Мутко: Сборная РФ достойно выступила на чемпионате мира по хоккею

Вице-премьер РФ Виталий Мутко заявил, что сборная России по хоккею сыграла на чемпионат мира хорошо. Вопрос о качестве работы главного тренера команды Олега Знарка должна решать федерация хоккея России, добавил Мутко.

«Команда выступила достойно, прекрасный турнир провели. Понятно, что перед сборной России всегда ставится задача победить. В этом заключается спорт», — заявил Мутко, передает «Интерфакс».

При этом вице-премьер подчеркнул необходимость извлечь из поражения урок.

«Конечно, хочется, чтобы были сделаны выводы. Да, проиграли. Но обыграли победителей — шведов. Команда у нас молодая, интересная. Мы должны сейчас подвести итоги», — сказал Мутко.

В полуфинале чемпионата мира по хоккею сборная Канады обыграла российскую команду со счетом 6:1.