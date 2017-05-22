Мутко: Сборная РФ достойно выступила на чемпионате мира по хоккею
Вице-премьер добавил, что вопрос о продлении контракта тренера команды Олега Знарка — «прерогатива федерации».
«Команда выступила достойно, прекрасный турнир провели. Понятно, что перед сборной России всегда ставится задача победить. В этом заключается спорт», — заявил Мутко, передает «Интерфакс».
При этом
«Конечно, хочется, чтобы были сделаны выводы. Да, проиграли. Но обыграли победителей — шведов. Команда у нас молодая, интересная. Мы должны сейчас подвести итоги», — сказал Мутко.
В полуфинале чемпионата мира по хоккею сборная Канады обыграла российскую команду со счетом 6:1.
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