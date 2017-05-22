Сборная России заняла третье место на чемпионате мира, завершившемся в воскресенье во Франции и Германии. В матче за бронзу россияне одолели финнов со счетом 5:3, забросив первыми 4 шайбы подряд, а после пропустив три. Ранее в полуфинале команда Олега Знарка уступила будущим серебряным призерам канадцам (2:4), ведя по ходу матча 2:0.

«Выигрыш бронзовых медалей — это в любом случае большое достижение, но остался горький осадок в игре (с канадцами), которую мы уверенно держали под своим контролем два периода, — сказал Медведев по телефону. — К сожалению, история с третьим валидольным периодом повторилась в матче (за 3-е место) с Финляндией. Но главное, что команда играла в интересный зрелищный хоккей, который приятно смотреть».

«Ребята не жалели себя. Может быть, сказался недостаток опыта, потому что у нас выступала самая молодая команда, наверное, за последнее десятилетие. Уверен, все эти ребята, где бы они ни играли, еще приедут в сборную и будут выступать на еще более высоком уровне», — добавил собеседник агентства.