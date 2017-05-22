Сборная России по хоккею поблагодарила болельщиков за поддержку
Сборная России по хоккею поблагодарила болельщиков за поддержку.
22 мая национальная команда прибыла в Москву из Кельна, где проходил чемпионат мира по хоккею — 2017. В аэропорту Шереметьево игроков встретили болельщики.
«Сборная России прилетела домой! И даже в ночь на понедельник болельщики встретили свою команду», — говорится в твиттере.
21 мая в матче за третье место команда Олега Знарка победила финнов со счетом 5:3, завоевав бронзовые награды турнира.
Чемпионом мира стала сборная Швеции, победившая в финале Канаду (2:1 Б).
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