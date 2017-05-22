Медведев: Поднимать тему смены главного тренера сборной России не время и не место

Сборная России заняла третье место на чемпионате мира, завершившемся в воскресенье во Франции и Германии. В матче за бронзу россияне одолели финнов со счетом 5:3, забросив первыми 4 шайбы подряд, а после пропустив три. Ранее в полуфинале команда Олега Знарка уступила будущим серебряным призерам канадцам (2:4), ведя по ходу матча 2:0.

«Я думаю, что не время и не место поднимать эту тему», — ответил Медведев на вопрос, стоит ли поднимать вопрос о возможной смене главного тренера сборной Знарка.

«Уверен, тренерский штаб сделает выводы и из поражений, и из побед, — сказал собеседник агентства. — Есть над чем работать — это умение контролировать ход игры во время ведения в счете, умение соблюдать дисциплину вне зависимости от того, какая минута встречи идет, количество удалений было высоким, а это физически подкашивает команду. Хочу призвать всех болельщиков перестать сокрушаться по поводу чемпионата мира. Да, обидно, жалко, но как пел Высоцкий: «Обидно мне, досадно мне, ну ладно».