Соловьёв: Столько желчи, оскорблений вокруг сборной. За такое на дуэль вызывали

«Я поражён тому количеству негатива, который обрушился на российскую команду после поражений на чемпионате мира. Да, эмоции, да, расстройство и разочарование. Но столько оскорблений, столько желчи… Мало того, что это просто некрасиво, но это ещё и положения не исправит. Спрятались за ширмой анонимности и такие камни бросают… Если бы знать, кто… За такие вещи раньше на дуэль вызывали. Очень бы хотелось, чтобы нашей сборной больше доверяли. И игрокам, и тренерскому штабу, и руководству, потому что они очень хорошо понимают всю ответственность, которая на них ложится», — цитирует специалиста официальный сайт КХЛ.