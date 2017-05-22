Плющев: Поражение от Канады системное, надо возрождать молодёжный хоккей
Бывший главный тренер сборной России, экс главный арбитр КХЛ Владимир Плющев подвёл итоги ЧМ-2017.
Сборная России второй год подряд стала третьей.
«Главный матч всего турнира — полуфинал с Канадой — оставил тягостное впечатление. Хорошие два периода перечеркнул провальный третий. И это системное поражение, ведь Канаде мы проигрываем уже шесть лет. Нужно очень внимательно разобраться в тех проблемах, которые тянут назад российский хоккей. И прежде всего хоккей молодёжный. Возможно, зоной риска стал второй перерыв — как, кстати, и в бронзовом матче. Эйфория первых 40 минут
Победа России над Канадой могла стать для мирового хоккея революционной. Это сегодня после регулярных триумфов «кленовые листья» смотрят на остальной мир свысока, а НХЛ позволяет себе не участвовать в Олимпиадах. Не исключаю, что в случае безусловного поражения Канады — а к нему после первых 40 минут полуфинала всё шло — родоначальники хоккея смогли бы пролоббировать поездку НХЛ на Олимпиаду — за реваншем. И это был бы очень крутой поворот для мирового хоккея! Большой хоккей — это не только спорт, но и экономика, и политика.
На ЧМ-2017 в вопросе комплектации больших ошибок мы не увидели. Хотя, конечно
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