Очередное фиаско. Не последнее. Спасибо ФХР и КХЛ?
Главный редактор «Советского спорта» пытается определить причины очередного фиаско российской хоккейной сборной.
Мне совершенно не интересно пытаться определить отношение к полученному сборной России третьему месту: мол, молодцы, что
Второсортность такого турнира, как чемпионат мира, предполагает и соответствующее к нем отношение. Но речь не об этом. И даже не о полупустых трибунах на иных матчах
Я не об оргвыводах. Тут ведь дело не в Знарке. Мне он вообще глубоко
Место ведь, завоеванное сборной — это только деталь. При этом не самая существенная. Теоретически могли упереться и отстоять победный счет с Канадой, а в финале вышли бы на шведов, у которых выигрывали уже на старте чемпионата. А могли и в матче за «бронзу» уступить финнам. Ведь разрешили же им с 0:4 до 3:4 отыграться. Так что место могло быть любым. Чем второсортней турнир — тем шире диапазон мест.
Про второсортность чемпионата лишний раз рассуждать не буду. Пока во главе международных хоккейных структур нынешняя элита — изменений не будет. Когда она сменится, любому главе ИИХФ придется обращаться к держателям контрольного пакета акций хоккейного мира с предложением. Например, проводить чемпионаты на территории Северной Америки. Например, не в разгар Кубка Стенли. Тогда и НХЛ паузу сделает, тогда и трибуны пустыми не будут. Тогда и статус повысится. Но тогда надо будет и нашей ФХР признать, что сегодняшняя модель — тупиковая. Никчемные паузы на бессмысленные еврохоккейтуры, свертывание регулярного чемпионата, по сути, посреди сезона (в феврале!), окончание
Появление КХЛ в свое время воспринималось многими как разумная альтернатива тому застою, который намечался в российском хоккее. Попытка сравнивать себя с НХЛ, конечно, была смешна всегда, но по крайней мере, поначалу появлялась надежда, что на первый план будет выходить коммерция, а значит, шоу, зрелище, а все традиционные заявления останутся за скобками. В первые годы можно было «косяки» КХЛ объяснять болезнями роста. Но сменилось в КХЛ начальство — и лучше не то чтобы не стало. Опять запели старую песню про интересы сборной. Какие могут быть интересы сборной у лиги, объединяющей несколько стран?
Мой коллега Андронов пишет, что ближайший предолимпийский год может определить развитие нашего хоккея на десятилетие вперед. Абсолютно не уверен в этом: сборная живет в рамках придуманной системы, не имеющей никакого отношения к жизни.
Николай Яременко
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