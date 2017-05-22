Сборная Канады сохранила лидерство в рейтинге ИИХФ, белорусы — 10-е, сборная Словакии выбыла из топ-10
Сборная Канады, которая заняла второе место на чемпионате мира-2017, сохранила лидерство в обновленном рейтинге ИИХФ. Вторую строчку удерживает команда России, на третье место поднялись чемпионы мира шведы. Сборная Беларуси, которая на планетарном форуме в Кельне и Париже финишировала 13-й, расположилась в рейтинге на 10-й позиции.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению мы не можем отобразить эту картинку.
Рейтинг ИИХФ
1 (1). Канада 3225
2 (2). Россия 3105
3 (5). Швеция 3080
4 (3). Финляндия 3060
5 (4). США 3980
6 (6). Чехия 2900
7 (7). Швейцария 2705
8 (10). Германия 2660
9 (11). Норвегия 2535
10 (9). БЕЛАРУСЬ 2535.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter