Сборная России по хоккею сохранила второе место в рейтинге IIHF

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Россияне в воскресенье стали бронзовыми призерами чемпионата мира, который проходил в Кельне и Париже, победив в матче за третье место команду Финляндии (5:3). Золото завоевали шведы, которые в финале турнира переиграли канадцев (2:1, по буллитам).

Третий год подряд на первом месте в рейтинге идет сборная Канады, на третью строчку после ЧМ-2017 поднялась команда Швеции.

Первая десятка рейтинга IIHF выглядит следующим образом:

1 (1 — прежнее место в рейтинге). Канада — 3225 баллов,

2 (2). Россия — 3105,

3 (5) Швеция — 3080,

4 (3). Финляндия — 3060,

5 (4). США — 2980,

6 (6). Чехия — 2900,

7 (7). Швейцария — 2705,

8 (10). Германия — 2660,

9 (11). Норвегия — 2535,

10 (9). Белоруссия — 2535.