Невеселая бронза России

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Как оценить бронзу.

О различных раскладах, особенностях стиля, селекции и прочих факторов можно говорить много, и мы от этого тоже не уйдем, но главным в оценке турнира всегда остается результат. А он у сборной России бронзовый.

Хорошо это или плохо? Могла ли сборная добиться на чемпионате мира большего? А меньшего? Как оценить выступление команды Олега Знарка, отталкиваясь от достигнутого?

По здравым рассуждениям выходит, что сборная России выступила примерно на своем уровне. Результат, при стечении некоторых обстоятельств, мог быть и лучше, вплоть до золота, но если оценивать объективно, все получилось вполне закономерно.

Это немного обидно, особенно если учесть, что сборная на этом турнире была как никогда живая и яркая. Команда своей игрой в атаке влюбила в себя болельщиков.

Но поражение от Канады в полуфинале было «дежурным» — мы не выигрывали у «кленовых листьев» с 2011 года. В финал прошел фаворит, пусть и сумевший одержать волевую победу.

России осталось утешаться поначалу уверенным, а в итоге «валидольным» матчем за третье место с Финляндией, званием лучшего бомбардира турнира для Артемия Панарина, а также тем, что мы обыграли в первом матче группового этапа будущих чемпионов мира шведов (3:2 Б).

Вечные проблемы.

Сборная России показала на чемпионате мира — 2017 яркий хоккей, была очень сильна в атаке, а большинство команды Олега Знарка, раньше часто становившееся ахиллесовой пятой нашей сборной, и вовсе было неудержимо.

Зато сохранились все остальные привычные и — такое ощущение — неизлечимые проблемы отечественного хоккея.

Только ленивый не обсуждал слабую игру сборной России в обороне. Постоянные провалы в критические моменты важных матчей уже стали притчей во языцех. Это происходит на всех уровнях в любых составах, не обошлось без этого и в Кельне.

Ну, а об игре российских центрфорвардов на вбрасываниях и вовсе говорить не хочется. Да, это всего лишь элемент возобновления игры, и он априори не может быть определяющим.

В то же время выигранные вбрасывания обеспечивают команде инициативу и изначальный контроль шайбы — можно сразу начинать атаку, а не гоняться за соперниками. Выигранные дуэли на точке в чужой зоне позволяют быстро доводить дело до броска, а победы на вбрасываниях в своей зоне помогают выйти из обороны.

У России здесь все стабильно из года в год на всех уровнях. Начиная с юниорских и заканчивая взрослой сборной, российские хоккеисты привычно уступают соперникам на точках, а уж когда речь заходит о противостояниях с североамериканскими сборными, статистика обычно выглядит и вовсе ужасно.

Еще одним — и, пожалуй, главным — бичом российской команды стали на этом турнире третьи периоды.

Первый звоночек прозвучал во вроде бы безоблачном матче группового этапа, где наша команда выигрывала после двух третей игры со счетом 5:0, но уступила в заключительном отрезке со счетом 1:3.

Сигнал либо не был принят, либо тренерский штаб с игроками оказались неспособны исправить ситуацию, и в третьем периоде матча с США сборная России проиграла первое место в группе, не сумев избежать встречи с Канадой до финала.

Ну, а полуфинал с канадцами стал в этом отношении и вовсе хрестоматийным. Ведя со счетом 2:0 после второго периода, подопечные Знарка пропустили уже на 17-й секунде заключительного отрезка, в итоге уступив со счетом 2:4 и не попав в решающий матч.

Атака по-советски.

Утешением стали успехи российских нападающих. Если где-то мы и увидели «красную машину новой сборки», то в атаке. Сразу четыре российских форварда вошли в шестерку лучших бомбардиров турнира, а Артемий Панарин стал лучшим на всем ЧМ — 17 (4+13).

Он, Никита Кучеров, Никита Гусев и Вадим Шипачев позволили составить себе компанию только канадцу Натану Маккиннону и шведу Вильяму Нюландеру, и этот результат, безо всякой иронии, выглядит очень достойным.

