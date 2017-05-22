Буравчиков: Знарку и его штабу надо дать работать весь олимпийский цикл

После поражения россиян от Канады (2:4) в полуфинале ЧМ-2017 Знарок резко ответил на вопрос, может ли он в чём-то упрекнуть своих игроков. Также Буравчиков считает, что не нужно менять главного тренера российской сборной.

«Конечно, это некрасиво. Мы все видим, что Олег за команду стоит горой, это правильно. А сухие пресс-конференции Знарка, видимо, его стиль, хотя болельщикам хочется более развёрнутого ответа, более чёткого анализа. Тем не менее есть два поражения от североамериканских команд. Если персонально тренер на ком-то не хочет акцентировать внимание, то, скорее всего, надо возложить ответственность на себя и свой штаб.

Нужно ли сборной России менять тренера? Нет, не стоит. Считаю, что ему и его штабу надо дать работать весь олимпийский цикл. Команда строится не за год-два, а лицо у команды есть. Олимпиада пройдёт, и мы будем делать более глубокие выводы.

Вопрос по поводу того, оставлять Знарка или нет, надо решать однозначно уже после Олимпиады. Сейчас ни в коем случае не надо трогать тренерский штаб. Да, есть моменты, которые надо подкорректировать: игра в обороне, те же ненужные удаления. И это всё поправимо. Но, главное, мы видим, что ребята бьются, в том числе и за тренера. За последние годы мы привыкли, что есть Канада и все остальные. Но если энхаэловцы не поедут на Олимпиаду, то канадцам будет сложно набрать по Европе хоккеистов на Игры. Они наберут, но не лучших хоккеистов. Мы будем фаворитами турнира. И там нужно будет доказать, что КХЛ не просто так вторая лига в мире, — цитирует Буравчикова «БИЗНЕС-Online».