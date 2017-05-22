Андронов: Российские хоккеисты упустили шанс войти в историю на ЧМ-2017
КЕЛЬН, 22 мая —
Р-Спорт, Александр Рогулев. Хоккеисты сборной России на чемпионате мира 2017 года упустили шанс войти в историю, сказал в интервью агентству «Р-Спорт» нападающий национальной команды Сергей Андронов.
Сборная России в воскресенье в Кельне завоевала бронзовые медали чемпионата мира, обыграв в матче за третье место команду Финляндии со счетом 5:3. В субботу россияне проиграли в полуфинале канадцам (2:4), ведя после второго периода со счетом 2:0.
«Конечно, упустили! — ответил Андронов на вопрос о том, упустили ли россияне шанс войти в историю. — Был шикарный шанс заявить о себе куда больше, чем мы заявили. Мы сами виноваты. Должны были выигрывать тот матч, причем шансов было достаточно».
«Нельзя исключать и их мастерство, конечно. Но они хорошо играли, здорово. Был ли шанс? Да, был. Сами ли виноваты? Да, сами. Наверное,
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