Победитель определился в серии буллитов во второй раз в истории ЧМ

Это всего второй случай в истории и первый с 1994 года, когда финальный матч чемпионата мира перешёл в серию буллитов. Тогда канадцы одолели национальную команду команду Финляндии.

Сборная России второй год подряд стала бронзовым призёром ЧМ. Команда Олега Знарка обыграла финнов со счётом 5:3. В полуфинале россияне уступили канадцам 2:4, ведя после двух периодов со счётом 2:0.