заболтались.