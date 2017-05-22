Когда Андронов полезнее Шипачёва. Оценки сборной России за ЧМ-2017
Панарин стал лучшим бомбардиром, Гавриков удивил полезностью, а Белов провалился — в оценках сборной России за турнир.
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Сборная России завершила своё выступление на чемпионате мира в Кёльне. Подопечные Олега Знарка после того, как заняли второе место в группе, обыграли чехов в четвертьфинале, но не справились в полуфинале с Канадой. Упустив преимущество в две шайбы, россияне выбыли из борьбы за медали, но на следующий день выиграли бронзу в противостоянии с командой Финляндии. Мы оценили выступление каждого игрока, надевавшего на турнире форму с российским гербом на груди.
ВРАТАРИ.
Андрей Василевский — 8,0
Впервые в карьере Андрей Василевский получил шанс стать железным первым номером сборной и не подкачал. До него никто из российских вратарей не делал три
Илья Сорокин — б/о
Отправляясь в Кёльн, Сорокин наверняка рассчитывал на нечто большее, чем четыре периода за турнир, но он стал жертвой ставки на Василевского как железного первого номера. Илью выпустили при счёте 5:1 с Италией, а потом дали провести полный матч против Латвии. К чести Сорокина свои минуты на чемпионате мира он отработал на совесть, словно на него никак не повлияло отсутствие игровой практики. 28 бросков и ни одной пропущенной шайбы — статистика вратаря ЦСКА в Кёльне. Да только оценки этого вряд ли достаточно.
Игорь Шестёркин — б/о
Не провёл ни одного матча, ни разу даже не попав в заявку. Провёл уже второй чемпионат мира в статусе третьего вратаря.
ЗАЩИТНИКИ.
Богдан Киселевич — 8,0
Дебютный для себя чемпионат мира провёл на высочайшем уровне. Открывал счёт в двух матчах на турнире, и его точный бросок по воротам датчан пришёлся как нельзя кстати: после него сборная России сбросила груз с плеч. Всего же все три шайбы Киселевича на чемпионате мира стали победными. В паре с Гавриковым был ведущим защитником, разгонял атаки и помогал нападающим. Впрочем, высокую оценку Киселевичу мы ставим не только за атакующие навыки, но и за надёжность. «+9» на турнире — показатель полезности более чем достойный. Богдан стал одним из открытий турнира и сделал заявку на поездку в Южную Корею.
Владислав Гавриков — 8,0
Ярославский защитник пусть и капитанил два года назад в «молодёжке» и тогда же дебютировал в первой сборной, его кандидатура перед началом турнира не казалась очевидной. Гавриков должен был в лучшем случае не испортить картину, но вместо этого оказался чуть ли единственным безупречным защитником в обойме Знарка. Играя просто, надёжно и практически без помарок, с показателем полезности «+9» он стал лучшим игроком сборной России на турнире. Забил словакам, а вот матч за третье место пропустил
Дмитрий Орлов — 7,0
Присоединился к сборной в разгар турнира и за первый же период на чемпионате совершил три броска по воротам. Впоследствии бросковую активность снизил, но его точный бросок в четвертьфинале помог открыть счёт, а впоследствии и обыграть чехов. Ни один из матчей, проведённых на турнире, не провалил, но и раскрыться в полной мере не успел. Местами Орлов выглядел безусловно лучшим защитником российской команды, но, скажем, вписать его в большинство Знарку толком не удалось. Остаётся только догадываться, как выступила бы сборная России, играй Дмитрий на чемпионате мира с самого начала.
Виктор Антипин — 6,5
Половину очков на турнире магнитогорец набрал в матче с Чехией в четвертьфинале, отдав две вторые передачи. Тренерский штаб определи его в пару к Белову, что не лучшим образом сказалось на статистике Антипина. Так, в матче за третье место новичок «Баффало» был на льду во время всех трёх шайб, но за «привозы» был ответственен его напарник. В остальном Виктор провёл добротный чемпионат, но, как обычно, за сборную сыграл гораздо скромнее, чем за клуб.
