Джоэль Лундквист стал 4-м трёхкратным чемпионом мира в истории сборной Швеции

До этого шведский нападающий выигрывал чемпионаты мира в 2006 и 2013 годах.

Примечательно, что 35-летний игрок стал всего четвёртым игроком в истории «Тре крунур», добившимся такого достижения. До него это были Свен Тумба-Юханссон, Матс Сундин и Юнас Бергквист. Об этом информирует официальный сайт ИИХФ.

Сборная России второй год подряд стала бронзовым призёром ЧМ. Команда Олега Знарка обыграла финнов со счётом 5:3.