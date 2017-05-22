Команда Олега Знарка заняла третье место.



«Хочется сказать добрые слова об игре пары Андронов — Телегин. Они провели очень хороший турнир. Кучеров, конечно, Дадонов, Наместников также сыграли на уровне. Что касается Василевского, тот очень стабильно провёл матчи. Он и в “молодёжке” работал первым номером, и заставил в этом сезоне своей работой и отношением принять то, что он — первый номер “Тампы”. И чемпионат он провёл на хорошем уровне. Порадовала пара Гавриков — Киселевич. Они добротно провели турнир. Очень качественный для них получился чемпионат. Если они останутся в России, то, безусловно, прибавят в следующем году.



Не понравилась психологическая неустойчивость. По тому, как всё складывалось в первых двух периодах, игра с Канадой могла закончиться с положительным для нас результатом. Но очень слабо провели третий период, и в игре с финнами была та же ситуация. Некоторые игроки провели не лучший чемпионат. Самая большая проблема, что у нас по ходу турнира выбыл настоящий капитан — Сергей Мозякин. Он и по авторитету, и по игре, и по индивидуальному мастерству был лидером команды. Потеря этого игрока была серьёзной», — сказал Канарейкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Уткиным.