Атакующий потенциал сборной России по-прежнему очень высок. И это из-за травмы выбыл по ходу турнира капитан Сергей Мозякин, Павел Дацюк вообще не смог поехать на турнир, а Александр Овечкин, Владимир Тарасенко, Александр Радулов и Евгений Малкин не сыграли там по разным, связанным с НХЛ, причинам.

Знарок остается.

Завершая разговор о выступлении сборной России на завершившемся чемпионате мира, надо отметить, что в руководстве ФХР остались если не довольны, то удовлетворены выступлением команды и уже подтвердили, что.

Олег Знарок и его тренерский штаб остаются и продолжат работу с командой до Олимпиады-2018, на выступление в которой и рассчитан контракт главного тренера.

При этом нельзя не заметить, что ситуация вокруг главной команды страны далеко не безоблачная. Явных скандалов вроде бы нет, но намеки на них и на определенную разобщенность присутствуют.

Знарок крайне болезненно реагирует на вопросы об Александре Радулове, и это уже не новость. Ладно, если энхаэловцы не сыграют в Олимпиаде, это не так важно.

Но при этом КХЛ и ФХР не удается удержать многих потенциальных сборников даже уникальным шансом сыграть на Олимпийских играх (в Китае в 2022 игроки НХЛ будут, можете не сомневаться).

Вадим Шипачев подписал контракт с «Вегас Найтс», и недовольство Знарка уже проскочило на одной из послематчевых пресс-конференций во время мирового форума, Алексей Береглазов подписал контракт с «Нью-Йорк Рейнджерс», Андрей Миронов — с «Колорадо Эвеланш», и Виктор Антипин вот-вот сделает то же самое.

Это все похоже на бегство. Можно почти со стопроцентной уверенностью сказать, что не будь у Никиты Гусева соглашения еще на сезон со СКА, он бы отправился к своему давнему партнеру Никите Кучерову в «Тампа-Бэй Лайтнинг», которая в свое время задрафтовала обоих воспитанников московских «Белых Медведей».

Сможет ли Олег Знарок объединить вокруг себя команду в олимпийский сезон, и кто вообще там будет играть? Впрочем, это вопросы будущего, правда, очень близкого.

Шведский триумф.

Если забыть о сборной России, то нельзя пройти мимо десятой в истории победы на чемпионатах мира в исполнении сборной Швеции, которая не позволила в третий раз подряд победить Канаде.

«Тре крунур» традиционно серьезно подошли к чемпионату мира, собрав отличный состав. Приехал даже ветеран Хенрик Лундквист, несмотря на возраст и изнурительный сезон в «Рейнджерс», с удовольствием сыгравший на еще одном турнире.

Без легендарного голкипера победа «трех коронок» вряд ли была возможна, а он стал четырехкратным чемпионом мира.

И хотя чемпионат мира не является смотром всех лучших сил мирового хоккея, его итоги достаточно показательны: две лучших системы мирового хоккея играли в финале, следом расположилась талантливая и атакующая Россия.

Разве что вылет американцев от разобранных своим же тренером финнов в четвертьфинале — сенсация. Но в целом четвертое место Финляндии удивить вряд ли может.

Гранды и остальные.

Все это — история о том, что в хоккее разделение на страны-гранды и всех остальных все такое же четкое. Швейцария, Франция, Германия, Дания, Норвегия добавляют, периодически блещут (вспомним фантастическое швейцарское серебро в 2013, когда, кстати, тоже победили шведы), но пропасть остается все такой же большой.

И в эту пропасть уже сорвались безнадежно отставшие от топ-6 и уже не входящие даже в семерку лучших сборных мира словаки.

Более того, Чехия уверенно идет к тому, чтобы оставить в грандах только пять сборных. По крайней мере, ее шестое место на мировой арене достаточно очевидно.

И все это не будет иметь значения в олимпийский сезон, потому что оптимальных составов на Олимпиаде мы, если не случится чуда, не увидим. Вот вам и показатель того, как влияет решение НХЛ не участвовать в главном старте четырехлетия на сам турнир.

Ну, а чемпионат мира, несмотря на определенную предсказуемость, получился качественным и интересным. Это был хороший хоккей больших мастеров. Звезды, не задействованные в решающих баталиях Кубка Стэнли, достаточно охотно, пусть и не все, едут на мировой форум.