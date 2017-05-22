Очередное фиаско. Не последнее. Спасибо ФХР и КХЛ?

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Чемпионат мира по хоккею с шайбой 2017 (Москва, Санкт-Петербург)
До чемпионата мира-2018
0 д 0 ч 0 м
тв
Группа B
5.05 завершен Финляндия 3
Беларусь 2
тв
Группа A
5.05 завершен
Б 		Швеция 1
Россия 2
тв
Группа B
5.05 завершен Чехия 1
Канада 4
тв
Группа A
5.05 завершен США 1
Германия 2
тв
Группа B
6.05 завершен
Б 		Швейцария 5
Словения 4
тв
Группа A
6.05 завершен Латвия 3
Дания 0
Группа B
6.05 завершен Беларусь 1
Чехия 6
Группа A
6.05 завершен
ОТ 		Словакия 3
Италия 2
тв
Группа B
6.05 завершен Норвегия 3
Франция 2
тв
Группа A
6.05 завершен Германия 2
Швеция 7
тв
Группа B
7.05 завершен Словения 2
Канада 7
тв
Группа A
7.05 завершен Италия 1
Россия 10
тв
Группа B
7.05 завершен Финляндия 1
Франция 5
тв
Группа A
7.05 завершен США 7
Дания 2
Группа B
7.05 завершен Норвегия 0
Швейцария 3
тв
Группа A
7.05 завершен Латвия 3
Словакия 1
тв
Группа B
8.05 завершен Беларусь 0
Канада 6
тв
Группа A
8.05 завершен Германия 3
Россия 6
тв
Группа B
8.05 завершен
Б 		Финляндия 3
Чехия 4
тв
Группа A
8.05 завершен США 4
Швеция 3
тв
Группа B
9.05 завершен Словения 1
Норвегия 5
Группа A
9.05 завершен Италия 1
Латвия 2
тв
Группа B
9.05 завершен
Б 		Швейцария 3
Франция 4
тв
Группа A
9.05 завершен
Б 		Словакия 3
Дания 4
тв
Группа B
10.05 завершен Швейцария 3
Беларусь 0
Группа A
10.05 завершен США 3
Италия 0
тв
Группа B
10.05 завершен Финляндия 5
Словения 2
тв
Группа A
10.05 завершен
Б 		Словакия 2
Германия 3
Группа B
11.05 завершен
ОТ 		Чехия 1
Норвегия 0
тв
Группа A
11.05 завершен Россия 3
Дания 0
тв
Группа B
11.05 завершен Канада 3
Франция 2
тв
Группа A
11.05 завершен Швеция 2
Латвия 0
тв
Группа B
12.05 завершен Чехия 5
Словения 1
тв
Группа A
12.05 завершен Швеция 8
Италия 1
тв
Группа B
12.05 завершен
Б 		Франция 4
Беларусь 3
тв
Группа A
12.05 завершен
ОТ 		Дания 3
Германия 2
тв
Группа A
13.05 завершен Латвия 3
США 5
тв
Группа B
13.05 завершен
ОТ 		Норвегия 2
Финляндия 3
тв
Группа A
13.05 завершен Россия 6
Словакия 0
тв
Группа B
13.05 завершен Словения 2
Беларусь 5
Группа A
13.05 завершен Италия 1
Германия 4
тв
Группа B
13.05 завершен
ОТ 		Канада 2
Швейцария 3
тв
Группа A
14.05 завершен Словакия 1
США 6
тв
Группа B
14.05 завершен Франция 2
Чехия 5
тв
Группа A
14.05 завершен Дания 2
Швеция 4
тв
Группа B
14.05 завершен
ОТ 		Швейцария 2
Финляндия 3
тв
Группа A
15.05 завершен Дания 2
Италия 0
тв
Группа B
15.05 завершен Канада 5
Норвегия 0
тв
Группа A
15.05 завершен Россия 5
Латвия 0
тв
Группа B
15.05 завершен Франция 4
Словения 1
тв
Группа A
16.05 завершен Швеция 4
Словакия 2
тв
Группа B
16.05 завершен Беларусь 4
Норвегия 3
тв
Группа A
16.05 завершен Россия 3
США 5
тв
Группа B
16.05 завершен Чехия 1
Швейцария 3
тв
Группа A
16.05 завершен
Б 		Германия 4
Латвия 3
тв
Группа B
16.05 завершен Канада 5
Финляндия 2
тв
1/4 финала
18.05 завершен Россия 3
Чехия 0
тв
1/4 финала
18.05 завершен США 0
Финляндия 2
тв
1/4 финала
18.05 завершен Швейцария 1
Швеция 3
тв
1/4 финала
18.05 завершен Канада 2
Германия 1
тв
1/2 финала
20.05 завершен Канада 4
Россия 2
тв
1/2 финала
20.05 завершен Швеция 4
Финляндия 1
тв
Матч за 3-е место
21.05 завершен Россия 5
Финляндия 3
тв
Финал
21.05 завершен
Б 		Канада 1
Швеция 2
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/hockey2017/news/29821313/
22 мая 2017, 9:15 | Советский спорт