Артём Зуб — 6,5
До встречи с американцами оставалось только удивляться, как быстро молодой парень прошёл путь от мало кому известного защитника «Амура» до участника чемпионата мира. Зуб в последний момент переиграл Науменкова за счёт того, что строже действует перед своими воротами. Однако на чемпионате мира Артём проявил себя не только домоседом, но и тем, кто умно и без большого процента брака поддерживает атаки. Даже выходя седьмым защитником, он принимал активное участие в позиционном нападении. Увы, не обошлось без минусов в игре дебютанта. Зуб стал самым часто удаляющимся игроком в команде, а в главных матчах турнира с США и Канадой сыграл небезгрешно, привезя по шайбе.
Антон Белов — 5,5
Белов начинал турнир в статусе единственного опытного защитника в команде, а после травмы Мозякина и вовсе стал капитаном. С такого игрока и спрос особый. Он, конечно, забросил две шайбы на турнире, но учитывая, насколько активно Белова выводили на бросок в большинстве, это не должно вводить в заблуждение. Антон с треском провалил матч со сборной США, теряя позицию словно вчерашний юниор, а в битве с Канадой схватил два удаления, одно из которых подкосило сборную. Белов точно не может занести себе этот чемпионат в актив. Жирной точкой стала игра с финнами, когда каждый гол команды Суоми состоялся в его присутствии, а Василевского они размочили и вовсе с ювелирной передачи Белова. Тем удивительнее, что по версии тренерского штаба он вошёл в тройку лучших игроков сборной России на турнире.
Иван Проворов — 5,5
Начал чемпионат наш самый молодой игрок за здравие. Даже со шведами Проворов смотрелся достойно, чего уж там говорить об играх с аутсайдерами, в которых он порой исполнял четвёртого нападающего. Первые три матча Проворова — все в очках. Проблемы начались, как только против Ивана начали выходить форварды с другого континента. Сборная США в его присутствии организовала три шайбы, а ещё две забросили канадцы. Проворову не удалось ровно пройти весь турнир, а его ошибки можно объяснить неопытностью. Это не отменяет того, что весь минувший сезон за «Филадельфии» наш защитник провёл против этих же самых американцев и канадцев, и должен был понимать, что его ждёт. Стал единственным игроком сборной России с отрицательным показателем полезности.
Андрей Миронов — 5,5
Был в составе ровно до того момента, как из Вашингтона в Кёльн не приехал Орлов. Как только Знарок получил ещё одного защитника, Миронов сел в глухой запас и вернулся в обойму только после травмы Гаврикова. Защитник, собравшийся в «Колорадо», отличался тяжёлым катанием, проигрывал борьбу на пятаке и терял позицию. При нём сборной России забивали даже немцы с итальянцами, в то время как остальные защитники буднично справлялись со своими обязанностями. О том, чем завершилась бы его встреча с американцами и канадцами, лучше не думать.
НАПАДАЮЩИЕ.
Артемий Панарин — 9,0
В Кёльне Панарин выиграл третью медаль чемпионатов мира, и уже вторая из них имеет бронзовый отлив. А вот индивидуальные награды он берёт впервые. Артемий стал лучшим бомбардиром турнира, организаторы его признали лучшим нападающим, а журналисты включили в символическую сборную. Чего же такого натворил Панарин, что мелькал во всевозможных номинациях? Прежде всего он одинаково роскошно смотрелся в разных звеньях: как с бывшими партнёрами по СКА, так и рядом с Кузнецовым и Кучеровым. Забивал он немного, поразив ворота только итальянцев и чехов, зато передачи раздавал пачками. Причём не вторые, что больше годятся для статистики, а самые настоящие голевые. Артемий не только жёг в
Никита Кучеров — 8,5
Если на Кубок мира в Торонто, который стал первым турниром Кучерова за сборную, он приезжал в качестве
Никита Гусев — 8,0
Вот это дебют так дебют! С 14 очками Никита стал третьим бомбардиром сборной России. И это на первом для него чемпионате мира.
