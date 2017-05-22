Сборная России по хоккею поблагодарила болельщиков за поддержку.

22 мая национальная команда прибыла в Москву из Кельна, где проходил чемпионат мира по хоккею — 2017. В аэропорту Шереметьево игроков встретили болельщики.

«Сборная России прилетела домой! И даже в ночь на понедельник болельщики встретили свою команду», — говорится в твиттере.

21 мая в матче за третье место команда Олега Знарка победила финнов со счетом 5:3, завоевав бронзовые награды турнира.

Чемпионом мира стала сборная Швеции, победившая в финале Канаду (2:1 Б).

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Сборная России прилетела домой! И даже в ночь с воскресенья на понедельник болельщики встретили свою команду: <a href="https://t.co/vmbOe1Uoxw">https://t.co/vmbOe1Uoxw</a> <a href="https://t.co/0oZ0lAN9Yu">pic.twitter.com/0oZ0lAN9Yu</a></p>— Хоккей России (@russiahockey) <a href="https://twitter.com/russiahockey/status/866529995279265792">22 мая 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>