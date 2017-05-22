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Чемпионат мира по хоккею с шайбой 2017 (Москва, Санкт-Петербург)
До чемпионата мира-2018
0 д 0 ч 0 м
тв
Группа B
5.05 завершен Финляндия 3
Беларусь 2
тв
Группа A
5.05 завершен
Б 		Швеция 1
Россия 2
тв
Группа B
5.05 завершен Чехия 1
Канада 4
тв
Группа A
5.05 завершен США 1
Германия 2
тв
Группа B
6.05 завершен
Б 		Швейцария 5
Словения 4
тв
Группа A
6.05 завершен Латвия 3
Дания 0
Группа B
6.05 завершен Беларусь 1
Чехия 6
Группа A
6.05 завершен
ОТ 		Словакия 3
Италия 2
тв
Группа B
6.05 завершен Норвегия 3
Франция 2
тв
Группа A
6.05 завершен Германия 2
Швеция 7
тв
Группа B
7.05 завершен Словения 2
Канада 7
тв
Группа A
7.05 завершен Италия 1
Россия 10
тв
Группа B
7.05 завершен Финляндия 1
Франция 5
тв
Группа A
7.05 завершен США 7
Дания 2
Группа B
7.05 завершен Норвегия 0
Швейцария 3
тв
Группа A
7.05 завершен Латвия 3
Словакия 1
тв
Группа B
8.05 завершен Беларусь 0
Канада 6
тв
Группа A
8.05 завершен Германия 3
Россия 6
тв
Группа B
8.05 завершен
Б 		Финляндия 3
Чехия 4
тв
Группа A
8.05 завершен США 4
Швеция 3
тв
Группа B
9.05 завершен Словения 1
Норвегия 5
Группа A
9.05 завершен Италия 1
Латвия 2
тв
Группа B
9.05 завершен
Б 		Швейцария 3
Франция 4
тв
Группа A
9.05 завершен
Б 		Словакия 3
Дания 4
тв
Группа B
10.05 завершен Швейцария 3
Беларусь 0
Группа A
10.05 завершен США 3
Италия 0
тв
Группа B
10.05 завершен Финляндия 5
Словения 2
тв
Группа A
10.05 завершен
Б 		Словакия 2
Германия 3
Группа B
11.05 завершен
ОТ 		Чехия 1
Норвегия 0
тв
Группа A
11.05 завершен Россия 3
Дания 0
тв
Группа B
11.05 завершен Канада 3
Франция 2
тв
Группа A
11.05 завершен Швеция 2
Латвия 0
тв
Группа B
12.05 завершен Чехия 5
Словения 1
тв
Группа A
12.05 завершен Швеция 8
Италия 1
тв
Группа B
12.05 завершен
Б 		Франция 4
Беларусь 3
тв
Группа A
12.05 завершен
ОТ 		Дания 3
Германия 2
тв
Группа A
13.05 завершен Латвия 3
США 5
тв
Группа B
13.05 завершен
ОТ 		Норвегия 2
Финляндия 3
тв
Группа A
13.05 завершен Россия 6
Словакия 0
тв
Группа B
13.05 завершен Словения 2
Беларусь 5
Группа A
13.05 завершен Италия 1
Германия 4
тв
Группа B
13.05 завершен
ОТ 		Канада 2
Швейцария 3
тв
Группа A
14.05 завершен Словакия 1
США 6
тв
Группа B
14.05 завершен Франция 2
Чехия 5
тв
Группа A
14.05 завершен Дания 2
Швеция 4
тв
Группа B
14.05 завершен
ОТ 		Швейцария 2
Финляндия 3
тв
Группа A
15.05 завершен Дания 2
Италия 0
тв
Группа B
15.05 завершен Канада 5
Норвегия 0
тв
Группа A
15.05 завершен Россия 5
Латвия 0
тв
Группа B
15.05 завершен Франция 4
Словения 1
тв
Группа A
16.05 завершен Швеция 4
Словакия 2
тв
Группа B
16.05 завершен Беларусь 4
Норвегия 3
тв
Группа A
16.05 завершен Россия 3
США 5
тв
Группа B
16.05 завершен Чехия 1
Швейцария 3
тв
Группа A
16.05 завершен
Б 		Германия 4
Латвия 3
тв
Группа B
16.05 завершен Канада 5
Финляндия 2
тв
1/4 финала
18.05 завершен Россия 3
Чехия 0
тв
1/4 финала
18.05 завершен США 0
Финляндия 2
тв
1/4 финала
18.05 завершен Швейцария 1
Швеция 3
тв
1/4 финала
18.05 завершен Канада 2
Германия 1
тв
1/2 финала
20.05 завершен Канада 4
Россия 2
тв
1/2 финала
20.05 завершен Швеция 4
Финляндия 1
тв
Матч за 3-е место
21.05 завершен Россия 5
Финляндия 3
тв
Финал
21.05 завершен
Б 		Канада 1
Швеция 2
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https://sport.mail.ru/hockey2017/news/29821645/
22 мая 2017, 9:39 | Чемпионат.com

Канарейкин: Самая большая проблема сборной России на ЧМ — потеря Мозякина

Бывший главный тренер омского «Авангарда’Фёдор Канарейкин поделился мнением об итогах ЧМ-2017 для сборной России.

Команда Олега Знарка заняла третье место.

«Хочется сказать добрые слова об игре пары Андронов — Телегин. Они провели очень хороший турнир. Кучеров, конечно, Дадонов, Наместников также сыграли на уровне. Что касается Василевского, тот очень стабильно провёл матчи. Он и в “молодёжке” работал первым номером, и заставил в этом сезоне своей работой и отношением принять то, что он — первый номер “Тампы”. И чемпионат он провёл на хорошем уровне. Порадовала пара Гавриков — Киселевич. Они добротно провели турнир. Очень качественный для них получился чемпионат. Если они останутся в России, то, безусловно, прибавят в следующем году.

Не понравилась психологическая неустойчивость. По тому, как всё складывалось в первых двух периодах, игра с Канадой могла закончиться с положительным для нас результатом. Но очень слабо провели третий период, и в игре с финнами была та же ситуация. Некоторые игроки провели не лучший чемпионат. Самая большая проблема, что у нас по ходу турнира выбыл настоящий капитан — Сергей Мозякин. Он и по авторитету, и по игре, и по индивидуальному мастерству был лидером команды. Потеря этого игрока была серьёзной», — сказал Канарейкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Уткиным.
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МОСКВА, 22 мая. /Корр. ТАСС Дмитрий Каменских/. Сборная России по хоккею ранним утром понедельника прилетела в Москву из Кельна с чемпионата мира. В воскресенье россияне обыграли финнов в матче за третье место со счетом 5:3 и завоевали бронзовые медали турнира.
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