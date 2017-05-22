Джоэль Лундквист стал 4-м трёхкратным чемпионом мира в истории сборной Швеции
Капитан сборной Швеции Джоэль Лундквист после победы на чемпионате мира в Кёльне стал трёхкратным чемпионом мира.
До этого шведский нападающий выигрывал чемпионаты мира в 2006 и 2013 годах.
Примечательно, что 35-летний игрок стал всего четвёртым игроком в истории «Тре крунур», добившимся такого достижения. До него это были Свен
Сборная России второй год подряд стала бронзовым призёром ЧМ. Команда Олега Знарка обыграла финнов со счётом 5:3.
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