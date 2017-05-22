С утра пораньше: сборная России по хоккею прилетела в Москву с бронзой ЧМ
МОСКВА, 22 мая. /Корр. ТАСС Дмитрий Каменских/. Сборная России по хоккею ранним утром понедельника прилетела в Москву из Кельна с чемпионата мира. В воскресенье россияне обыграли финнов в матче за третье место со счетом 5:3 и завоевали бронзовые медали турнира.
Сборную ждали
Встретить сборную России, несмотря на ранний рейс, в зале прилета аэропорта Шереметьево собралось несколько десятков болельщиков и журналистов.
Первоначальное время прибытия было назначено на 3:20 мск, но в итоге самолет с командой приземлился в 5:20. Некоторые болельщики подготовились ко встрече, пришли с плакатами и цветами.
На выходе с пограничного контроля хоккеистов встречали
Два травмированных капитана
Первым из бронзовых призеров чемпионата мира в зал прилета вышел капитан команды Антон Белов. После травмы, полученной Сергеем Мозякиным в матче группового этапа против немцев, именно Белов взял на себя роль капитана команды.
Однако и защитнику
Белов даже не смог присутствовать на награждении. Вместо него трофей за третье место получал один из ассистентов капитана Сергей Андронов. В аэропорту Белов, опираясь на костыли, вышел в зал прилета, поблагодарил всех собравшихся за теплый прием и последовал к выходу.
Во время турнира травму получил и другой защитник сборной Владислав Гавриков. В общении с журналистами он отметил, что чувствует себя нормально, а также поблагодарил болельщиков. «Мы знаем, что могли играть в финале и выиграть, но так сложилось. Главное, что болельщики нас поддерживали, большое им спасибо», — сказал он.
Бронза с ноткой грусти
Защитник российской команды Богдан Киселевич заявил журналистам, что команда не очень довольна показанным результатом. «Нельзя сказать, что мы очень хорошо выполнили работу, — сказал он. — Против канадцев всегда сложно играть, и полуфинал против них было очень трудно “переварить”, но мы смогли собраться и выиграть последнюю игру».
«Тренерский штаб клубов и сборной проделал хорошую работу по нашей подготовке. Благодаря этому мы показали такой результат», — добавил Киселевич.
Нападающий сборной России Иван Телегин вышел к болельщикам и журналистам вместе с супругой — известной певицей Пелагеей. Телегин отметил, что ему больше нравится играть на маленьких площадках. «На них мне играть попроще, меньше работы и больше бросков, — сказал он. — На больших тяжелее — надо больше двигаться и бежать».
Также форвард сравнил атмосферу на прошлогоднем чемпионате мира в Москве с нынешним турниром. «В Москве были совсем другие эмоции и другая атмосфера, чем в Германии, — отметил он. — Хотя на первой игре мы очень сильно удивились огромному количеству наших болельщиков. Они заряжали нас эмоциями и хотелось доказать, что мы самые лучшие».
Второй голкипер россиян на турнире Илья Сорокин заявил, что на данный момент не думает о выступлении в Национальной хоккейной лиге. «Конечно, всегда хочется играть больше; об НХЛ пока не задумываюсь, у меня еще год контракта (с ЦСКА). Цель на Олимпиаду? Сейчас моя главная цель отдохнуть и восстановиться», — сказал Сорокин.
Прилетели не все
С особенным нетерпением болельщики ждали появления лучших бомбардиров турнира — Артемия Панарина и Никиты Кучерова. Однако форварды «Чикаго» и «Тампы» соответственно так и не вышли, как и хоккеисты «Вашингтона» Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов. Лучший голкипер чемпионата мира Андрей Василевский прилетел вместе с командой, но от общения с журналистами отказался.
Также в зал прилета не вышел и главный тренер команды Олег Знарок. Таким образом, из заготовленных букетов больше половины не нашли своих обладателей. Болельщики же собрали не все желаемые автографы.
Победу на турнире одержала сборная Швеции, обыгравшая в финале команду Канады в серии буллитов со счетом 2:1. Следующий чемпионат мира пройдет в 2018 году с 4 по 20 мая в датских Копенгагене и Хернинге.
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