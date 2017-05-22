Каменский: Сборная России показала хороший хоккей на ЧМ-2017

Сборная России второй год подряд завоевала бронзу.

«Конечно, все ждали золотых медалей. В принципе, ребята показали хороший хоккей. Я думаю, болельщики были как расстроены, так и порадованы, потому что в некоторых матчах мы показывали очень красивый, победный хоккей.

Финал Канада — Швеция? В принципе, это две равные команды, они бились до конца и только в буллитах выиграли, потому что вратарь Швеции сильнее вратаря канадцев. Это один из лучших вратарей, который есть в НХЛ и в мире. Он показал своё мастерство. Игра была, в принципе, одинаковая. Могли и шведы выиграть, и канадцы, — цитирует Каменского «Национальная служба новостей».