Сергей Андронов — 7,5
Есть соблазн назвать Андронова незаметным героем, как обычно величают всех парней, лишённых светлой головы и мягких рук. Раз боец — значит герой второго плана. Да только Сергей провёл этот чемпионат так, что не заметить его выступление было сложно. В большинстве матчей он выводил свою тройку на стартовое вбрасывание, рубился отчаянно, а когда уже его принялись лупить канадцы — стоически терпел, даже не думая поддаваться на запугивания. Показательно, что именно его тренерский штаб выпускал на вбрасывания вместо Шипачёва, когда у того не пошла игра с Канадой. Ну, а помимо выдающийся бойцовских качеств и пахоты в меньшинстве Андронов запомнился тремя шайбами в двух первых матчах.
Вадим Шипачёв — 7,0
Типичный, в
Сергей Плотников — 7,0
Впервые с Минска-2014, когда Плотников был одним из лидеров российской команды, его присутствие в сборной не вызывало никаких вопросов. В большинстве он исполнял роль игрока пятачка, которую делает всю грязную работу за многочисленных технариков. Как только Плотникова перевели к Андронову и Телегину, у нас тут же сложилось полноценное силовое звено, способно затоптать любого соперника. В конце концов, это он заступился за Мозякина, когда в матче с Германией того травмировали до конца турнира.
Евгений Дадонов — 6,5
В случае с Дадоновым статистика не врёт. Он единственный из звена «шипачёвцев» не сумел разменять второй десяток очков. Шипачёв, Гусев, Панарин — все, кто выходил вместе с Дадоновым, выступили результативнее. И ведь не скажешь, что Евгения
Евгений Кузнецов — 6,5
Провёл настолько противоречивый турнир, насколько это возможно. Во многом удаления Кузнецова лишили нас первого места в группе, а затем и участия в финале. Каким бы спорным ни было нарушение против Пикара, ответственности с него это не снимает. При этом глупо отрицать, что именно с приездом Евгения у сборной России появилось
Иван Телегин — 6,5
Забил две шайбы за турнир, что если проецировать на клубный сезон Телегина — результат чуть ли не выдающийся. Однако за сборную Иван традиционно играет сильнее, чем за ЦСКА, а голы — это всё же не главная его задача. Телегин весь турнир бился в меньшинстве, бросаясь под шайбы, и это получалось у него как ни у кого другого. Хороший турнир, добросовестная работа, а также новый комплект синяков и ссадин — всё это про второй чемпионат мира в карьере Телегина.
Владислав Наместников — 6,0
Игра форварда «Тампы» на этом чемпионате
Александр Барабанов — 5,5
То, как Барабанов провёл первые матчи турнира, удивило не только болельщиков, но и специалистов.
Владимир Ткачёв — 5,5
Когда ты начинаешь турнир в статусе центра для капитана, нужно постараться, чтобы справиться с давлением. Ткачёв, для которого этот чемпионат мира стал первым в карьере, под этим прессом прогнулся. Сначала он без особого успеха выполнял роль подносчика снарядов для Мозякина, а когда тот получил травму — и вовсе потерялся. Казанца ставили с разными партнёрами, переводили на фланг, делали 13-м нападающим, но проявлять себя ему удавалось лишь редкими эпизодами. Только в последнем матче турнира он смог отметиться голом.
Валерий Ничушкин — 5,5
Первые матчи чемпионата мира Ничушкин смотрел с трибун, но когда дело дошло до окончательной заявки, выиграл конкуренцию у Капризова. Тренерский штаб объяснил своё решение тем, что челябинец лучше обороняется, но разве этого достаточно, чтобы играть на чемпионате мира? Ничушкин уступал в цепкости и работоспособности одноклубникам из ЦСКА, а впереди создавал меньше, чем
Сергей Мозякин — б/о
Всерьёз оценить игру Мозякина на чемпионате мира не получается. Он провёл всего два полноценных матча со средним игровым временем в девять минут, после чего получил травму и выбыл до конца турнира. Несмотря на то что Знарок назначил его капитаном, применение лучшему бомбардиру КХЛ так и не нашли. Все свои очки Мозякин набрал, когда выходил в большинстве, а вот в равных составах обладатель многочисленных рекордов растворялся с серой массой.
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