Очередное фиаско. Не последнее. Спасибо ФХР и КХЛ?

Главный редактор «Советского спорта» пытается определить причины очередного фиаско российской хоккейной сборной.

Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

© AP 2017
1/34

Мне совершенно не интересно пытаться определить отношение к полученному сборной России третьему месту: мол, молодцы, что все-таки в медалях, могло быть и хуже, или как жаль, что очередной чемпионат без золота. Мы, признаюсь, с коллегами до старта чемпионата пытались определить, какие места возможны (диапазон был широкий) и как к этому можно будет относиться: если первое место — успех; медали — значит, в свою силу, нормально; мимо медалей — провал.

Второсортность такого турнира, как чемпионат мира, предполагает и соответствующее к нем отношение. Но речь не об этом. И даже не о полупустых трибунах на иных матчах плей-офф. Задевает то, что все, что происходит вокруг сборной, превратилось в какую-то нелепую и постоянную жвачку. Опять федерация скажет, что кредит доверия тренеру не исчерпан, опять не сделают никаких выводов.

Я не об оргвыводах. Тут ведь дело не в Знарке. Мне он вообще глубоко по-человечески симпатичен. Речь в системе.

Место ведь, завоеванное сборной — это только деталь. При этом не самая существенная. Теоретически могли упереться и отстоять победный счет с Канадой, а в финале вышли бы на шведов, у которых выигрывали уже на старте чемпионата. А могли и в матче за «бронзу» уступить финнам. Ведь разрешили же им с 0:4 до 3:4 отыграться. Так что место могло быть любым. Чем второсортней турнир — тем шире диапазон мест.

Про второсортность чемпионата лишний раз рассуждать не буду. Пока во главе международных хоккейных структур нынешняя элита — изменений не будет. Когда она сменится, любому главе ИИХФ придется обращаться к держателям контрольного пакета акций хоккейного мира с предложением. Например, проводить чемпионаты на территории Северной Америки. Например, не в разгар Кубка Стенли. Тогда и НХЛ паузу сделает, тогда и трибуны пустыми не будут. Тогда и статус повысится. Но тогда надо будет и нашей ФХР признать, что сегодняшняя модель — тупиковая. Никчемные паузы на бессмысленные еврохоккейтуры, свертывание регулярного чемпионата, по сути, посреди сезона (в феврале!), окончание плей-офф в середине апреля. И все это для чего? Для очередного фиаско?

Появление КХЛ в свое время воспринималось многими как разумная альтернатива тому застою, который намечался в российском хоккее. Попытка сравнивать себя с НХЛ, конечно, была смешна всегда, но по крайней мере, поначалу появлялась надежда, что на первый план будет выходить коммерция, а значит, шоу, зрелище, а все традиционные заявления останутся за скобками. В первые годы можно было «косяки» КХЛ объяснять болезнями роста. Но сменилось в КХЛ начальство — и лучше не то чтобы не стало. Опять запели старую песню про интересы сборной. Какие могут быть интересы сборной у лиги, объединяющей несколько стран?

Мой коллега Андронов пишет, что ближайший предолимпийский год может определить развитие нашего хоккея на десятилетие вперед. Абсолютно не уверен в этом: сборная живет в рамках придуманной системы, не имеющей никакого отношения к жизни.

Николай Яременко
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости по теме

Еще 7 новостей   Все новости
19 мая

«Ты уйдешь, когда твой возраст совпадет с номером!» – дикие приметы вратарей

«Такие, как Шарапова, больше никогда не должны играть!» Реакция Запада на камбэк Марии

Грабят! Как французы пытаются нажиться на фанатах, и что с этим делать
Викторина
Кто забросил первую шайбу сборной России на чемпионате мира?