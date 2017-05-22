Кто был лучшим и как оценить результат? Эксперты о выступлении России на ЧМ

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Двукратный обладатель кубка Гагарина, эксперт КХЛ ТВ Алексей Бадюков, чемпион мира 1993 года Алексей Яшин и бывший главный тренер омского «Авангарда» Фёдор Канарейкин оценили выступление сборной России на чемпионате мира.

— Как вы оцените выступление сборной на чемпионате мира?

Бадюков: Я считаю, что наша сборная выступила успешно. Бронзовые медали — это стабильность. Понятно, что всем хочется первого места, но с североамериканцами у нас не получились игры. Как сказал Орлов, для нас это был хороший урок. Я думаю, что его надо будет обязательно проанализировать. Самое главное, что у нас создана хорошая команда на будущее. Обстановка в ней на уровне хорошей семьи, ребята были готовы биться друг за друга. Все пытались и очень хотели играть в этой сборной. У кого-то не получилось по разным причинам. Многие должны понимать, что эта сборная собирается не по принципу «все лучшие из своих клубов», а создаётся команда, которая выступает на турнире. И тренер вправе брать под эту команду игроков, которые будут выполнять определённые задачи. Каждый из игроков выполняет в ней своё дело. Насколько это получилось? Команда была скомпонована на классном уровне, и многие это признают. Никто бы не удивился, если бы Россия стала чемпионом мира.

Яшин: Очень сложно оценивать результат и игру в целом. Есть тот результат, который мы имеем. В матче с Канадой мы очень неплохо играли два периода, но в третьем мы не смогли их удержать. Что есть, то есть.

Канарейкин: Результат, наверное, ожидали другой. Игра моментами подкреплялась. Что касается бронзы, то это тот результат, которого мы смогли достичь.

— Понравилась ли вам игра Василевского? Кто из нападающих был лучшим в команде, а кто не сыграл на своём уровне?

Бадюков: Мне очень понравился Кучеров, потому что он много раз оказывался в нужное время в нужном месте. Я не беру его шайбу в конце игры с финнами, но он себя проявляет как будущий лидер сборной. Он сейчас становится лидером «Тампы», растёт на наших глазах. Панарин и Гусев очень здорово себя проявили. О Никите говорит вся Северная Америка, она хочет видеть его в своих объятьях.

Что касается Василевского, то в матче с канадцами были моменты, когда он мог вытащить, но вспоминаются моменты до заброшенных шайб, когда он мёртвые броски отражал. Дальние броски, которых было достаточно у канадцев и финнов, он практически не отпускал и не давал шансов на добивание. К концу турнира он в третьих периодах немного терял концентрацию, как и все игроки. Не то чтобы он допускал ошибки, а именно рикошетные, несуразные броски, которые идут мимо ворот или когда от Белова зашла в игре с финнами — вот на такие броски его из-за психологической усталости не хватало. Очень большое эмоциональное напряжение было у всех, все хотели стать чемпионами. Излишнее желание, может быть, и подвело в игре с канадцами. Устроили «пожар», как сами хоккеисты сказали.

Яшин: Если говорить о нападении в целом, то могу отметить, что ребята очень здорово сыграли в плане результативности. Но однозначно оценивать их игру сложно, потому что у нас были проходные игры, а были те, которые что-то решали.

Канарейкин: Хочется сказать добрые слова об игре пары Андронов — Телегин. Они провели очень хороший турнир. Кучеров, конечно, Дадонов, Наместников также сыграли на уровне. Что касается Василевского, тот очень стабильно провёл матчи. Он и в «молодёжке» был первым номером, и заставил в этом сезоне своей работой и отношением принять то, что он первый номер «Тампы». И чемпионат он провёл на хорошем уровне. Порадовала пара Гавриков — Киселевич.

— Киселевич стал самым результативным защитником сборной России, их пара с Гавриковым лучшая в команде по показателю полезности. Они сделали большой шаг, чтобы попасть в состав сборной на Олимпиаду-2018?

Бадюков: Да, это заявка. Мы не говорим сейчас о подготовке к Олимпиаде. Может быть, держим её в уме. Должен сказать, что эта пара и защитники в целом меня порадовали. У нас растёт новое поколение хороших оборонцев, Проворов в том числе и Гавриков. Это говорит о хорошей подготовке в клубах, что таких защитников много растёт.

Береглазов не пробился в состав, Любушкин — они имели шансы на то, чтобы выступить на ЧМ. Киселевич — это пример для остальных. У нас есть планомерное подключение хоккеистов, и мы двигаемся в нужном направлении.

Яшин: Для каждого игрока попасть в сборную на Олимпиаду — это успех, поэтому в каждом матче он должен играть так, как он может. В этом плане все старались проявить свои лучшие качества. Поэтому я считаю, что, раз у Киселевича и Гаврикова такие хорошие показатели, значит, они действительно отыграли хорошо.

Канарейкин: Они добротно провели турнир. Очень качественный для них получился чемпионат. Если они останутся в России, то, безусловно, прибавят в следующем году. Самая большая проблема, что у нас по ходу турнира выбыл настоящий капитан — Сергей Мозякин. Он и по авторитету, и по игре, и по индивидуальному мастерству был лидером команды. Потеря этого игрока была серьёзной.