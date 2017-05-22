Плющев: Поражение от Канады системное, надо возрождать молодёжный хоккей

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Чемпионат мира по хоккею с шайбой 2017 (Москва, Санкт-Петербург)
До чемпионата мира-2018
0 д 0 ч 0 м
тв
Группа B
5.05 завершен Финляндия 3
Беларусь 2
тв
Группа A
5.05 завершен
Б 		Швеция 1
Россия 2
тв
Группа B
5.05 завершен Чехия 1
Канада 4
тв
Группа A
5.05 завершен США 1
Германия 2
тв
Группа B
6.05 завершен
Б 		Швейцария 5
Словения 4
тв
Группа A
6.05 завершен Латвия 3
Дания 0
Группа B
6.05 завершен Беларусь 1
Чехия 6
Группа A
6.05 завершен
ОТ 		Словакия 3
Италия 2
тв
Группа B
6.05 завершен Норвегия 3
Франция 2
тв
Группа A
6.05 завершен Германия 2
Швеция 7
тв
Группа B
7.05 завершен Словения 2
Канада 7
тв
Группа A
7.05 завершен Италия 1
Россия 10
тв
Группа B
7.05 завершен Финляндия 1
Франция 5
тв
Группа A
7.05 завершен США 7
Дания 2
Группа B
7.05 завершен Норвегия 0
Швейцария 3
тв
Группа A
7.05 завершен Латвия 3
Словакия 1
тв
Группа B
8.05 завершен Беларусь 0
Канада 6
тв
Группа A
8.05 завершен Германия 3
Россия 6
тв
Группа B
8.05 завершен
Б 		Финляндия 3
Чехия 4
тв
Группа A
8.05 завершен США 4
Швеция 3
тв
Группа B
9.05 завершен Словения 1
Норвегия 5
Группа A
9.05 завершен Италия 1
Латвия 2
тв
Группа B
9.05 завершен
Б 		Швейцария 3
Франция 4
тв
Группа A
9.05 завершен
Б 		Словакия 3
Дания 4
тв
Группа B
10.05 завершен Швейцария 3
Беларусь 0
Группа A
10.05 завершен США 3
Италия 0
тв
Группа B
10.05 завершен Финляндия 5
Словения 2
тв
Группа A
10.05 завершен
Б 		Словакия 2
Германия 3
Группа B
11.05 завершен
ОТ 		Чехия 1
Норвегия 0
тв
Группа A
11.05 завершен Россия 3
Дания 0
тв
Группа B
11.05 завершен Канада 3
Франция 2
тв
Группа A
11.05 завершен Швеция 2
Латвия 0
тв
Группа B
12.05 завершен Чехия 5
Словения 1
тв
Группа A
12.05 завершен Швеция 8
Италия 1
тв
Группа B
12.05 завершен
Б 		Франция 4
Беларусь 3
тв
Группа A
12.05 завершен
ОТ 		Дания 3
Германия 2
тв
Группа A
13.05 завершен Латвия 3
США 5
тв
Группа B
13.05 завершен
ОТ 		Норвегия 2
Финляндия 3
тв
Группа A
13.05 завершен Россия 6
Словакия 0
тв
Группа B
13.05 завершен Словения 2
Беларусь 5
Группа A
13.05 завершен Италия 1
Германия 4
тв
Группа B
13.05 завершен
ОТ 		Канада 2
Швейцария 3
тв
Группа A
14.05 завершен Словакия 1
США 6
тв
Группа B
14.05 завершен Франция 2
Чехия 5
тв
Группа A
14.05 завершен Дания 2
Швеция 4
тв
Группа B
14.05 завершен
ОТ 		Швейцария 2
Финляндия 3
тв
Группа A
15.05 завершен Дания 2
Италия 0
тв
Группа B
15.05 завершен Канада 5
Норвегия 0
тв
Группа A
15.05 завершен Россия 5
Латвия 0
тв
Группа B
15.05 завершен Франция 4
Словения 1
тв
Группа A
16.05 завершен Швеция 4
Словакия 2
тв
Группа B
16.05 завершен Беларусь 4
Норвегия 3
тв
Группа A
16.05 завершен Россия 3
США 5
тв
Группа B
16.05 завершен Чехия 1
Швейцария 3
тв
Группа A
16.05 завершен
Б 		Германия 4
Латвия 3
тв
Группа B
16.05 завершен Канада 5
Финляндия 2
тв
1/4 финала
18.05 завершен Россия 3
Чехия 0
тв
1/4 финала
18.05 завершен США 0
Финляндия 2
тв
1/4 финала
18.05 завершен Швейцария 1
Швеция 3
тв
1/4 финала
18.05 завершен Канада 2
Германия 1
тв
1/2 финала
20.05 завершен Канада 4
Россия 2
тв
1/2 финала
20.05 завершен Швеция 4
Финляндия 1
тв
Матч за 3-е место
21.05 завершен Россия 5
Финляндия 3
тв
Финал
21.05 завершен
Б 		Канада 1
Швеция 2
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https://sport.mail.ru/hockey2017/news/29821299/
22 мая 2017, 9:11 | Чемпионат.com

Плющев: Поражение от Канады системное, надо возрождать молодёжный хоккей

Бывший главный тренер сборной России, экс главный арбитр КХЛ Владимир Плющев подвёл итоги ЧМ-2017.

Сборная России второй год подряд стала третьей.

«Главный матч всего турнира — полуфинал с Канадой — оставил тягостное впечатление. Хорошие два периода перечеркнул провальный третий. И это системное поражение, ведь Канаде мы проигрываем уже шесть лет. Нужно очень внимательно разобраться в тех проблемах, которые тянут назад российский хоккей. И прежде всего хоккей молодёжный. Возможно, зоной риска стал второй перерыв — как, кстати, и в бронзовом матче. Эйфория первых 40 минут где-то команду захлестнула, а так нужные, мобилизующие, слова, видимо, не прозвучали. Ну и конечно, с канадцами никогда нельзя играть на удержание счёта. Никогда! Повторилась история матча с американцами, когда мы, имея все ресурсы для победы, сделали те же самые ошибки.

Победа России над Канадой могла стать для мирового хоккея революционной. Это сегодня после регулярных триумфов «кленовые листья» смотрят на остальной мир свысока, а НХЛ позволяет себе не участвовать в Олимпиадах. Не исключаю, что в случае безусловного поражения Канады — а к нему после первых 40 минут полуфинала всё шло — родоначальники хоккея смогли бы пролоббировать поездку НХЛ на Олимпиаду — за реваншем. И это был бы очень крутой поворот для мирового хоккея! Большой хоккей — это не только спорт, но и экономика, и политика.

На ЧМ-2017 в вопросе комплектации больших ошибок мы не увидели. Хотя, конечно одного-двух ярко выраженных лидеров, опытных игроков уровня Ковальчука, Мозякина или Зарипова нашей молодой команде в решающих матчах и в решающих перерывах для решения турнирной задачи не хватило. Надо возрождать молодёжный хоккей. МХЛ — это не лига массового катания, в ней должны играть лучшие юниоры страны. Когда молодёжный конвейер запустим, в национальной сборной конкурс будет не два человека на место, а сто два. Тогда и сможем побеждать не только кёльнскую, пятую, сборную Канады, но и первую, — цитирует Плющева Russia-Hockey.
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