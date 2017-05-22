Сборная России по хоккею сохранила второе место в рейтинге IIHF
КЕЛЬН, 22 мая —
Р-Спорт, Семен Галькевич. Сборная России сохранила второе место в рейтинге Международной федерации хоккея (IIHF), сообщается на сайте организации.
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Россияне в воскресенье стали бронзовыми призерами чемпионата мира, который проходил в Кельне и Париже, победив в матче за третье место команду Финляндии (5:3). Золото завоевали шведы, которые в финале турнира переиграли канадцев (2:1, по буллитам).
Третий год подряд на первом месте в рейтинге идет сборная Канады, на третью строчку после ЧМ-2017 поднялась команда Швеции.
Первая десятка рейтинга IIHF выглядит следующим образом:
1 (1 — прежнее место в рейтинге). Канада — 3225 баллов,
2 (2). Россия — 3105,
3 (5) Швеция — 3080,
4 (3). Финляндия — 3060,
5 (4). США — 2980,
6 (6). Чехия — 2900,
7 (7). Швейцария — 2705,
8 (10). Германия — 2660,
9 (11). Норвегия — 2535,
10 (9). Белоруссия — 2535.
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