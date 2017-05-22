Есмантович: Игроки ЦСКА доблестно провили себя на чемпионате мира

«Хочу поздравить ребят с этими наградами. Они доблестно проявили себя на чемпионате мира, продемонстрировав самоотверженность, мужество, волю и настоящий армейский характер. В Кёльне и Париже они с достоинством представили не только нашу страну, но и ЦСКА, показав традиционно высокий уровень армейского хоккея.

Посмотрите сами, Иван Телегин и Сергей Андронов провели весь турнир на высочайшем уровне без спадов, и это показатель того, что они — первоклассные игроки. Богдан Киселевич набрал больше всего очков среди защитников, забросил шайбу, которая принесла команде бронзовые медали. Илья Сорокин в очередной раз продемонстрировал, что является одним из лучших вратарей страны. Валере Ничушкину пришлось вкатываться в турнир сходу, но он смог это сделать и в матче с финнами отдал три передачи.

В преддверии Олимпиады мы увидели, что в нашей стране есть молодые игроки, которые могут на равных играть с любыми соперниками и решать самые высокие задачи, — цитирует Есмантовича официальный сайт ЦСКА.